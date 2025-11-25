ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αναστασόπουλος: Αλλάζουμε σελίδα στον ΔΣΑ, πάμε να αγωνιστούμε όλοι μαζί, για τα πολλά που μπορούμε να πετύχουμε
Ειδήσεις
12:47 - 25 Νοε 2025

Αναστασόπουλος: Αλλάζουμε σελίδα στον ΔΣΑ, πάμε να αγωνιστούμε όλοι μαζί, για τα πολλά που μπορούμε να πετύχουμε

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αλλαγή σελίδας στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, με ανάκτηση του κύρους της δικηγορίας και των δικηγόρων: το μήνυμα που έστειλε ο υποψήφιος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρης Αναστασόπουλος, στην κεντρική προεκλογική του εκδήλωση στο ασφυκτικά γεμάτο Ωδείο Αθηνών, το απόγευμα της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου 2025.

Στην εκδήλωση, την οποία συντόνισε η δικηγόρος Αθηνών Ανθή Γεώργα, τον Δημήτρη Αναστασόπουλο προλόγισαν, κατά σειράν, ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Κυριακόπουλος, ο διαπρεπής ποινικολόγος Θρασύβουλος Κονταξής και ο μακροβιότερος πρόεδρος του ΔΣΑ Δημήτρης Παξινός.

Ευχαριστώντας τους εκατοντάδες δικηγόρους που γέμισαν την κεντρική αίθουσα του Ωδείου, ο νυν σύμβουλος και υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ Δημήτρης Αναστασόπουλος, απαντώντας σε όσους προσπαθούν να πολιτικοποιήσουν τις εκλογές, τόνισε: «εμείς όλα αυτά τα χρόνια συζητάμε μόνο δικηγορικά, έχουμε στο επίκεντρο μόνο τον δικηγόρο και συζητάμε και προτείνουμε λύσεις για τους δικηγόρους». «Όλα αυτά τα έντεκα χρόνια», συνέχισε, «έχω τοποθετηθεί στα δικηγορικά δρώμενα μόνο δικηγορικά, με χρώμα δικηγορικό και τίποτε άλλο, και εντός και εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου». Προσθέτοντας ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν λοξοκοίταξε ποτέ στην πολιτική και ότι δεν έχει βλέψεις πολιτικές, ούτε αυτοσκοπό την καρέκλα του Προέδρου του ΔΣΑ.

Περνώντας στα «μεγάλα», ο Δημήτρης Αναστασόπουλος αναφέρθηκε στη διαμάχη που έχει ξεσπάσει, στην πολεμική ρητορική από πλευράς μιας οριακής πλειοψηφίας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία έχει επιδοθεί εδώ και δύο εβδομάδες σε μια αναίτια, προκλητική και ανιστόρητη επίθεση συλλήβδην κατά του δικηγορικού σώματος. Να ξέρει ο κ. Σεβαστίδης, επισήμανε, ότι απέναντί του έχει όλους τους δικηγόρους, ενωμένους. Γελιούνται όσοι θεωρούν ότι μπορούν να περιορίσουν τη φωνή των δικηγόρων, όσοι θεωρούν ότι μπορούν να πλήξουν την ανεξαρτησία μας με τις ανιστόρητες αποφάσεις ενός σωματείου, όπως η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, κατέληξε ο Δημήτρης Αναστασόπουλος.

Στη συνέχεια, ο υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ αναφέρθηκε στο διακύβευμα των επικείμενων εκλογών, το οποίο, όπως είπε, ταυτίζεται με «το βασικό σύνθημα με το οποίο σας καλέσαμε και στη σημερινή εκδήλωση: να ανακτήσουμε το κύρος μας». «Από την 1.1.2026, εφόσον είμαστε διοίκηση», προσέθεσε, «οι δικηγόροι, με τη δική σας δύναμη, θα είμαστε μπροστά, θα είμαστε πρώτοι στις εξελίξεις, θα είμαστε εμείς που θα παρεμβαίνουμε. Δεν θα αντιδρούμε με έναν τρόπο παλαιοσυνδικαλιστικό, της δεκαετίας του 1980, της αποχής».

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Αναστασόπουλος αναφέρθηκε συνοπτικά στο πρόγραμμα της υποψηφιότητάς του και των συνδυασμών που τη στηρίζουν, το οποίο είναι πλήρως διαθέσιμο, στο σύνολό του, στην ιστοσελίδα metodikigoro.gr. Εξέθεσε ορισμένα βασικά προτάγματα του προγράμματος, τα πρώτα με τα οποία θα ασχοληθεί ως νέα διοίκηση. Με πρώτη την αύξηση των αμοιβών, που δεν μπορεί να είναι καθηλωμένες από το 2001. Προέταξε επίσης τις ακόλουθες προγραμματικές θέσεις:

- Επαναφορά των δικηγόρων στα συμβόλαια

- Σειρά πρωτοβουλιών στα φορολογικά και ασφαλιστικά ζητήματα. Δεν μπορεί, π. χ., για να μείνει κάποιος στη Μύκονο να πληρώνει 13% σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο και να πληρώνει 24% για να απονεμηθεί δικαιοσύνη, τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφέρθηκε επίσης στο τεκμαρτό εισόδημα, μια ομολογία αποτυχίας της Κυβέρνησης: «Δεν μπορεί από τη μία να λέει ότι έχει εξαλείψει τη φοροδιαφυγή, ότι έχει σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και ελέγχους, και από την άλλη να διατηρεί αυτόν τον εξ ορισμού άδικο νόμο. Θα παρέμβουμε προς κάθε δυνατή κατεύθυνση -και πιστεύω ότι θα το πετύχουμε την επόμενη διετία- ώστε ο νόμος αυτός να αποτελέσει παρελθόν», εξήγγειλε ο Δημήτρης Αναστασόπουλος.

Και έκλεισε το προγραμματικό μέρος της ομιλίας του με την εξαγγελία δύο βασικών θεσμών: «Την ίδρυση του Κοινωνικού Συμβούλου, ο οποίος θα καταγράφει και θα μελετά όλα τα προβλήματα που υπάρχουν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και όλους τους τομείς των δικηγόρων και θα παρεμβαίνουμε ως Διοικητικό Συμβούλιο, στο μέτρο του δυνατού, ώστε να ανακουφίζουμε τους συναδέλφους αυτούς. Θα ιδρύσουμε ένα νέο Ταμείο Αλληλεγγύης και Αλληλοβοήθειας, ώστε με πόρους που μπορούν να εξασφαλιστούν να συνδράμουμε αυτούς τους συναδέλφους».

Στο τέλος της ομιλίας του, ο Δημήτρης Αναστασόπουλος κάλεσε να έρθουν μαζί του στο βήμα οι 48 υποψήφιοι σύμβουλοι των συνδυασμών «Στην πράξη» και «Δράση» της Παράταξης του «Με Το Δικηγόρο», οι οποίοι στηρίζουν την υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΔΣΑ. Ενώ ευχαρίστησε από καρδιάς και τους υποψηφίους συμβούλους της νέας παράταξης «Διέξοδος» που στηρίζουν την υποψηφιότητα του. Απευθυνόμενος στους εκατοντάδες παρευρισκόμενους, τόνισε ότι πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία συστράτευσης τόσων δικηγόρων και τόσων υγιών δυνάμεων για την αλλαγή του Συλλόγου. «Αν χαθεί αυτή η ευκαιρία», προσέθεσε, «να είμαστε βέβαιοι ότι τα πολλά επόμενα χρόνια θα ανακυκλώνεται η ίδια κατάσταση και τα ίδια πρόσωπα». Και κάλεσε τους δικηγόρους «να αγωνιστούμε όλοι μαζί για όσα θέλαμε, για όσα είμαστε, για τα πολλά που μπορούμε να πετύχουμε». «Δεν πρέπει να αποδεχόμαστε ότι τίποτε δεν αλλάζει, εμείς πρέπει να γίνουμε το όραμα που θέλουμε. Δεν είμαι εγώ που θα εκλεγώ πρόεδρος, είστε εσείς που πρέπει να πάρετε τον σύλλογο στα χέρια σας», έκλεισε υπό το θερμό χειροκρότημα του κοινού την ομιλία του ο Δημήτρης Αναστασόπουλος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η κυβέρνηση θέλει τον Τσίπρα για αντίπαλο. Και μετά, τι;
Ανεμοδείκτης

Η κυβέρνηση θέλει τον Τσίπρα για αντίπαλο. Και μετά, τι;

Τράπεζα Πειραιώς: Νέο πράσινο ομόλογο για άντληση €500 εκατ.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τράπεζα Πειραιώς: Νέο πράσινο ομόλογο για άντληση €500 εκατ.

Klarna: Το 77% των καταναλωτών θα αγοράσει προϊόντα μόδας και τεχνολογίας τη φετινή Black Friday
ΕΜΠΟΡΙΟ

Klarna: Το 77% των καταναλωτών θα αγοράσει προϊόντα μόδας και τεχνολογίας τη φετινή Black Friday

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κουτσόλαμπρος σε Πιερρακάκη - Κεραμέως: Παράνομες οι πράξεις ανάκτησης της ενίσχυσης των 600 ευρώ των δικηγόρων
Εργασιακά

Κουτσόλαμπρος σε Πιερρακάκη - Κεραμέως: Παράνομες οι πράξεις ανάκτησης της ενίσχυσης των 600 ευρώ των δικηγόρων

ΔΣΑ: Στο Στρασβούργο η υπόθεση υποκλοπών - «Πρωτοφανής απόπειρα συγκάλυψης» και αιχμές για Κωνσταντίνο Τζαβέλλα
Ειδήσεις

ΔΣΑ: Στο Στρασβούργο η υπόθεση υποκλοπών - «Πρωτοφανής απόπειρα συγκάλυψης» και αιχμές για Κωνσταντίνο Τζαβέλλα

ΔΣΑ για υποκλοπές: Αίτημα παραίτησης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλα
Ειδήσεις

ΔΣΑ για υποκλοπές: Αίτημα παραίτησης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλα

ΔΣΑ: Κάλεσμα στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα το Σάββατο για την επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών
Ειδήσεις

ΔΣΑ: Κάλεσμα στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα το Σάββατο για την επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/06/2026 - 15:00

Κατσαφάδος: Τελεσίγραφο έως 15/6 για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Πρόστιμα μέσω ΑΑΔΕ και εντατικοί έλεγχοι

ΥΔΡΕΥΣΗ
07/06/2026 - 14:30

Χαρακόπουλος: Από τον Νείλο στον Αχελώο – Προειδοποιήσεις για «πολέμους του νερού» και την απειλή της ερημοποίησης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:59

Αλβανία: Ο Ράμα υπερασπίζεται την επένδυση Κούσνερ 1,4 δισ. ευρώ εν μέσω μαζικών αντιδράσεων για τη Νάρτα

Πολιτική
07/06/2026 - 13:30

Ανδρουλάκης από Αρκαλοχώρι: Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:07

Σεισμός 5,2 και 4,8 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια: Ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 12:59

British Airways: Το αυξημένο κόστος καυσίμων φέρνει νέο κύμα ανατιμήσεων στα εισιτήρια

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:45

Στενά του Ορμούζ και πετρέλαιο: OPEC+ σε κρίσιμη συνεδρίαση χωρίς ισχυρά «όπλα»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:21

Χανιά: Σύλληψη 56χρονου Γερμανού που φωτογράφιζε το στρατιωτικό αεροδρόμιο

Πολιτική
07/06/2026 - 12:15

Τσουκαλάς: Η Ελλάδα του 2030 δεν μπορεί να προκύψει από μια αποτυχημένη κυβέρνηση

Ειδήσεις
07/06/2026 - 11:55

Χανιά: Drone «φορτωμένο» με ναρκωτικά και εξοπλισμό απόδρασης πάνω από τις φυλακές Αγιάς

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 11:40

Πράσινο φως από την ΕΕ για νέους κανόνες στις πτήσεις: Αποζημιώσεις έως €600 για καθυστερήσεις πτήσεων

Ειδήσεις
07/06/2026 - 11:20

Αμεντί (Πρόεδρος Ιράκ): Φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε γέφυρα διαλόγου, σταθερότητας και ανάπτυξης στην περιοχή

Ναυτιλία
07/06/2026 - 10:59

Νέα εποχή για την κεφαλαιαγορά: Οι Έλληνες εφοπλιστές εξετάζουν είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:45

Οχάιο: Τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ – Αναζητούνται οι δράστες

Πολιτική
07/06/2026 - 10:30

Μητσοτάκης: Ελλάδα 2030 - Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:09

Αντιτρομοκρατική επιχείρηση σε Κρήτη και Αθήνα: Συνελήφθη Παλαιστίνιος για συμμετοχή στη Χαμάς - Ετοίμαζε χτύπημα

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:02

Σχέδιο-έκπληξη Τραμπ: Ανοίγει τη συζήτηση για «λαϊκή συμμετοχή» στα κέρδη της AI

Ειδήσεις
07/06/2026 - 09:58

ΕΕ: Ραγδαία άνοδος στην πράσινη απασχόληση – +79% στις ΑΠΕ από το 2014

Ειδήσεις
07/06/2026 - 08:14

Το Ιράν απαιτεί μετρητά για την ειρήνη, οδηγώντας τον Τραμπ σε πολιτικό... ναρκοπέδιο

Υγεία
06/06/2026 - 22:00

Αρτηριακή πίεση στην εγκυμοσύνη: Πώς επηρεάζει την καρδιά του παιδιού

Πολιτική
06/06/2026 - 21:37

Βολές Κασσελάκη: Είμαι ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομα ψηφοδέλτια

Πολιτική
06/06/2026 - 21:14

ΣΥΡΙΖΑ: Υπερψηφίστηκε η γραμμή συμπόρευσης με το εγχείρημα Τσίπρα – H επόμενη μέρα

Πολιτική
06/06/2026 - 20:14

Δούρου προς Φάμελλο: Να αποδείξεις ότι δεν σχεδιάζεις αυτοδιάλυση του κόμματος

Ειδήσεις
06/06/2026 - 20:00

Χέγκσεθ: Συνέκρινε τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη με «εισβολή»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:42

Νέο πλήγμα με drones στην Αγία Πετρούπολη, ενώ ο Ζελένσκι ζητά εκεχειρία

Εμπορεύματα
06/06/2026 - 19:25

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:12

Ιράν: Ο Τραμπ υπόσχεται «πολύ καλύτερη» συμφωνία από εκείνη του Ομπάμα

Ειδήσεις
06/06/2026 - 18:37

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος δράστης

Magazino
06/06/2026 - 18:16

Όταν η εκδίκηση γίνεται τέχνη: Έκανε τατουάζ τα ονόματα των μητέρων των 14 πρώην της

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:30

Πολεοδομικό παρακράτος: Συλλήψεις στελεχών για δωροδοκίες και νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ