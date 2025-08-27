ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τσιάρας: Ξεκινούν οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ - Αυστηροί έλεγχοι, υψηλές αποζημιώσεις και εξυγίανση στον αγροτικό τομέα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
16:06 - 27 Αυγ 2025

Τσιάρας: Ξεκινούν οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ - Αυστηροί έλεγχοι, υψηλές αποζημιώσεις και εξυγίανση στον αγροτικό τομέα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ανακοίνωσε πως από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η καταβολή των ενισχύσεων προς τους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Κώστας Τσιάρας σε δηλώσεις του στους ραδιοφωνικούς σταθμούς RealFm και MAXFM, διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τις επιδοτήσεις, ενώ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι όσοι έλαβαν παράνομα χρήματα, θα κληθούν να τα επιστρέψουν.

Ο κ. Τσιάρας διευκρίνισε ότι ορισμένες καθυστερήσεις στις πληρωμές οφείλονται στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού και κάθαρσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την εφαρμογή διαδικασιών που στο παρελθόν δεν εφαρμόζονταν. Υπογράμμισε επίσης ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ροή των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και πρόσθεσε ότι οι πληρωμές θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Αναφορικά με αυτούς τους ελέγχους, υπενθύμισε ότι εδώ και δύο μήνες έχει συγκροτηθεί ειδική ομάδα με τη συμμετοχή της Οικονομικής Αστυνομίας και της ΑΑΔΕ. Όπως δήλωσε, έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, πραγματοποιούνται διασταυρώσεις και αρκετές περιπτώσεις έχουν ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα. Εξέφρασε την έκπληξή του για τις μεθόδους που χρησιμοποιούσαν ορισμένοι για να αποσπάσουν παράνομα επιδοτήσεις, σημειώνοντας ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στο ίδιο το σύστημα, το οποίο υποτίθεται ότι προστάτευε τη νομιμότητα, αλλά τελικά επέτρεπε σε επιτήδειους να επωφελούνται παράνομα.

Τα μέτρα για την ευλογιά

Σε σχέση με τις ζωονόσους, και συγκεκριμένα την ευλογιά, εξήγησε ότι τα μέτρα που λαμβάνονται δεν είναι εθνικές αποφάσεις, αλλά προκύπτουν από ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όπως και με την πανώλη, έτσι και με την ευλογιά, αν εντοπιστεί ακόμα και ένα κρούσμα σε ένα κοπάδι, τότε, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία, όλα τα ζώα του κοπαδιού πρέπει να θανατώνονται. Ο ίδιος αναγνώρισε ότι αυτό αποτελεί πολύ σοβαρό πλήγμα για τους κτηνοτρόφους, αλλά υπογράμμισε ότι η ευθύνη εφαρμογής των μέτρων ανήκει στις Περιφέρειες, ενώ το Υπουργείο δίνει κατευθυντήριες οδηγίες.

Όσον αφορά τις αποζημιώσεις λόγω ευλογιάς, εξήγησε πως για κάθε θανατωμένο ζώο, οι αποζημιώσεις είναι:

  • 250 ευρώ για τα καθαρόαιμα,
  • 220 ευρώ για τα υπόλοιπα, που αποτελούν και τη μεγάλη πλειονότητα.

Υποστήριξε ότι καμία άλλη χώρα στην Ε.Ε. δεν δίνει τόσο υψηλές αποζημιώσεις, χαρακτηρίζοντας τις οικονομική ανάσα για τους κτηνοτρόφους. Επεσήμανε, ωστόσο, πως το τελικό ύψος των αποζημιώσεων θα προκύψει αφού ολοκληρωθεί η καταγραφή: «Είναι άλλο να μιλάμε για 500 ζώα και άλλο για 1.500», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι χρειάζεται πρώτα να σταθεροποιηθεί η κατάσταση.

Αναφορικά με τις ζωοτροφές, ο κ. Τσιάρας δήλωσε πως έχει εγκριθεί χρηματοδότηση ύψους 63 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Οικονομικών. Το ποσό αυτό αφορά ζώα που είτε τέθηκαν σε περιορισμό (καραντίνα) είτε θανατώθηκαν μετά από ένα χρονικό διάστημα. Η επιδότηση κυμαίνεται από 6 έως 14 ευρώ ανά ζώο, ανάλογα με τη διάρκεια του εγκλεισμού. Τα χρήματα καλύπτουν μέχρι και τον Ιούνιο.

Κλείνοντας, ο υπουργός εξαπέλυσε κριτική κατά της αντιπολίτευσης και του Αλέξη Τσίπρα. Ανέφερε ότι οι Έλληνες δεν έχουν ξεχάσει την περίοδο 2015–2019, χαρακτηρίζοντας εκείνα τα χρόνια ως περίοδο κατά την οποία η χώρα ήταν απομονωμένη στην Ε.Ε. και οι τράπεζες ήταν κλειστές. Αντιπαραβάλλοντας με τη σημερινή κατάσταση, δήλωσε ότι η Ελλάδα του 2025 είναι σε τροχιά ανάπτυξης και οικονομικής εξυγίανσης, έχει ενισχυμένη θέση στην Ευρώπη και διεθνώς, ενώ θωρακίζει την άμυνά της και αντιμετωπίζει τις προκλήσεις.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι υπάρχει κοινωνική κόπωση, ωστόσο δήλωσε αισιόδοξος λέγοντας ότι οι πολίτες έχουν ωριμάσει και είναι σε θέση να συγκρίνουν και να κρίνουν τις πολιτικές και τις επιλογές τους.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/08/2025 - 16:29
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τουρκικό ΥΠΕΞ εναντίον Νετανιάχου για αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων
Ειδήσεις

Τουρκικό ΥΠΕΞ εναντίον Νετανιάχου για αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων

Φάμελλος: Μητσοτάκης και Γεωργιάδης οι μοναδικοί υπεύθυνοι για την τραγική κατάσταση στην Υγεία
Πολιτική

Φάμελλος: Μητσοτάκης και Γεωργιάδης οι μοναδικοί υπεύθυνοι για την τραγική κατάσταση στην Υγεία

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση Ιουλίου - Δείτε αν κερδίσατε
Φορολογία

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση Ιουλίου - Δείτε αν κερδίσατε

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καββαδάς: Νέα αποζημίωση 672.000 ευρώ για τα θανατωθέντα ζώα από επιζωοτίες
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Καββαδάς: Νέα αποζημίωση 672.000 ευρώ για τα θανατωθέντα ζώα από επιζωοτίες

Εύβοια: Ζημιές σε τουλάχιστον 96 σπίτια από τους σεισμούς – Πώς θα αποζημιωθούν
Ειδήσεις

Εύβοια: Ζημιές σε τουλάχιστον 96 σπίτια από τους σεισμούς – Πώς θα αποζημιωθούν

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις για απάτη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ξέπλυμα χρήματος στους 14 εμπλεκόμενους
Ειδήσεις

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις για απάτη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ξέπλυμα χρήματος στους 14 εμπλεκόμενους

Ανασχηματισμός και προεκλογικός σχεδιασμός: Τα πρόσωπα της επόμενης μέρας στη ΝΔ
Πολιτική

Ανασχηματισμός και προεκλογικός σχεδιασμός: Τα πρόσωπα της επόμενης μέρας στη ΝΔ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ακίνητα
14/06/2026 - 17:07

ΠΟΜΙΔΑ: Ζητά την απόσυρση της διάταξης για διαγραφή ακινήτων από το μητρώο βραχυχρονίων μισθώσεων λόγω μεταβίβασης

Πολιτική
14/06/2026 - 16:45

Βαρδακαστάνης: Πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 16:15

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών από Άρειο Πάγο: Να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες για Καραμανλή

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:35

Ελβετία: Οι ψηφοφόροι απέρριψαν την πρόταση για περιορισμό του πληθυσμού σε δέκα εκατομμύρια κατοίκους

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:00

Ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού - Στόχος υποδομές της Χεζμπολάχ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:30

Ρουμανία: Νέος υποψήφιος πρωθυπουργός ο κεντροδεξιός Αντριάν Βεστέα - «Καλπάζει» ο πληθωρισμός στη χώρα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:04

Reuters: Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Σε άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο προχωρά η Ουάσινγκτον

Οικονομία
14/06/2026 - 13:44

Πιερρακάκης για ιδιωτικό χρέος: Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις αφορά δυνητικά 1,5 εκατ. πολίτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 13:23

Δολοφονία στα Εξάρχεια: Ταυτοποιήθηκε το θύμα - Τι εξετάζουν οι αρχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/06/2026 - 13:00

Μετρό Αθήνας: Πρόωρο κλείσιμο σταθμών και αλλαγές δρομολογίων λόγω έργων αναβάθμισης στη Γραμμή 3 μέχρι τις 15 Ιουνίου 

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:38

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις

Πολιτική
14/06/2026 - 12:19

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:02

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές - Ένας ελαφρά τραυματίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:41

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:20

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

Πολιτική
14/06/2026 - 11:01

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία

Πολιτική
14/06/2026 - 10:33

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 10:15

Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Φορολογία
14/06/2026 - 10:00

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 15 Ιουνίου η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 08:57

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με ασαφές χρονοδιάγραμμα - Οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν και ο Νετανιάχου

Magazino
14/06/2026 - 08:21

Πρωταθλητές NBA έπειτα από 53 χρόνια οι Νιου Γιορκ Νικς, μετά από ακόμη μία επική ανατροπή

Ειδήσεις
13/06/2026 - 22:05

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν δημοσιεύματα για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:55

Κύκλωμα ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια: Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:40

Επανεκλογή Όρμπαν στην ηγεσία του Fidesz παρά την εκλογική ήττα του κόμματός του

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:22

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:19

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:59

Αλβανία: Νέες αντιδράσεις στο σχέδιο Κούσνερ – Διαδηλωτές γκρέμισαν φράχτη εργοταξίου

Magazino
13/06/2026 - 20:54

Μπάσκετ: Πρωταθλητής Ελλάδας ο Ολυμπιακός, 89-85 τον Παναθηναϊκό στον πέμπτο τελικό

Ναυτιλία
13/06/2026 - 20:39

Το νέο κόστος του παγκόσμιου εμπορίου δεν είναι οι ναύλοι αλλά η αβεβαιότητα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:19

Ανάβυσσος: Σύλληψη 72χρονου για παράνομη κατάληψη παραλίας με 400 ξαπλώστρες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ