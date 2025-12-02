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Το πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα roadshow με το showcar της McLaren F1 Team - Πέντε πόλεις έγιναν σημεία αναφοράς για χιλιάδες fans
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16:48 - 02 Δεκ 2025

Το πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα roadshow με το showcar της McLaren F1 Team - Πέντε πόλεις έγιναν σημεία αναφοράς για χιλιάδες fans

Reporter.gr Newsroom
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Έναμοναδικό ταξίδιστονμαγικόκόσμοτηςFormula 1 έζησαν οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού και όχι μόνο, σεπέντεπόλειςτηςΕλλάδας,μέσααπότοεντυπωσιακόroadshow με πρωταγωνιστή το showcar της McLaren F1 Team.

Η εκκίνηση αυτής της μοναδικής περιοδείας έγινε στη Θεσσαλονίκη και τη ΔΕΘ, με τα απαραίτητα pit stops να πραγματοποιούνται σε Ιωάννινα, Λάρισα και Πάτρα.

Η καρό σημαία του τερματισμού έπεσε στην Αθήνα, με το showcar της McLaren F1 Team να μετατρέπεται σε hot spot, το Σαββατοκύριακο του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα ταχύτητας και διάδρασης.

{https://www.youtube.com/shorts/zXXRzcakVp4}

Περισσότεροι από 70.000 επισκέπτες συνολικά

Το εντυπωσιακό showcar αποτέλεσε σημείο αναφοράς και στις πέντε πόλεις που επισκέφθηκε, προσελκύοντας συνολικά περισσότερους από 70.000 επισκέπτες, οι οποίοι σχημάτισαν ουρές για να το δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν μαζί του.

Οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού, και όχι μόνο, δοκίμασαν επίσης, τις οδηγικές τους ικανότητες σε προσομοιωτές Formula 1, ενώ μεταμορφώθηκαν σε… πιλότους της McLaren F1 Team μέσα από ένα εντυπωσιακό AI photobooth.

Η πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα περιοδεία του showcar της McLaren F1 Team στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε χάρη στον ΟΠΑΠ και τη μητρική του, Allwyn, η οποία είναι Official Partner της McLaren και της Formula 1.

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Lukas Antos, OPAP Chief Customer Officer, Γιώργος Ζούμας, OPAP Sponsorships Director, Γιάννης Παύλου, OPAP Head of CEO Office, Ματθαίος Ματθαίου, OPAP Chief Sales & Marketing Play Stores, HL & Operations Officer, Kamil Ziegler, OPAP Executive Member of the Board of Directors & Advisor to the Chairman & CEO, Οδυσσέας Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Φώτης Ζησιμόπουλος, Chief Sales & Marketing OPAP Stores Officer.

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Τελευταία τροποποίηση στις 02/12/2025 - 17:00
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