Τσιάρας: Ξεκινούν οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ - Αυστηροί έλεγχοι, υψηλές αποζημιώσεις και εξυγίανση στον αγροτικό τομέα

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ανακοίνωσε πως από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η καταβολή των ενισχύσεων προς τους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Κώστας Τσιάρας σε δηλώσεις του στους ραδιοφωνικούς σταθμούς RealFm και MAXFM, διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τις επιδοτήσεις, ενώ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι όσοι έλαβαν παράνομα χρήματα, θα κληθούν να τα επιστρέψουν.

Ο κ. Τσιάρας διευκρίνισε ότι ορισμένες καθυστερήσεις στις πληρωμές οφείλονται στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού και κάθαρσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την εφαρμογή διαδικασιών που στο παρελθόν δεν εφαρμόζονταν. Υπογράμμισε επίσης ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ροή των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και πρόσθεσε ότι οι πληρωμές θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Αναφορικά με αυτούς τους ελέγχους, υπενθύμισε ότι εδώ και δύο μήνες έχει συγκροτηθεί ειδική ομάδα με τη συμμετοχή της Οικονομικής Αστυνομίας και της ΑΑΔΕ. Όπως δήλωσε, έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, πραγματοποιούνται διασταυρώσεις και αρκετές περιπτώσεις έχουν ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα. Εξέφρασε την έκπληξή του για τις μεθόδους που χρησιμοποιούσαν ορισμένοι για να αποσπάσουν παράνομα επιδοτήσεις, σημειώνοντας ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στο ίδιο το σύστημα, το οποίο υποτίθεται ότι προστάτευε τη νομιμότητα, αλλά τελικά επέτρεπε σε επιτήδειους να επωφελούνται παράνομα.

Τα μέτρα για την ευλογιά

Σε σχέση με τις ζωονόσους, και συγκεκριμένα την ευλογιά, εξήγησε ότι τα μέτρα που λαμβάνονται δεν είναι εθνικές αποφάσεις, αλλά προκύπτουν από ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όπως και με την πανώλη, έτσι και με την ευλογιά, αν εντοπιστεί ακόμα και ένα κρούσμα σε ένα κοπάδι, τότε, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία, όλα τα ζώα του κοπαδιού πρέπει να θανατώνονται. Ο ίδιος αναγνώρισε ότι αυτό αποτελεί πολύ σοβαρό πλήγμα για τους κτηνοτρόφους, αλλά υπογράμμισε ότι η ευθύνη εφαρμογής των μέτρων ανήκει στις Περιφέρειες, ενώ το Υπουργείο δίνει κατευθυντήριες οδηγίες.

Όσον αφορά τις αποζημιώσεις λόγω ευλογιάς, εξήγησε πως για κάθε θανατωμένο ζώο, οι αποζημιώσεις είναι:

250 ευρώ για τα καθαρόαιμα,

220 ευρώ για τα υπόλοιπα, που αποτελούν και τη μεγάλη πλειονότητα.

Υποστήριξε ότι καμία άλλη χώρα στην Ε.Ε. δεν δίνει τόσο υψηλές αποζημιώσεις, χαρακτηρίζοντας τις οικονομική ανάσα για τους κτηνοτρόφους. Επεσήμανε, ωστόσο, πως το τελικό ύψος των αποζημιώσεων θα προκύψει αφού ολοκληρωθεί η καταγραφή: «Είναι άλλο να μιλάμε για 500 ζώα και άλλο για 1.500», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι χρειάζεται πρώτα να σταθεροποιηθεί η κατάσταση.

Αναφορικά με τις ζωοτροφές, ο κ. Τσιάρας δήλωσε πως έχει εγκριθεί χρηματοδότηση ύψους 63 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Οικονομικών. Το ποσό αυτό αφορά ζώα που είτε τέθηκαν σε περιορισμό (καραντίνα) είτε θανατώθηκαν μετά από ένα χρονικό διάστημα. Η επιδότηση κυμαίνεται από 6 έως 14 ευρώ ανά ζώο, ανάλογα με τη διάρκεια του εγκλεισμού. Τα χρήματα καλύπτουν μέχρι και τον Ιούνιο.

Κλείνοντας, ο υπουργός εξαπέλυσε κριτική κατά της αντιπολίτευσης και του Αλέξη Τσίπρα. Ανέφερε ότι οι Έλληνες δεν έχουν ξεχάσει την περίοδο 2015–2019, χαρακτηρίζοντας εκείνα τα χρόνια ως περίοδο κατά την οποία η χώρα ήταν απομονωμένη στην Ε.Ε. και οι τράπεζες ήταν κλειστές. Αντιπαραβάλλοντας με τη σημερινή κατάσταση, δήλωσε ότι η Ελλάδα του 2025 είναι σε τροχιά ανάπτυξης και οικονομικής εξυγίανσης, έχει ενισχυμένη θέση στην Ευρώπη και διεθνώς, ενώ θωρακίζει την άμυνά της και αντιμετωπίζει τις προκλήσεις.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι υπάρχει κοινωνική κόπωση, ωστόσο δήλωσε αισιόδοξος λέγοντας ότι οι πολίτες έχουν ωριμάσει και είναι σε θέση να συγκρίνουν και να κρίνουν τις πολιτικές και τις επιλογές τους.