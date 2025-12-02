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Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ενισχύονται τα μπλόκα – Αποφασισμένοι να συνεχίσουν οι αγρότες
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
19:02 - 02 Δεκ 2025

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ενισχύονται τα μπλόκα – Αποφασισμένοι να συνεχίσουν οι αγρότες

Reporter.gr Newsroom
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Με πολλαπλά μπλόκα κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και σήμερα, Τρίτη (2/12). Μάλιστα, στις κινητοποιήσεις προστίθενται και κτηνοτρόφοι, ενώ αναμένονται συσκέψεις και διαβουλεύσεις, για να αποφασιστεί το πώς θα συνεχίσουν. Οι ίδιοι, πάντως, δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο δρόμο μέχρι και τις γιορτές εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους.   

Μετά τον αποκλεισμό εθνικών οδών οι αγρότες προανήγγειλαν μπλόκα σε λιμάνια και τελωνεία, με στόχο τη μαζικότητα των δράσεων και την άσκηση πίεσης στην κυβέρνηση.

Για όσους κατεβαίνουν στους δρόμους, τα πρόβλημα δεν είναι μόνο ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το χάος με τις πληρωμές, αλλά και οι φυσικές καταστροφές και οι ζωονόσοι που έχουν γονατίσει τον πρωτογενή τομέα.

Έληξε το μπλόκο στο τελωνείο Ευζώνων

Στις 5:00 το απόγευμα έληξε η σημερινή κινητοποίηση των αγροτών στο τελωνείο των Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, επισήμαναν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλη της συντονιστικής επιτροπής.

Σημειώνεται ότι από τις 12:00 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής των Ευζώνων προχώρησαν σε πλήρη αποκλεισμό, διακόπτοντας την κυκλοφορία τόσο προς την Ελλάδα όσο και προς τη Βόρεια Μακεδονία.

Ακόμη, από τις 3:30 το μεσημέρι έληξε ο αποκλεισμός στον οποίο είχαν προχωρήσει αγρότες στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης Έδεσσας, στο ύψος της Χαλκηδόνας.

Αγρότες της ευρύτερης περιοχής της Χαλκηδόνας είχαν αποκλείσει το σημείο από τη 1:00 το μεσημέρι και σύμφωνα με μέλη της συντονιστικής επιτροπής, δεν αποκλείεται οι κινητοποιήσεις να συνεχιστούν και τα επόμενα 24ωρα.

Ολοένα και περισσότερα τρακτέρ κατεβαίνουν στους δρόμους για να ενισχύσουν τα ήδη υπάρχοντα μπλόκα.

«Κλειδί» είναι το μπλόκο που αναμένεται να σχηματιστεί αύριο, Τετάρτη (3/12), στο τελωνείο του Προμαχώνα, στις Σέρρες, αφού τα τρακτέρ συγκεντρωθούν από το μεσημέρι στη διασταύρωση του Σιδηροκάστρου στον κόμβο του Λευκώνα, όπως αποφασίστηκε από την γενική συνέλευση της Δευτέρας (1/12).

Περίπου 1.500 τρακτέρ στη Νίκαια Λάρισας

Με 300 τρακτέρ και 150 περίπου μηχανήματα κτηνοτρόφων ενισχύθηκε σήμερα (2/12) το μπλόκο της Νίκαιας, στην Λάρισα.

Επίσης, την Πέμπτη (4/12), οι αγρότες θα μεταβούν με λίγα τρακτέρ για συμβολική διαμαρτυρία στο Δικαστικό Μέγαρο Λαρίσης, όπου έχουν λάβει προθεσμία και θα απολογηθούν τρία άτομα που συνελήφθησαν κατά την πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων μετά τα επεισόδια με την αστυνομία.

Το πρώτο μπλόκο στη Δυτική Μακεδονία

Περισσότερα από 70 τρακτέρ συγκεντρώθηκαν στον κόμβο του Φιλώτα, στο πρώτο μπλόκο που στήθηκε από αγρότες, μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους στη Δ. Μακεδονία.

Ο δρόμος έκλεισε για μία περίπου ώρα, συμβολικά, προκειμένου οι συγκεντρωμένοι να συζητήσουν για τις επόμενες κινήσεις τους, ενώ αργότερα μία αντιπροσωπία επρόκειτο να μεταβεί στην Κοζάνη για συζητήσεις με αλλους αγρότες.

Ακόμη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, την Πέμπτη (4/12) θα στηθεί μπλόκο στο τελωνείο της Νίκης.

Μάλγαρα: Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα

Στα Μάλγαρα το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό, ενώ με διακοπές κλείνει και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ τα τρακτέρ συνεχώς αυξάνονται.

Κλειστή με διαλείμματα η Εγνατία στο ύψος της Κομοτηνής

Στο ύψος του δυτικού κόμβου Κομοτηνής είχε κλείσει νωρίτερα σήμερα (2/12) το ρεύμα της Εγνατίας Οδού προς Ξάνθη από αγρότες της Ροδόπης. Η κυκλοφορία άνοιξε ξανά περί τις 6:00 το απόγευμα και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τα μεσάνυχτα, οπότε και οι αγρότες θα επιστρέψουν στις θέσεις τους.

Σύμφωνα με τα όσα αποφάσισαν, δε, θα κλείνουν το δρόμο στο συγκεκριμένο σημείο κάθε έξι ώρες.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω της πόλης της Κομοτηνής και της παλαιάς εθνικής οδού Κομοτηνής-Ξάνθης.

Σε αναβρασμό και οι αγρότες του Έβρου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Σουφλί και το Τυχερό έχουν βρεθεί από τις 16:00 στο τελωνείο των Κήπων.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης απηύθυνε δημόσιο κάλεσμα συμμετοχής στις κινητοποιήσεις προς τους αγροτικούς και κτηνοτροφικούς συλλόγους Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου, Κομοτηνής και Ξάνθης, προκειμένου, όπως σημειώνει στη σχετική ανακοίνωση, να σταλεί ένα μήνυμα ενότητας και αγωνιστικότητας.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/12/2025 - 19:14
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