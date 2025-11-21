Ευρώπη Holdings: Γενική Συνέλευση στις 18 Δεκεμβρίου – Τα Θέματα Ημερησίας Διάταξης

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Τροποποίηση του άρθρου 25 του Καταστατικού της Εταιρείας.
2. Έγκριση της Νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.
3. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την Δευτέρα, 29.12.2025, ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως θα είναι τα ίδια ως άνω αναφερόμενα. Σύμφωνα με τα άρθρα 121, 123, 124 παρ. 6 και 128 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα :