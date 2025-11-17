Ρούμπιο: Συνάντησε τον Κύπριο ομόλογό του – Στο επίκεντρο ενεργειακά και εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο

Σημαντική συνάντηση πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κώμπος, με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο τη Δευτέρα (17/11) στις ΗΠΑ.

Η συνάντηση, που είχε προαναγγελθεί από την πρέσβειρα των ΗΠΑ στη Λευκωσία, Γκίλφοιλ, διεξήχθη σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με τους δύο υπουργούς να προχωρούν σε συνολική ανασκόπηση των σχέσεων Ουάσινγκτον–Λευκωσίας.

Συγκεκριμένα, στο τραπέζι τέθηκαν όλα τα κρίσιμα ζητήματα: η αναβάθμιση του σχήματος 3+1 σε επίπεδο ηγετών, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Κυπριακό, αλλά και η ενίσχυση της συνεργασίας στον στρατιωτικό και αμυντικό τομέα, παρά το γεγονός ότι η Κύπρος δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Το κοινό συμπέρασμα ήταν πως οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται πλέον σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο.

Οι υπουργοί Εξωτερικών του σχήματος 3+1 αναμένεται σύντομα να πραγματοποιήσουν συνάντηση στην Αθήνα, με τη συμμετοχή του Μάρκο Ρούμπιο, μια εξέλιξη που είχε ήδη προαναγγείλει η Γκιλφόιλ, πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τομέα της ενέργειας, όπου ΗΠΑ και Κύπρος συμφώνησαν ότι η συνεργασία τους θα ενισχυθεί περαιτέρω καθώς οι ενεργειακοί διάδρομοι από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη διέρχονται στρατηγικά από την Κύπρο, καθιστώντας το νησί κρίσιμο παράγοντα για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

Την ίδια στιγμή, αμερικανικοί ενεργειακοί κολοσσοί, όπως η ExxonMobil και η Chevron, ετοιμάζονται για σημαντικές κινήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο το γεωστρατηγικό αποτύπωμα της Κύπρου και την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε την προοπτική περαιτέρω σύσφιξης των δεσμών ΗΠΑ–Κύπρου σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής σημασίας για την Ανατολική Μεσόγειο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deb6z1ur6mxd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}