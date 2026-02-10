Σε οριακό σημείο οι κτηνοτρόφοι: «Μας πνίγουν χρέη σε funds και ασφαλιστικά ταμεία»
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
10:08 - 10 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Ο πρόεδρος του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου, κ. Αργύρης Μπαϊρακτάρης, δήλωσε ενόψει της συνάντησης των κτηνοτρόφων με τον πρωθυπουργό πως ο κλάδος βρίσκεται στα όριά του και κατηγορεί την πολιτεία πως δεν έχει βοηθήσει επαρκώς.

«Τα τελευταία τρία χρόνια δεν έχουμε δει τίποτα ως εξέλιξη στην καταπολέμηση των ζωονόσων. Είναι κάτι που μας ταλαιπωρεί και κάτι που χάνουμε κάθε μέρα συναδέλφους και κοπάδια. Δεν αλλάζει τίποτα, είμαστε στο ίδιο έργο θεατές.

Η σημερινή συνάντηση τι παραπάνω θα βγάλει από αυτά που μάθαμε στην προηγούμενη συνάντηση που είχαμε με τον κ. Πρωθυπουργό; Ποιες είναι οι προτάσεις της πολιτείας για τον κτηνοτροφικό κλάδο; Και σήμερα ακόμα μόνο στη Θεσσαλία βγάζουμε 4-5 κρούσματα την ημέρα, είμαστε γύρω στα 10 κρούσματα πανελλαδικά όταν είμαστε μέσα στον «πόλεμο», όταν η «φωτιά καίει» τι μπορούμε να συζητήσουμε; Όταν τα μέτρα βιοασφάλειας δεν έχουν αποδώσει ποια είναι η ελπίδα για την επόμενη μέρα;» αναρωτήθηκε και πρόσθεσε:

«Έχουν θανατωθεί 520 χιλιάδες ζώα από την ευλογιά, 40 χιλιάδες ζώα από την πανώλη και γύρω στις 25 χιλιάδες είναι από τον καταρροϊκό πυρετό. Τα τελευταία τρία χρόνια είναι τόσο ψυχοφθόρο αυτό που περνάμε που δεν «παλεύεται». Χτυπάει το κινητό μου και υπάρχει άγνωστος αριθμός και δεν μπορούμε να το σηκώσουμε φοβούμενοι μην ακούσουμε ότι είμαστε θετικοί και φύγουμε και εμείς».

Σχετικά με τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων που έχουν χάσει τα κοπάδια τους ο κ. Μπαϊρακτάρης είπε στον ρ/σ Παραπολιτικά: «Η οικονομική κατάσταση αυτών των ανθρώπων είναι τραγική και πέρα από αυτό το τελευταίο διάστημα δέχονται τηλέφωνα από Funds, από τράπεζες, από ασφαλιστικά ταμεία για χρέη που έχουν. Δεν είναι μπαταχτσήδες μέχρι χθες ήταν κύριοι και πλήρωναν κανονικά, μετά την καταστροφή έγινε αυτό. Χάσαμε ζώα τα οποία έδιναν παραγωγή 1.000€ το χρόνο σε γάλα και σε κρέας, η αξία του κάθε ζώου για αγορά είναι πάνω από 400€ και η αποζημίωση που παίρνει ο Έλληνας κτηνοτρόφος είναι στα 170€ μέσο όρο. Αυτά είναι και η αποζημίωση του ζωικού κεφαλαίου που χάθηκε αλλά είναι και για την ανασύσταση του καινούργιου κοπαδιού. Είναι αποζημιώσεις χαρτζιλίκι και αποζημίωση του στυλ «μην συνεχίζεις κάνε κάτι άλλο στη ζωή σου την επόμενη μέρα».

Επιπλέον είπε πως «η διαχείριση των ζωονόσων τα τελευταία τρία χρόνια ήταν μια διαχείριση που βάλαμε πλάτη μόνο οι Έλληνες κτηνοτρόφοι, η ελληνική πολιτεία δεν υπήρχε πουθενά. Η ελληνική πολιτεία το μόνο πράγμα που έκανε ήταν να βάζει όρους και κανόνες το πως θα αντιμετωπίσουμε μόνοι μας τις ζωονόσους. Για παράδειγμα μετά από τρία χρόνια αξιώθηκαν να βάλουν απολυμαντικούς σταθμούς με όρους δημοσίου όμως. Δουλεύουν 8 με 2 και πέντε μέρες την εβδομάδα δηλαδή μετά τις 2 οι ζωονόσοι δεν μεταδίδονται; Σαββατοκύριακο δεν περνάνε; Εμένα μου απαγορεύουν να βγάλω τα ζώα μου 10 μέτρα από τον στάβλο μου για να βοσκήσουν σε ιδιόκτητο χωράφι αλλά επιτρέπουν στα σφαγεία της περιοχής να παίρνουν ζωντανά ζώα από όλα τα Βαλκάνια για να σφάζονται εδώ, για ποια βιοασφάλεια και για ποια προστασία της ελληνικής ζωοτροφίας μιλάνε;»

Όσο για τη συνέχεια δηλώνει απαισιόδοξος: «Δεν περιμένω τίποτα. 55 μέρες ήμασταν στα μπλόκα, ως κτηνοτροφικός κλάδος δεν πήραμε τίποτα, υποσχέσεις ότι θα γίνει αυτή η συνάντηση. Και σήμερα οι συνάδελφοι πάλι υποσχέσεις θα πάρουν. Υποσχέσεις, αυτά που ακούμε 40 και 50 χρόνια βαρεθήκαμε, θέλουμε έργα και πράξεις, από υποσχέσεις χορτάσαμε».

