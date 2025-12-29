Οι αγρότες θέλουν να πάνε σε διάλογο, όσο ο κόσμος είναι μαζί τους

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Σκύδρας, κ. Στέφανος Τοπαλίδης, επιβεβαίωσε πως υπάρχει πρόθεση για διάλογο με την κυβέρνηση, χωρίς, όμως, αυτό να σημαίνει υποχώρηση από τις διεκδικήσεις των αγροτών που βρίσκονται στα μπλόκα.

«Είμαστε εδώ και ένα μήνα στο δρόμο, πιστεύουμε ότι έρχεται η ώρα που θα πρέπει να κάτσουμε στο τραπέζι του διαλόγου και να θέσουμε όλα τα προβλήματα», είπε αρχικά στα Παραπολιτικά και πρόσθεσε:

«Δεν υπάρχει καμία διάσπαση στο αγροτικό μέτωπο, είμαστε όλοι μαζί, δεν υπάρχει διαχωρισμός. Δεν υπάρχει πρόθεση ούτε να φύγουμε από τα μπλόκα ούτε να σταματήσει ο αγώνας μας. Ό,τι έχουμε κάνει το έχουμε κάνει από κοινού, απλά νομίζω ότι η άποψη των περισσότερων αγροτών είναι ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να κάτσουμε στο τραπέζι και να επιλύσουμε τα θέματά μας».

Για τους ελέγχους που γίνονται σε αγροτοσυνδικαλιστές είπε πως «προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να γίνει κάθαρση. Είμαστε υπέρ των ελέγχων, υπέρ των αγροτών. Να παίρνουν τα χρήματα οι πραγματικοί αγρότες και αυτοί που παράγουν. Ένα σωρό πράγματα έχουν βγει στη δημοσιότητα που δεν αρμόζουν στον αγροτικό κόσμο, δεν είμαστε όλοι το ίδιο, δεν μπορούμε να μπαίνουμε όλοι στο ίδιο σακί. Η άποψη μου είναι όποιος έχει καταχραστεί χρήματα να τιμωρηθεί και να επανέλθουν τα χρήματα στο ταμείο και να τα πάρουν οι πραγματικοί αγρότες. Θα πρέπει να γίνει κάθαρση».

Κλείνοντας επανέλαβε ότι «πρέπει να πάμε σε διάλογο γιατί ο κόσμος όλος είναι μαζί μας, μας έχει δείξει έμπρακτα τη στήριξή του και δεν θέλουμε όλη αυτή η κατάσταση να γυρίσει μπούμερανγκ προς τους αγρότες. Δεν θέλουμε να ταλαιπωρούμε τον κόσμο, δεν θέλουμε να φέρουμε κανέναν σε δύσκολη θέση για αυτό προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και έπειτα».