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Παπασταύρου - ΥΠΕΝ Βουλγαρίας: Οικοδομούμε τον Κάθετο Διάδρομο ως ένα αξιόπιστο περιφερειακό ενεργειακό δίκτυο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13:55 - 10 Ιουλ 2026

Παπασταύρου - ΥΠΕΝ Βουλγαρίας: Οικοδομούμε τον Κάθετο Διάδρομο ως ένα αξιόπιστο περιφερειακό ενεργειακό δίκτυο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου,  είχε σήμερα στο ΥΠΕΝ, διμερή συνάντηση με την Υπουργό Ενέργειας της Βουλγαρίας, κα Iva Petrova.

Στη συνέχεια οι κ.κ. Παπασταύρου και Petrova συμμετείχαν στη συνάντηση, που είχαν εκπρόσωποι του ΔΕΣΦΑ και των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (TSO) των χωρών του Κάθετου Διαδρόμου, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Ρουμανία, της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας, της Gastrade και της ICGB.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έναρξη των τεχνικών εργασιών που απαιτούνται για την επέκταση της πρωτοβουλίας του «Κάθετου Διαδρόμου» στη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, σε συνέχεια της πολιτικής απόφασης που ελήφθη, κατά τη διάρκεια της τετραμερούς υπουργικής συνάντησης, την οποία διοργάνωσε το ΥΠΕΝ στην Αθήνα στις 15 Μαΐου.

Ο κ. Παπασταύρου, υπογράμμισε: «Οικοδομούμε τον Κάθετο Διάδρομο ως ένα πυκνό και αξιόπιστο περιφερειακό ενεργειακό δίκτυο, με τη συμμετοχή όλων των χωρών της περιοχής, χωρίς να περιμένουμε πρωτοβουλίες από άλλους. Και είναι σαφές ότι υπάρχει πολύ ισχυρή πολιτική στήριξη από τις Κυβερνήσεις μας. Αυτό ακριβώς επιβεβαιώσαμε εκ νέου σήμερα το πρωί με την κ. Petrova.

H ενοποίηση της ενεργειακής αγοράς μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Νωρίτερα συμφωνήσαμε με την κ. Petrova να συνεργαστούμε, ώστε να εκπονήσουμε ένα έγγραφο πολιτικής (policy paper) για το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, στο οποίο θα αποτυπώνεται με πολύ συγκεκριμένο, φιλόδοξο αλλά ταυτόχρονα ρεαλιστικό τρόπο, η κοινή αντίληψη των χωρών μας και των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς για το τι πρέπει να γίνει προκειμένου να ενισχυθεί και να επιταχυνθεί αυτό το εγχείρημα. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα αξιόπιστο και πυκνό ενεργειακό σύστημα στη Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη, αναλαμβάνοντας εμείς την πρωτοβουλία -τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς- και προτείνοντας στις Βρυξέλλες συγκεκριμένα έργα που θα άρουν τα υφιστάμενα εμπόδια και θα βελτιώσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα της περιοχής».

Η κ. Petrova ανέφερε: «Δεν πρόκειται απλώς για σχέδια ή προθέσεις· υπάρχει πραγματική πρόοδος. Και εκτιμούμε ιδιαίτερα όλες τις προσπάθειες που καταβάλλετε για να προωθήσετε ακόμη περισσότερο αυτή την πρωτοβουλία. Συμφωνώ με τον κ. Παπασταύρου ότι, όταν ξεκινήσαμε αυτό το εγχείρημα, στόχος μας ήταν να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που συνδέονταν με τη σταδιακή απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Σήμερα, όμως, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωπολιτικές προκλήσεις, η ενεργειακή ασφάλεια είναι ταυτόχρονα οικονομική ασφάλεια, ανθεκτικότητα και εθνική ασφάλεια. Γι’ αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να προχωρήσουμε με αυτή την πρωτοβουλία. Πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε τον σημερινό ρυθμό και ακόμη περισσότερο να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας. Αυτό που πραγματικά θα θέλαμε, όμως, είναι να παρουσιάσουμε μια σαφή πρόταση από την ίδια την περιοχή, με ισχυρή πολιτική στήριξη, ώστε να συνεχίσουμε και να επιταχύνουμε την υλοποίηση των έργων, γιατί ο χρόνος πιέζει. Οι σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις και όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, σε συνδυασμό με τη σταδιακή κατάργηση του ρωσικού φυσικού αερίου, δεν μας αφήνουν την πολυτέλεια να περιμένουμε ή να σκεφτόμαστε επ’ αόριστον. Πρέπει να δράσουμε και να παραδώσουμε αποτελέσματα γρήγορα.».

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