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Ενεργοποιήθηκε το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου στη Βέροια
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17:47 - 21 Νοε 2025

Ενεργοποιήθηκε το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου στη Βέροια

Reporter.gr Newsroom
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Άνοιξε ο δρόμος για τη μετάβαση της Βέροιας σε ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον, μετά την ενεργοποίηση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην πόλη, με κύριο του έργου την Enaon EDA, θυγατρική της Enaon του ομίλου Italgas. 
Αυτό αναφέρει, χαρακτηριστικά, ανακοίνωση της Enaon EDA, που συμπληρώνει:
"Τα πρώτα νοικοκυριά συνδέθηκαν ήδη με το δίκτυο φυσικού αερίου και απολαμβάνουν τα οφέλη από τη χρήση αυτής της πιο οικονομικής και αποδοτικής μορφής ενέργειας.

Η φλόγα του φυσικού αερίου για την τροφοδότηση της Βέροιας άναψε συμβολικά χθες από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Enaon EDA, κα Francesca Zanninotti, παρουσία της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κας Αθηνάς Αθανασιάδου – Αηδονά, του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, κ. Κώστα Καλαϊτζίδη, του Δημάρχου Βέροιας, κ. Κώστα Βοργιαζίδη, του υφυπουργού Ανάπτυξης, κ. Λάζαρου Τσαβδαρίδη, του μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, καθώς και εκπροσώπων τοπικών φορέων."

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Enaon EDA, κα FrancescaZanninotti σημείωσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας της: «Η έλευση του φυσικού αερίου στη Βέροια δεν αποτελεί μια υπόσχεση για το μέλλον. Είναι πλέον πραγματικότητα. Οι πρώτοι καταναλωτές έχουν συνδεθεί με το δίκτυο και μπορούν να αρχίσουν να απολαμβάνουν τα οφέλη από τη χρήση του φυσικού αερίου. Η ανάπτυξη του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στη Βέροια δεν είναι απλώς μια τεχνική υποδομή, αλλά μια μεγάλη επένδυση στην ενεργειακή αναβάθμιση ολόκληρης της περιοχής. Η δέσμευσή μας είναι μακροπρόθεσμη: και μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος συγχρηματοδοτούμενου έργου, θα συνεχίσουμε να επεκτείνουμε το δίκτυο όπου υπάρχει ζήτηση, ώστε ολοένα και περισσότεροι κάτοικοι να αποκτήσουν πρόσβαση και να επωφεληθούν από τη χρήση του φυσικού αερίου. Και η ευθύνη μας δεν σταματά στην κατασκευή των αγωγών. Αναγνωρίζουμε τον ευρύτερο ρόλο μας απέναντι στην ιστορία και την ταυτότητα της περιοχής και γι’ αυτό ενισχύουμε τη συνεργασία μας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες ανάδειξης της πλούσιας πολιτιστικής της κληρονομιάς όπως έχουμε δει από τα πολυάριθμα ευρήματα που ανακαλύπτουμε κατά τη διάρκεια της κατασκευής του δικτύου».

H Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κα Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά υπογράμμισε: «Η φλόγα του φυσικού αερίου που ανάβουμε απόψε αποτελεί ορόσημο μιας εποχής ενεργειακού εκσυγχρονισμού και κοινωνικής ανάπτυξης για την πόλη της Βέροιας. Πρόκειται για ένα έργο με στρατηγική σημασία για την τοπική κοινωνία και την καθημερινότητα των πολιτών με πολλαπλασιαστικά οφέλη. Ενισχύει την ενεργειακή αυτάρκεια και την οικονομική βιωσιμότητα των νοικοκυριών, αλλά και των επιχειρήσεων. Με τη χρήση του φυσικού αερίου, θα επέλθει επίσης σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είχε και έχει καθοριστική συμβολή σ’ αυτήν την προσπάθεια. Θέσαμε ως στρατηγική προτεραιότητα την ένταξη στο ΕΣΠΑ της επέκτασης του φυσικού αερίου σε όσο το δυνατόν περισσότερα αστικά κέντρα στην Κεντρική Μακεδονία. Γι’ αυτόν τον σκοπό, διαθέσαμε πόρους 20 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτώντας τα έργα και τις υποδομές, ώστε το φυσικό αέριο να φτάσει στη Βέροια, στα Γιαννιτσά, στην Αλεξάνδρεια, στην Κατερίνη, στο Κιλκίς και στις Σέρρες. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της θητείας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας του σημερινού Ευρωπαίου Επιτρόπου και τότε Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, του Απόστολου Τζιτζικώστα. Την πρωτοβουλία αυτή τη συνεχίζουμε με συνέπεια και αποφασιστικότητα, καθώς στόχος μας είναι να φτάσει το φυσικό αέριο σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας και σε όσες το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις».

Ο Δήμαρχος Βέροιας, κ. Κώστας Βοργιαζίδης τόνισε: «Η έλευση του φυσικού αερίου στη Βέροια αποτελεί πλέον πραγματικότητα για την πόλη μας. Είναι ένα σημαντικό βήμα για την ενεργειακή αναβάθμιση της Βέροιας, εξασφαλίζοντας προσιτή ενέργεια για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Enaon EDA, προκειμένου οι εργασίες να υλοποιούνται συντονισμένα και με γνώμονα τη μικρότερη δυνατή όχληση των δημοτών».

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης επισήμανε: «Η σημερινή αφή της φλόγας του φυσικού αερίου στη Βέροια αποτελεί ορόσημο προόδου και δικαίωσης για τον τόπο μας. Υλοποιούμε μια πάγια δέσμευση απέναντι στους πολίτες της Ημαθίας, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η ανάπτυξη δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά μετριέται με έργα ουσίας που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα. Η έλευση του φυσικού αερίου θωρακίζει τα νοικοκυριά μειώνοντας το κόστος θέρμανσης και προσφέρει στις τοπικές μας επιχειρήσεις φθηνότερη ενέργεια, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους. Ταυτόχρονα, κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα για την πράσινη μετάβαση, εξασφαλίζοντας ένα καθαρότερο περιβάλλον. Το έργο αυτό είναι αποτέλεσμα της άριστης συνεργασίας της Κυβέρνησης, της Περιφέρειας, του Δήμου και της Enaon EDA. Ως Υφυπουργός Ανάπτυξης και Βουλευτής του Νομού, νιώθω υπερήφανος που η Βέροια αποκτά τις σύγχρονες ενεργειακές υποδομές που της αξίζουν. Η φλόγα που άναψε σήμερα συμβολίζει την ελπίδα και την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε να δημιουργούμε προοπτικές ευημερίας για την Ημαθία».

Το έργο για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στη Βέροια και τα Γιαννιτσά είναι συνολικού προϋπολογισμού 7,6 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από από ίδια κεφάλαια της Εταιρείας και πόρους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το έργο ξεκίνησε με πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ολοκληρώνεται μέσω του Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία 2021-2027.

Η ανάπτυξη του δικτύου στη Βέροια εξελίσσεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό της EnaonEDA. Ήδη, έχουν κατασκευαστεί 25 χλμ. δικτύου χαμηλής και μέσης πίεσης, από τα συνολικά 40 χλμ. που θα ολοκληρωθούν εντός του 2026.

Μεγάλο μέρος του δικτύου έχει ήδη ενεργοποιηθεί. Επίσης, έχουν κατασκευαστεί περισσότερες από 100 παροχές σε καταναλωτές, ενώ συνεχίζουν να προστίθενται νέες συνδέσεις.

Η ζήτηση για σύνδεση με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στη Βέροια είναι ιδιαίτερα υψηλή: έχουν υποβληθεί περισσότερες από 1.000 αιτήσεις καταναλωτών, ενώ έχουν ήδη υπογραφεί περίπου 265 συμβόλαια σύνδεσης. Εκτιμάται ότι έως το 2030 θα εξυπηρετούνται περίπου 2.700 καταναλωτές, οικιακοί, εμπορικοί και βιομηχανικοί.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου, υπάρχει για όλους τους οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές 100% έκπτωση στα τέλη σύνδεσης.

Με την ενεργοποίηση του δικτύου φυσικού αερίου, η Βέροια κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς ένα πιο σύγχρονο, βιώσιμο και ενεργειακά αποδοτικό μέλλον, με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία.

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