ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΟΠΑΠ: Τελευταία ευκαιρία για όσους θέλουν να τρέξουν στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
11:14 - 07 Οκτ 2025

ΟΠΑΠ: Τελευταία ευκαιρία για όσους θέλουν να τρέξουν στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Reporter.gr Newsroom
Μπορούν να πάρουν μέρος στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας οι δρομείς που αποφάσισαν να δηλώσουν συμμετοχή μόλις ένα μήνα πριν από τη διοργάνωση; Αν επισκεφτούν ένα από τα 150 επιλεγμένα καταστήματα ΟΠΑΠ σε όλη την Αθήνα, μέσω των οποίων διεκδικούν τις 2.300 δωρεάν συμμετοχές που προσφέρει ο ΟΠΑΠ για τις διαδρομές της διήμερης δρομικής γιορτής, τότε μπορούν!

Δείτε τι έκαναν οι δρομείς που θέλουν να συμμετάσχουν στη μεγάλη δρομική γιορτή:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Apostolos Chrysafelis (@apostolos_chrysafelis_tri)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rhefuel Run Club (@rhefuel)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleni Fotopoulou (@fotopoulou.el)

Ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Νοεμβρίου. Οι 2.300 συμμετοχές που προσφέρει δωρεάν ο ΟΠΑΠ, Μέγας Χορηγός της διοργάνωσης, είναι για το Μαραθώνιο Δρόμο των 42.195 μέτρων, τις διαδρομές των 5 και 10 χιλιομέτρων, καθώς και για τον αγώνα 5 χλμ. Universities Night Run, τη βραδινή διαδρομή για φοιτητές και φοιτήτριες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν εδώ το πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ, το οποίο θα πρέπει να επισκεφθούν μέχρι και την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, για να συμπληρώσουν τη φόρμα εγγραφής και να συμμετάσχουν στην κλήρωση, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου για την ανάδειξη των 2.300 τυχερών.

Η συμμετοχή επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών.

Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω email, όπου θα βρουν και θα συμπληρώσουν την ειδική φόρμα του ΣΕΓΑΣ για να οριστικοποιήσουν και επικυρώσουν τη συμμετοχή τους. Τον αγωνιστικό αριθμό τους και το υλικό του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, θα τα παραλάβουν από το κατάστημα ΟΠΑΠ, όπου υπέβαλαν αίτηση, επιδεικνύοντας την αστυνομική ταυτότητα και το μοναδικό αριθμό συμμετοχής τους.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γερμανία: Πτώση 0,8% στις νέες βιομηχανικές παραγγελίες τον Αύγουστο – Ισχυρό πλήγμα στην αυτοκινητοβιομηχανία
Ειδήσεις

Γερμανία: Πτώση 0,8% στις νέες βιομηχανικές παραγγελίες τον Αύγουστο – Ισχυρό πλήγμα στην αυτοκινητοβιομηχανία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Πέτρος Μάνταλος στο ΟΠΑΠ Game Time: Φανταστικό το κλίμα στην Εθνική, πάμε για τη νίκη στη Σκωτία
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ο Πέτρος Μάνταλος στο ΟΠΑΠ Game Time: Φανταστικό το κλίμα στην Εθνική, πάμε για τη νίκη στη Σκωτία

Ποια είναι η πιο αξέχαστη στιγμή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου; - Γιαννούλης, Κουλιεράκης και Μασούρας αποκαλύπτουν τις πιο ιδιαίτερες παιδικές τους αναμνήσεις από τη Γαλανόλευκη (vid.)
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ποια είναι η πιο αξέχαστη στιγμή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου; - Γιαννούλης, Κουλιεράκης και Μασούρας αποκαλύπτουν τις πιο ιδιαίτερες παιδικές τους αναμνήσεις από τη Γαλανόλευκη (vid.)

Πανηγυρίζουν οι φίλοι της McLaren F1 Team σε όλο τον πλανήτη - Από το Grand Prix της Σιγκαπούρης μέχρι το Roadshow της Λάρισας με το showcar της McLaren F1 Team
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Πανηγυρίζουν οι φίλοι της McLaren F1 Team σε όλο τον πλανήτη - Από το Grand Prix της Σιγκαπούρης μέχρι το Roadshow της Λάρισας με το showcar της McLaren F1 Team

Τι Τζέι Σορτς στο ΟΠΑΠ Game Time: «Θα κάνουμε αχτύπητο δίδυμο με τον Κέντρικ Ναν»
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Τι Τζέι Σορτς στο ΟΠΑΠ Game Time: «Θα κάνουμε αχτύπητο δίδυμο με τον Κέντρικ Ναν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
09/10/2025 - 09:51

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές με ώθηση από τη SoftBank

Αναλύσεις
09/10/2025 - 09:41

ΧΑ: Αμηχανία της αγοράς για το πώς πρέπει να αποτιμήσει την αναβάθμιση

Πολιτική
09/10/2025 - 09:38

Κασσελάκης: Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι ανοιχτό στον Αλέξη Τσίπρα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
09/10/2025 - 09:37

Κεραμουργία Βορείου Ελλάδας: Η «πράσινη» ρότα και το νέο εργοστάσιο στη Σερβία

Ειδήσεις
09/10/2025 - 09:24

Ο Στάρμερ χαιρέτισε τη συμφωνία για τη Γάζα - Έκκληση για ταχεία εφαρμογή της

Οικονομία
09/10/2025 - 09:18

Eurogroup για ενίσχυση επενδύσεων, ανταγωνιστικότητα και συμμετοχή των πολιτών στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 09:12

Ινστιτούτο ifo: Κάμψη του επιχειρηματικού κλίματος στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία το Σεπτέμβριο

Οικονομία
09/10/2025 - 08:43

Τέλος στα κληρονομικά χρέη από το 2026: Δεν θα επιβαρύνονται προσωπικά οι κληρονόμοι

Οικονομία
09/10/2025 - 08:30

Τεκμήρια διαβίωσης: Τι αλλάζει για σπίτια, ΙΧ και σκάφη - Παραδείγματα

Magazino
09/10/2025 - 08:13

ΗΠΑ: Ο Bob Ross στηρίζει και μετά θάνατον τη δημόσια τηλεόραση - Σε δημοπρασία 30 έργα

Ειδήσεις
09/10/2025 - 08:02

Ισραήλ: Στα 67 δισ. δολάρια ανήλθε το κόστος του πολέμου

Ειδήσεις
09/10/2025 - 07:54

Συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς - Τι προβλέπει η πρώτη φάση της εκεχειρίας

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 04:37

Η Ζωή... έσωσε τον Κυριαζίδη

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 23:11

Κέρδη στη Wall Street με ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

Πολιτική
08/10/2025 - 22:55

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 16,2 μονάδων της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ – Εννέα κόμματα στη Βουλή

Πολιτική
08/10/2025 - 22:38

Ελληνορωσική διένεξη: «Μαθήματα» ΥΠΕΞ στη Ζαχάροβα για Αττίλα και Βόρεια Μακεδονία

Πολιτική
08/10/2025 - 22:30

Λήξη της απεργίας πείνας Ρούτσι: Συγκέντρωση υποστήριξης στο Σύνταγμα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 22:01

Γαλλία: Ανοιχτό παράθυρο Λεκορνί για ορισμό νέου πρωθυπουργού εντός 48 ωρών

Πολιτική
08/10/2025 - 21:56

Κακλαμάνης: Κίνδυνος και ευκαιρία η Τεχνητή Νοημοσύνη – Χρειάζεται υπεύθυνη χρήση

Ειδήσεις
08/10/2025 - 21:25

Fed: Αντίστροφη μέτρηση για νέες μειώσεις επιτοκίων εντός 2025 – Τι δείχνουν τα πρακτικά

Πολιτική
08/10/2025 - 21:16

Μητσοτάκης: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τα πάντα – Στη συνταγματική αναθεώρηση οι επιπτώσεις της

Ειδήσεις
08/10/2025 - 21:09

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Γάζας – Συνέχεια στο Παρίσι παρά της ισραηλινές ενστάσεις

Ειδήσεις
08/10/2025 - 20:50

Ρωσία: Η Κεντρική Τράπεζα καταγγέλλει παραβιάσεις σε κατασχέσεις κρατικής περιουσίας από το Κρεμλίνο

Πολιτική
08/10/2025 - 20:31

Παραπομπή Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ για παράτυπες φορολογικές απαλλαγές σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών

Πολιτική
08/10/2025 - 20:16

Κατρίνης: Άδικη και τιμωρητική η αύξηση του ορίου εξαγοράς στρατιωτικής θητείας

Αναλύσεις
08/10/2025 - 20:11

Intralot: Στο ταμπλό του ΧΑ από την Πέμπτη 9/10 οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Αναλύσεις
08/10/2025 - 19:56

Intralot: Ισχυρή ζήτηση για τη Δημόσια Προσφορά: Υπερκάλυψη 3 φορών – Αντλήθηκαν €429 εκατ.

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 19:40

Κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στις γαλλικές πολιτικές εξελίξεις

Ναυτιλία
08/10/2025 - 19:38

BIMCO: Το 35% του παγκόσμιου στόλου θα πληρώσει τα νέα τέλη στα αμερικανικά λιμάνια

Πολιτική
08/10/2025 - 19:24

Κασσελάκης: Το οικονομικό αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταρρεύσει τελείως

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ