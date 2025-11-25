ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αυτή είναι η τυχερή που κέρδισε το αυτοκίνητο στον διαγωνισμό για τα 5 χρόνια του live casino του Pamestoixima.gr – Ο πρωτότυπος τρόπος με τον οποίο παρέλαβε τα κλειδιά (vid.)
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
13:05 - 25 Νοε 2025

Αυτή είναι η τυχερή που κέρδισε το αυτοκίνητο στον διαγωνισμό για τα 5 χρόνια του live casino του Pamestoixima.gr – Ο πρωτότυπος τρόπος με τον οποίο παρέλαβε τα κλειδιά (vid.)

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

 Με έναν πολύ ξεχωριστό τρόπο ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για τα 5 χρόνια του live casino του Pamestoixima.gr, με τη μεγάλη νικήτρια να παραλαμβάνει τα κλειδιά του νέου της αυτοκινήτου μέσα από ένα…κυνήγι θησαυρού.

Η Α. Δημητρίου ενημερώθηκε ότι κέρδισε το μεγάλο έπαθλο του επετειακού διαγωνισμού και βρέθηκε στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΑΠ για να το παραλάβει.

Εκεί την περίμενε μια έκπληξη αφού κλήθηκε να «διαβάσει» πίσω από κάποια στοιχεία και να…λύσει τον γρίφο που θα την οδηγούσε στο έπαθλο. Η απάντηση στον γρίφο ήταν τελικά κρυμμένη στο γκαράζ, όπου βρισκόταν το ολοκαίνουριο αυτοκίνητο. Εργαζόμενοι του ΟΠΑΠ την υποδέχθηκαν θερμά με χειροκροτήματα και της ευχήθηκαν να είναι πάντα τυχερή.

Δείτε το βίντεο:

{https://www.youtube.com/shorts/IIL0qp7qewg}

Οι γιορτές και τα δώρα* συνεχίζονται όλον τον χρόνο στο live casino του Pamestoixima.gr. Το εορταστικό ημερολόγιο προσφορών περιμένει τους επισκέπτες του live casino με πολλές εκπλήξεις* και έπαθλα*.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τσιόδρας: Οι προκλήσεις για τις μεσογειακές χώρες απαιτούν αποφασιστική ευρωπαϊκή δράση, όχι απλές διακηρύξεις
Πολιτική

Τσιόδρας: Οι προκλήσεις για τις μεσογειακές χώρες απαιτούν αποφασιστική ευρωπαϊκή δράση, όχι απλές διακηρύξεις

Αναστασόπουλος: Αλλάζουμε σελίδα στον ΔΣΑ, πάμε να αγωνιστούμε όλοι μαζί, για τα πολλά που μπορούμε να πετύχουμε
Ειδήσεις

Αναστασόπουλος: Αλλάζουμε σελίδα στον ΔΣΑ, πάμε να αγωνιστούμε όλοι μαζί, για τα πολλά που μπορούμε να πετύχουμε

Τράπεζα Πειραιώς: Νέο πράσινο ομόλογο για άντληση €500 εκατ.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τράπεζα Πειραιώς: Νέο πράσινο ομόλογο για άντληση €500 εκατ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το «Τα Σπας» του Pamestoixima.gr ξεσκονίζει τις γνώσεις των φιλάθλων λίγο πριν το Παγκόσμιο (vid.) – Πόσοι έκαναν το 3/3;
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Το «Τα Σπας» του Pamestoixima.gr ξεσκονίζει τις γνώσεις των φιλάθλων λίγο πριν το Παγκόσμιο (vid.) – Πόσοι έκαναν το 3/3;

Allwyn: Αυξάνει έσοδα και κερδοφορία με ώθηση από PrizePicks και Betano
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Allwyn: Αυξάνει έσοδα και κερδοφορία με ώθηση από PrizePicks και Betano

Το «Out of the Box Stories» του Pamestoixima.gr κάνει πρεμιέρα με καλεσμένο τον Κώστα Κατσουράνη
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Το «Out of the Box Stories» του Pamestoixima.gr κάνει πρεμιέρα με καλεσμένο τον Κώστα Κατσουράνη 

ΕΛΣΤΑΤ: Στο +13,7% ο κύκλος εργασιών στον κλάδο του αυτοκινήτου το Μάρτιο
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΕΛΣΤΑΤ: Στο +13,7% ο κύκλος εργασιών στον κλάδο του αυτοκινήτου το Μάρτιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/06/2026 - 15:00

Κατσαφάδος: Τελεσίγραφο έως 15/6 για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Πρόστιμα μέσω ΑΑΔΕ και εντατικοί έλεγχοι

ΥΔΡΕΥΣΗ
07/06/2026 - 14:30

Χαρακόπουλος: Από τον Νείλο στον Αχελώο – Προειδοποιήσεις για «πολέμους του νερού» και την απειλή της ερημοποίησης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:59

Αλβανία: Ο Ράμα υπερασπίζεται την επένδυση Κούσνερ 1,4 δισ. ευρώ εν μέσω μαζικών αντιδράσεων για τη Νάρτα

Πολιτική
07/06/2026 - 13:30

Ανδρουλάκης από Αρκαλοχώρι: Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:07

Σεισμός 5,2 και 4,8 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια: Ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 12:59

British Airways: Το αυξημένο κόστος καυσίμων φέρνει νέο κύμα ανατιμήσεων στα εισιτήρια

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:45

Στενά του Ορμούζ και πετρέλαιο: OPEC+ σε κρίσιμη συνεδρίαση χωρίς ισχυρά «όπλα»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:21

Χανιά: Σύλληψη 56χρονου Γερμανού που φωτογράφιζε το στρατιωτικό αεροδρόμιο

Πολιτική
07/06/2026 - 12:15

Τσουκαλάς: Η Ελλάδα του 2030 δεν μπορεί να προκύψει από μια αποτυχημένη κυβέρνηση

Ειδήσεις
07/06/2026 - 11:55

Χανιά: Drone «φορτωμένο» με ναρκωτικά και εξοπλισμό απόδρασης πάνω από τις φυλακές Αγιάς

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 11:40

Πράσινο φως από την ΕΕ για νέους κανόνες στις πτήσεις: Αποζημιώσεις έως €600 για καθυστερήσεις πτήσεων

Ειδήσεις
07/06/2026 - 11:20

Αμεντί (Πρόεδρος Ιράκ): Φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε γέφυρα διαλόγου, σταθερότητας και ανάπτυξης στην περιοχή

Ναυτιλία
07/06/2026 - 10:59

Νέα εποχή για την κεφαλαιαγορά: Οι Έλληνες εφοπλιστές εξετάζουν είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:45

Οχάιο: Τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ – Αναζητούνται οι δράστες

Πολιτική
07/06/2026 - 10:30

Μητσοτάκης: Ελλάδα 2030 - Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:09

Αντιτρομοκρατική επιχείρηση σε Κρήτη και Αθήνα: Συνελήφθη Παλαιστίνιος για συμμετοχή στη Χαμάς - Ετοίμαζε χτύπημα

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:02

Σχέδιο-έκπληξη Τραμπ: Ανοίγει τη συζήτηση για «λαϊκή συμμετοχή» στα κέρδη της AI

Ειδήσεις
07/06/2026 - 09:58

ΕΕ: Ραγδαία άνοδος στην πράσινη απασχόληση – +79% στις ΑΠΕ από το 2014

Ειδήσεις
07/06/2026 - 08:14

Το Ιράν απαιτεί μετρητά για την ειρήνη, οδηγώντας τον Τραμπ σε πολιτικό... ναρκοπέδιο

Υγεία
06/06/2026 - 22:00

Αρτηριακή πίεση στην εγκυμοσύνη: Πώς επηρεάζει την καρδιά του παιδιού

Πολιτική
06/06/2026 - 21:37

Βολές Κασσελάκη: Είμαι ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομα ψηφοδέλτια

Πολιτική
06/06/2026 - 21:14

ΣΥΡΙΖΑ: Υπερψηφίστηκε η γραμμή συμπόρευσης με το εγχείρημα Τσίπρα – H επόμενη μέρα

Πολιτική
06/06/2026 - 20:14

Δούρου προς Φάμελλο: Να αποδείξεις ότι δεν σχεδιάζεις αυτοδιάλυση του κόμματος

Ειδήσεις
06/06/2026 - 20:00

Χέγκσεθ: Συνέκρινε τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη με «εισβολή»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:42

Νέο πλήγμα με drones στην Αγία Πετρούπολη, ενώ ο Ζελένσκι ζητά εκεχειρία

Εμπορεύματα
06/06/2026 - 19:25

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:12

Ιράν: Ο Τραμπ υπόσχεται «πολύ καλύτερη» συμφωνία από εκείνη του Ομπάμα

Ειδήσεις
06/06/2026 - 18:37

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος δράστης

Magazino
06/06/2026 - 18:16

Όταν η εκδίκηση γίνεται τέχνη: Έκανε τατουάζ τα ονόματα των μητέρων των 14 πρώην της

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:30

Πολεοδομικό παρακράτος: Συλλήψεις στελεχών για δωροδοκίες και νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ