13ο Ladies Run: Μια γιορτή της γυναικείας δύναμης με την υπογραφή του ΟΠΑΠ - Περισσότερες από 1.000 γυναίκες έτρεξαν για καλό σκοπό
17:25 - 03 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Με πίστη στη δύναμη των γυναικών που εμπνέουν και ξεχωρίζουν, ο ΟΠΑΠ συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη γυναικεία συμμετοχή στον αθλητισμό. Μετά την καινοτόμα φωτογραφική έκθεση «Women Who Inspire», την οποία παρουσίασε στο πλαίσιο του Ioannina Lake Run, ο ΟΠΑΠ βρέθηκε στο πλευρό των γυναικών που τρέχουν για καλό σκοπό, ως Χορηγός στο 13ο Ladies Run, έναν αγώνα αποκλειστικά αφιερωμένο στις γυναίκες.

Ο φιλανθρωπικός αυτός αγώνας, που έχει καταστεί πλέον θεσμός, αγκαλιάστηκε για ακόμη μια χρονιά από τις γυναίκες δρομείς, με τις συμμετοχές να ξεπερνούν τις 1.000.

Νικήτριες στη γενική κατάταξη του αγώνα, αλλά και στην ηλικιακή κατηγορία 20 -29 ετών, αναδείχθηκαν η Μαρίνα Κωνσταντίνου που τερμάτισε πρώτη, η Εμμανουέλα Πλακά που τερμάτισε στη δεύτερη θέση και η ΟΠΑΠ Champion Γεωργία Δεσπολλάρη που κατέλαβε την τρίτη θέση. Τις νικήτριες της ηλικιακής κατηγορίας 20-29 ετών βράβευσε η Αιμιλία Στέλιαρου, Chief People Officer του ΟΠΑΠ, ο οποίος στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση.

Ο ΟΠΑΠ στο πλευρό των δρομέων από την προθέρμανση έως τον τερματισμό

Όπως κάθε χρόνο, ο ΟΠΑΠ είχε ετοιμάσει εκπλήξεις για τις δρομείς του Ladies Run, που έκαναν τη συμμετοχή τους ακόμη πιο ξεχωριστή.

Πριν από την εκκίνηση, οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να προετοιμαστούν με ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα προθέρμανσης από τον ΟΠΑΠ.

Μετά τον τερματισμό, ένας λευκός πίνακας τις περίμενε για να αποτυπώσουν το προσωπικό τους μήνυμα – λέξεις που εξέφραζαν τη χαρά, τη δύναμη και τον σκοπό της συμμετοχής τους.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

