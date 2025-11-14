ΕΛΣΤΑΤ: Νέα μείωση 4,2% των τιμών εκροών σε Γεωργία - Κτηνοτροφία τον Σεπτέμβριο
12:52 - 14 Νοε 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Νέα μείωση 4,2% των τιμών εκροών σε Γεωργία - Κτηνοτροφία τον Σεπτέμβριο

Reporter.gr Newsroom
Τον Σεπτέμβριο 2025, οι τιμές εκροών στη γεωργία–κτηνοτροφία μειώθηκαν κατά 4,2% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της πτώσης των τιμών στη φυτική παραγωγή και ιδιαίτερα στο ελαιόλαδο, ενώ οι τιμές της ζωικής παραγωγής αυξήθηκαν. Σε μηνιαία βάση οι εκροές μειώθηκαν κατά 1%, ενώ στο δωδεκάμηνο καταγράφεται συνολική πτώση 3,5%.

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2020=100,0 για τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 4,2%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Σεπτεμβρίου 2024, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2023, είχε παρουσιάσει μείωση 1,3%.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 4,2%, τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024,, οφείλεται: α) στη μείωση κατά 5,2% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας «Ελαιόλαδο», και β) στην αύξηση κατά 4,6% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Αυγούστου 2025, παρουσίασε μείωση 1,0%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2024 – Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2023 – Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 3,5%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 0,6%, έναντι μείωσης 2,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Σεπτεμβρίου 2024 με τον Σεπτέμβριο 2023.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 0,6%, τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, οφείλεται: α) στη μείωση κατά 1,1% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας «Λοιπά αγαθά και υπηρεσίες», και β) στην αύξηση κατά 0,7% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Αυγούστου 2025, δεν παρουσίασε μεταβολή.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2024 – Σεπτεμβρίου 2025 παρουσίασε μείωση 1,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2023 – Σεπτεμβρίου 2024.

