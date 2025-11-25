Αναστασόπουλος: Αλλάζουμε σελίδα στον ΔΣΑ, πάμε να αγωνιστούμε όλοι μαζί, για τα πολλά που μπορούμε να πετύχουμε

Αλλαγή σελίδας στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, με ανάκτηση του κύρους της δικηγορίας και των δικηγόρων: το μήνυμα που έστειλε ο υποψήφιος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρης Αναστασόπουλος, στην κεντρική προεκλογική του εκδήλωση στο ασφυκτικά γεμάτο Ωδείο Αθηνών, το απόγευμα της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου 2025.

Στην εκδήλωση, την οποία συντόνισε η δικηγόρος Αθηνών Ανθή Γεώργα, τον Δημήτρη Αναστασόπουλο προλόγισαν, κατά σειράν, ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Κυριακόπουλος, ο διαπρεπής ποινικολόγος Θρασύβουλος Κονταξής και ο μακροβιότερος πρόεδρος του ΔΣΑ Δημήτρης Παξινός.

Ευχαριστώντας τους εκατοντάδες δικηγόρους που γέμισαν την κεντρική αίθουσα του Ωδείου, ο νυν σύμβουλος και υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ Δημήτρης Αναστασόπουλος, απαντώντας σε όσους προσπαθούν να πολιτικοποιήσουν τις εκλογές, τόνισε: «εμείς όλα αυτά τα χρόνια συζητάμε μόνο δικηγορικά, έχουμε στο επίκεντρο μόνο τον δικηγόρο και συζητάμε και προτείνουμε λύσεις για τους δικηγόρους». «Όλα αυτά τα έντεκα χρόνια», συνέχισε, «έχω τοποθετηθεί στα δικηγορικά δρώμενα μόνο δικηγορικά, με χρώμα δικηγορικό και τίποτε άλλο, και εντός και εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου». Προσθέτοντας ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν λοξοκοίταξε ποτέ στην πολιτική και ότι δεν έχει βλέψεις πολιτικές, ούτε αυτοσκοπό την καρέκλα του Προέδρου του ΔΣΑ.

Περνώντας στα «μεγάλα», ο Δημήτρης Αναστασόπουλος αναφέρθηκε στη διαμάχη που έχει ξεσπάσει, στην πολεμική ρητορική από πλευράς μιας οριακής πλειοψηφίας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία έχει επιδοθεί εδώ και δύο εβδομάδες σε μια αναίτια, προκλητική και ανιστόρητη επίθεση συλλήβδην κατά του δικηγορικού σώματος. Να ξέρει ο κ. Σεβαστίδης, επισήμανε, ότι απέναντί του έχει όλους τους δικηγόρους, ενωμένους. Γελιούνται όσοι θεωρούν ότι μπορούν να περιορίσουν τη φωνή των δικηγόρων, όσοι θεωρούν ότι μπορούν να πλήξουν την ανεξαρτησία μας με τις ανιστόρητες αποφάσεις ενός σωματείου, όπως η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, κατέληξε ο Δημήτρης Αναστασόπουλος.

Στη συνέχεια, ο υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ αναφέρθηκε στο διακύβευμα των επικείμενων εκλογών, το οποίο, όπως είπε, ταυτίζεται με «το βασικό σύνθημα με το οποίο σας καλέσαμε και στη σημερινή εκδήλωση: να ανακτήσουμε το κύρος μας». «Από την 1.1.2026, εφόσον είμαστε διοίκηση», προσέθεσε, «οι δικηγόροι, με τη δική σας δύναμη, θα είμαστε μπροστά, θα είμαστε πρώτοι στις εξελίξεις, θα είμαστε εμείς που θα παρεμβαίνουμε. Δεν θα αντιδρούμε με έναν τρόπο παλαιοσυνδικαλιστικό, της δεκαετίας του 1980, της αποχής».

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Αναστασόπουλος αναφέρθηκε συνοπτικά στο πρόγραμμα της υποψηφιότητάς του και των συνδυασμών που τη στηρίζουν, το οποίο είναι πλήρως διαθέσιμο, στο σύνολό του, στην ιστοσελίδα metodikigoro.gr. Εξέθεσε ορισμένα βασικά προτάγματα του προγράμματος, τα πρώτα με τα οποία θα ασχοληθεί ως νέα διοίκηση. Με πρώτη την αύξηση των αμοιβών, που δεν μπορεί να είναι καθηλωμένες από το 2001. Προέταξε επίσης τις ακόλουθες προγραμματικές θέσεις:

- Επαναφορά των δικηγόρων στα συμβόλαια

- Σειρά πρωτοβουλιών στα φορολογικά και ασφαλιστικά ζητήματα. Δεν μπορεί, π. χ., για να μείνει κάποιος στη Μύκονο να πληρώνει 13% σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο και να πληρώνει 24% για να απονεμηθεί δικαιοσύνη, τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφέρθηκε επίσης στο τεκμαρτό εισόδημα, μια ομολογία αποτυχίας της Κυβέρνησης: «Δεν μπορεί από τη μία να λέει ότι έχει εξαλείψει τη φοροδιαφυγή, ότι έχει σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και ελέγχους, και από την άλλη να διατηρεί αυτόν τον εξ ορισμού άδικο νόμο. Θα παρέμβουμε προς κάθε δυνατή κατεύθυνση -και πιστεύω ότι θα το πετύχουμε την επόμενη διετία- ώστε ο νόμος αυτός να αποτελέσει παρελθόν», εξήγγειλε ο Δημήτρης Αναστασόπουλος.

Και έκλεισε το προγραμματικό μέρος της ομιλίας του με την εξαγγελία δύο βασικών θεσμών: «Την ίδρυση του Κοινωνικού Συμβούλου, ο οποίος θα καταγράφει και θα μελετά όλα τα προβλήματα που υπάρχουν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και όλους τους τομείς των δικηγόρων και θα παρεμβαίνουμε ως Διοικητικό Συμβούλιο, στο μέτρο του δυνατού, ώστε να ανακουφίζουμε τους συναδέλφους αυτούς. Θα ιδρύσουμε ένα νέο Ταμείο Αλληλεγγύης και Αλληλοβοήθειας, ώστε με πόρους που μπορούν να εξασφαλιστούν να συνδράμουμε αυτούς τους συναδέλφους».

Στο τέλος της ομιλίας του, ο Δημήτρης Αναστασόπουλος κάλεσε να έρθουν μαζί του στο βήμα οι 48 υποψήφιοι σύμβουλοι των συνδυασμών «Στην πράξη» και «Δράση» της Παράταξης του «Με Το Δικηγόρο», οι οποίοι στηρίζουν την υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΔΣΑ. Ενώ ευχαρίστησε από καρδιάς και τους υποψηφίους συμβούλους της νέας παράταξης «Διέξοδος» που στηρίζουν την υποψηφιότητα του. Απευθυνόμενος στους εκατοντάδες παρευρισκόμενους, τόνισε ότι πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία συστράτευσης τόσων δικηγόρων και τόσων υγιών δυνάμεων για την αλλαγή του Συλλόγου. «Αν χαθεί αυτή η ευκαιρία», προσέθεσε, «να είμαστε βέβαιοι ότι τα πολλά επόμενα χρόνια θα ανακυκλώνεται η ίδια κατάσταση και τα ίδια πρόσωπα». Και κάλεσε τους δικηγόρους «να αγωνιστούμε όλοι μαζί για όσα θέλαμε, για όσα είμαστε, για τα πολλά που μπορούμε να πετύχουμε». «Δεν πρέπει να αποδεχόμαστε ότι τίποτε δεν αλλάζει, εμείς πρέπει να γίνουμε το όραμα που θέλουμε. Δεν είμαι εγώ που θα εκλεγώ πρόεδρος, είστε εσείς που πρέπει να πάρετε τον σύλλογο στα χέρια σας», έκλεισε υπό το θερμό χειροκρότημα του κοινού την ομιλία του ο Δημήτρης Αναστασόπουλος.