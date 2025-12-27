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Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες – Κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα στα Μάλγαρα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
10:13 - 27 Δεκ 2025

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες – Κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα στα Μάλγαρα

Reporter.gr Newsroom
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Πρωτοχρονιά στα μπλόκα θα κάνουν οι αγρότες, με τις διαδοχικές συνελεύσεις να οριστικοποιούν τις επόμενες κινήσεις τους και τους ίδιους να συνεχίζουν να δηλώνουν αποφασισμένοι για κλιμάκωση.  

Χαρακτηριστικά, ο Ρίζος Μαρούδας, Πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, προειδοποίησε ότι «θα πιέσουμε την κυβέρνηση τις επόμενες ήμερες για να δοθούν λύσεις. Αν δεν λυθούν χρόνια προβλήματα δεν κάνουμε πίσω».

Από τις 12 το μεσημέρι σήμερα (27/12) κλειστό θα είναι το ρεύμα προς Αθήνα, στο βασικό μπλόκο των Μαλγάρων, ενώ αποκλεισμός έχει προγραμματιστεί και στον κόμβο της Χαλκηδόνας για τρεις ώρες το απόγευμα. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, οι αγρότες προχωρούν και σε κλείσιμο του τελωνείου των Ευζώνων.

Στη Χαλκηδόνα, οι αγρότες δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στον αποκλεισμό του κόμβου επί της παλιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας μετά τις 15:00 για περίπου δύο με τρεις ώρες. Σήμερα θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη και στο Δερβένι και τα Πράσινα Φανάρια, ενώ στις 12:00 θα κλείσουν προσωρινά το τελωνείο των Ευζώνων χωρίς να έχει προγραμματιστεί η διάρκεια του αποκλεισμού.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αερογέφυρα στη Νίκαια θα κλείσει, τη στιγμή που οι αγρότες ετοιμάζουν τις προτάσεις τους για τη σύσκεψη στο Βασιλικό Μπλόκο.

Σημειώνεται πως η αερογέφυρα δόθηκε την Τετάρτη (24/12) στην κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να διευκολύνει σημαντικά τη διέλευση των οχημάτων. Από το Σάββατο, ωστόσο, οι αγρότες αποφάσισαν ότι θα κλείσει εκ νέου, ενώ αναμένεται να ανοίξει και πάλι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Τη Δευτέρα (29/12) οι αγρότες τονίζουν ότι πρόκειται να κλείσουν τις παρακαμπτήριες οδούς, ενώ θα τις ανοίξουν την Πρωτοχρονιά για να διευκολύνουν τους εκδρομείς.

Την Πρωτοχρονιά, οι εκδρομείς θα μετακινηθούν όπως τα Χριστούγεννα, καθώς η αερογέφυρα θα είναι ανοιχτή και τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον κόμβο του Πλατυκάμπου που κινούνται από τη Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, μέσω της παλιάς Εθνικής Οδού και θα εισέρχονται πάλι στον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο του Κιλελέρ.

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