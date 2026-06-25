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ΕΛΣΤΑΤ: Στα 314 τα Κέντρα Υγείας το 2025 - Το ιατρικό προσωπικό ανά περιφέρεια
Υγεία
12:22 - 25 Ιουν 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Στα 314 τα Κέντρα Υγείας το 2025 - Το ιατρικό προσωπικό ανά περιφέρεια

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία αναφορικά με τις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ) για το έτος 2025.

Η παρακολούθηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) από την ΕΛΣΤΑΤ μέχρι το έτος 2016 περιοριζόταν στα Κέντρα Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.). Μετά τη θέσπιση του Ν.4486/2017 για τη «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», ο όρος «Κέντρο Υγείας» διευρύνθηκε και περιλαμβάνει επιπλέον τις αποκεντρωμένες μονάδες, όπου στο πρώτο επίπεδο Π.Φ.Υ. παρέχονται υπηρεσίες από τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ), τα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι), τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Π.Ι), τα Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία (Ε.Π.Ι), τα Τοπικά Ιατρεία (Τ.Ι) και λοιπές μονάδες Π.Φ.Υ.

Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται το σύνολο των δομών παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, για το έτος 2025.

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Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται ο αριθμός των εργαζομένων στα Κέντρα Υγείας, στα Τοπικά Ιατρεία, στα Περιφερειακά Ιατρεία (πολυδύναμα και ειδικά) στις Το.Μ.Υ. και στις λοιπές μονάδες για το έτος 2025, ανά Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.ΠΕ).

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Στους πίνακες 4 έως 7 παρουσιάζονται στοιχεία αναφορικά με τη διάρθρωση του αριθμού των μηχανημάτων, καθώς και με το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό των 314 Κέντρων Υγείας (Ν.4486/2017).

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Ο συνολικός αριθμός των Κέντρων Υγείας το 2025 ανήλθε σε 314. Από την κατανομή των Κέντρων Υγείας στις 13 Περιφέρειες της Χώρας, παρατηρείται ότι τα περισσότερα Κέντρα Υγείας βρίσκονται στην Αττική (58 κέντρα), στην Κεντρική Μακεδονία (46 κέντρα), στην Πελοπόννησο (30 κέντρα) και στη Δυτική Ελλάδα (29 κέντρα), ενώ τα λιγότερα βρίσκονται στο Βόρειο Αιγαίο και τη Δυτική Μακεδονία (11 κέντρα) (Γράφημα 2).

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Από τη σύγκριση των στοιχείων των Κέντρων Υγείας των τελευταίων ετών 2024-2025 παρατηρούνται τα ακόλουθα:

  • Ο αριθμός του ιατρικού προσωπικού που απασχολείται στα Κέντρα Υγείας παρουσίασε αύξηση κατά 3,1% το 2025 σε σχέση με το 2024, στο σύνολο της Χώρας. Αύξηση παρατηρείται το 2025 σε σχέση με το 2024 στις Περιφέρειες Βόρειο Αιγαίο κατά 10,2% και Ήπειρος 6,7%, αντίστοιχα. Αντίθετα, το 2025 σε σχέση με το 2024 παρατηρήθηκε μείωση στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας κατά 2,9% και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά 1,6%.
  • Το νοσηλευτικό προσωπικό μειώθηκε το 2025 σε σχέση με το 2024 κατά 1,0% στο σύνολο της Χώρας. Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στην Πελοπόννησο και το Νότιο Αιγαίο, 6,5% και 5,0% αντίστοιχα. Αντίθετα, αύξηση καταγράφηκε σε τέσσερις περιφέρειες, με τη σημαντικότερη αύξηση να παρατηρείται στην Ήπειρο και τη Στερεά Ελλάδα, κατά 6,1% και 4,6% αντίστοιχα. (Πίνακας 6).
  • Tο προσωπικό λοιπών ειδικοτήτων των Κέντρων Υγείας παρουσίασε αύξηση το 2025 σε σχέση με το 2024 κατά 2,8% στο σύνολο της Χώρας. Σημαντικότερη αύξηση παρατηρείται το 2025 σε σχέση με το 2024 στις Περιφέρειες της Στερεά Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατά 14,6% και 7,7%, αντίστοιχα. Αντίθετα, μειώσεις παρατηρήθηκαν κυρίως στις Περιφέρειες Ηπείρου και Δυτική Ελλάδα κατά 3,7% και 2,8%, αντίστοιχα.
  • Στα ιατρικά μηχανήματα που διαθέτουν τα Κέντρα Υγείας παρατηρήθηκε αύξηση στο σύνολο της Χώρας το 2025 σε σχέση με το 2024 κατά 1,9%

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