Κλιμακώνουν οι αγρότες: Συμβολικές ενέργειες και συλλαλητήρια - Συσκέπτονται για την πρόσκληση Μητσοτάκη

Η πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους αγρότες για συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα (15/12) έχει γίνει το βασικό θέμα συζήτησης στα αγροτικά μπλόκα. Την οριστική απόφαση για το αν θα ανταποκριθούν αναμένεται να λάβει το πανελλαδικό συντονιστικό όργανο, κατά τη συνεδρίασή του το Σάββατο (13/12) στη Νίκαια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, σήμερα το απόγευμα οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας πραγματοποίησαν κινητοποίηση με τρακτέρ έξω από τα πολιτικά γραφεία τριών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα. Ξεκίνησαν από το γραφείο του Χρήστου Καπετάνου, συνέχισαν σε εκείνο του Μάξιμου Χαρακόπουλου και κατέληξαν στο γραφείο του Χρήστου Κέλλα. Μαζί τους είχαν και δεμάτια από σανό, τα οποία άφησαν στις εισόδους των κτιρίων, θέλοντας -όπως δήλωσαν- να στείλουν μήνυμα τόσο για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι από την ευλογιά, όσο και για το ότι οι αγρότες «δεν τρώνε σανό».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dewdzydry10p?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι εκπρόσωποι των μπλόκων τονίζουν ότι δεν θα προσέλθουν σε διάλογο αν η κυβέρνηση δεν δεσμευτεί έμπρακτα για την επίλυση των ζητημάτων που σχετίζονται με το υψηλό κόστος παραγωγής. Οι εισηγήσεις από τη Νίκαια για τη σύσκεψη του Σαββάτου φαίνεται πως θα κινηθούν σε γραμμή κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων. Όσο για την πρόσκληση του Πρωθυπουργού σε συγκεκριμένη ώρα και ημέρα στο Μέγαρο Μαξίμου, οι αγρότες την αντιμετωπίζουν με προβληματισμό. Άλλοι λένε πως πρέπει να πάνε και άλλοι πως πρόκειται για εμπαιγμό. Όπως είπαμε όμως οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν το Σάββατο (13/12).

{https://exchange.glomex.com/video/v-deweapohayx5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Στην Αχαΐα, οι αγρότες παραμένουν στο μπλόκο που έχουν στήσει στην περιμετρική οδό από τα μέσα της εβδομάδας, με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα. Αντιπροσωπεία τους θα συμμετάσχει στη γενική συνέλευση του Σαββάτου στη Νίκαια. Παράλληλα, επιδιώκουν τη στήριξη των αιτημάτων τους από άλλους επαγγελματικούς κλάδους. Στο πλαίσιο αυτό, αργά την Παρασκευή αναμενόταν πορεία συμπαράστασης από τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Ταξί Πάτρας, με τη συμμετοχή οδηγών και ιδιοκτητών ταξί.

Στη Θεσσαλονίκη, μετά το μαζικό συλλαλητήριο το πρωί της Παρασκευής στο λιμάνι, οι αγρότες επέστρεψαν στα μπλόκα τους. Στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια επικράτησε ικανοποίηση για την κινητοποίηση, καθώς όπως επισημαίνουν οι συμμετέχοντες, απέδειξαν το δίκαιο των αιτημάτων τους και την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν. Παράλληλα, καλούν τους πολίτες της Θεσσαλονίκης να τους επισκεφτούν την Κυριακή (12:00–15:00), μαζί με τις οικογένειές τους, τονίζοντας ότι ο αγώνας για τη γη και την τροφή είναι κοινός.Την ίδια ώρα, το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης εξέφρασε ομόφωνα τη στήριξή του στον αγροτικό αγώνα.

Το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης ήταν ιδιαίτερα δυναμικό, με τους αγρότες να αποκλείουν συμβολικά την πύλη του λιμανιού, να φτάνουν με κόρνες, σημαίες και καπνογόνα και να δίνουν μαχητικό τόνο στην κινητοποίηση. Συμμετείχαν αγρότες τόσο από τον νομό Θεσσαλονίκης όσο και από γειτονικούς νομούς. Η κινητοποίηση έληξε δύο ώρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, έπειτα από συνεννόηση με τις αρχές, και στη συνέχεια οι αγρότες επέστρεψαν οργανωμένα στα μπλόκα τους.