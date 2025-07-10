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Ανεβάζει κι άλλο τη θερμοκρασία το ΤΖΟΚΕΡ: Μοιράζει 10,8 εκατ. ευρώ στην αποψινή κλήρωση - 100.000 ευρώ στους νικητές της δεύτερης κατηγορίας
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
11:15 - 10 Ιουλ 2025

Ανεβάζει κι άλλο τη θερμοκρασία το ΤΖΟΚΕΡ: Μοιράζει 10,8 εκατ. ευρώ στην αποψινή κλήρωση - 100.000 ευρώ στους νικητές της δεύτερης κατηγορίας

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Ραντεβού με την τύχη δίνουν απόψε οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ, με το δημοφιλές παιχνίδι του ΟΠΑΠ να μοιράζει τουλάχιστον 10,8 εκατ. ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Η κλήρωση για το μεγάλο έπαθλο θα πραγματοποιηθεί το βράδυ στις 22:00, ενώ η προθεσμία για την κατάθεση δελτίων λήγει μισή ώρα νωρίτερα, στις 21:30.

Απανωτά τζακ ποτ από την Πρωτομαγιά

Το ποσό των 10,8 εκατ. ευρώ που μοιράζει σήμερα το ΤΖΟΚΕΡ έχει συγκεντρωθεί ύστερα από 29 συνεχόμενα τζακ ποτ που έχουν σημειωθεί από την 1η Μαΐου, όταν ένας υπερτυχερός είχε κερδίσει 4,7 εκατ. ευρώ.

Κάθε τυχερό 5άρι κερδίζει 100.000 ευρώ

Εκτός από τα 10,8 εκατ. ευρώ της πρώτης κατηγορίας, όσοι συμμετάσχουν στην αποψινή κλήρωση διεκδικούν και έπαθλα των 100.000 ευρώ, ποσό που μοιράζει το ΤΖΟΚΕΡ σε κάθε νικητή της δεύτερης κατηγορίας σε όλες τις κληρώσεις, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση, μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της Ελλάδας, καθώς και διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται, μέσω του opaponline.gr.

Ομαδικά δελτία στα καταστήματα ΟΠΑΠ και στο opaponline.gr

Παράλληλα, οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου.

Έτσι, μοιράζονται το παιχνίδι και τη διασκέδαση αυξάνοντας τις πιθανότητές τους για κέρδη, καθώς όλα τα ομαδικά δελτία έχουν συμπληρωμένους περισσότερους από 5 αριθμούς.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά την κλήρωση, από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.

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Τελευταία τροποποίηση στις 10/07/2025 - 11:22
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