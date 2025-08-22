Αγροτική αβεβαιότητα λόγω ξηρασίας – Σε κίνδυνο η βιωσιμότητα της παραγωγής

Σε συνθήκες ακραίας αβεβαιότητας βρίσκονται χιλιάδες αγρότες σε όλη τη χώρα, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία και η έλλειψη νερού απειλούν άμεσα τη φετινή και μελλοντική αγροτική παραγωγή.

Σύμφωνα με ανάλυση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περιοχές όπως η Κρήτη, η Πελοπόννησος, η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και η Λέσβος πλήττονται ήδη από ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ξηρασίας.

Οι επιπτώσεις στις καλλιέργειες είναι εμφανείς: σιτηρά, αιγοπροβατοτροφία και οπωροφόρα δέντρα έχουν υποστεί σημαντικές ποσοτικές και ποιοτικές ζημιές. Η μείωση της παραγωγής, σε συνδυασμό με καταστροφές, οδηγεί σε σοβαρές απώλειες εισοδήματος για τους αγρότες, εντείνοντας την ανασφάλεια στον πρωτογενή τομέα.

Η συνεχιζόμενη έλλειψη υδάτινων πόρων και οι μη προβλέψιμες καιρικές συνθήκες θέτουν υπό αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα της αγροτικής δραστηριότητας στη χώρα, εντείνοντας την ανάγκη για άμεσο σχεδιασμό και λήψη μέτρων αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης.