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Αντιδιαβρωτικά έργα στον Φενεό ολοκλήρωσε η Πειραιώς
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16:27 - 02 Δεκ 2025

Αντιδιαβρωτικά έργα στον Φενεό ολοκλήρωσε η Πειραιώς

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Η Πειραιώς υποστηρίζει με συνέπεια έργα που συμβάλλουν στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό χρηματοδότησε και υλοποίησε αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα προϋπολογισμού ύψους 1,4 εκ. ευρώ στην περιοχή του Φενεού και της Στυμφαλίας ύστερα από αντίστοιχες πρωτοβουλίες στην Πάρνηθα και την Πεντέλη.

Πρόκειται για σύνθετα έργα που ήταν αναγκαίο να γίνουν άμεσα μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Ιουλίου 2025 που έπληξε την περιοχή. Η Πειραιώς, που ορίστηκε Ανάδοχος Αποκατάστασης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έδρασε άμεσα και προχώρησε σε υλοποίηση των έργων νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο.

Τα έργα που υλοποίησε η Πειραιώς στην Πάρνηθα, την Πεντέλη και στο Φενεό έχουν ως στόχο την αποκατάσταση και την ανθεκτικότητα των δασικών οικοσυστημάτων και την προστασία των τοπικών κοινοτήτων από πλημμύρες και φερτά υλικά. Τα έργα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας της Πειραιώς. Ειδικά η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι κύριο συστατικό της στρατηγικής για ένα βιώσιμο αύριο και ένας από τους βασικούς πυλώνες του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας.

Tα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή του Φενεού παραδόθηκαν χθες, 1 Δεκεμβρίου, από την Τράπεζα παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών Χρίστου Δήμα και του Βασίλη Κουτεντάκη, Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ανακοινώθηκε και η έναρξη της πρότυπης μελέτης αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήματος στον Φενεό, την οποία θα αναλάβει επίσης ως ανάδοχος, η Πειραιώς.

Ο Yπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε: «Βρεθήκαμε σήμερα στον πυρόπληκτο Φενεό, που την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου δοκιμάστηκε σκληρά από τις φωτιές. Λίγες ημέρες μετά, στις 11 Αυγούστου, δεσμευτήκαμε όλοι μας, η πολική ηγεσία του Υπουργείου, οι Βουλευτές, η Δασική Υπηρεσία, ο Δήμος, η Περιφέρεια, η Τράπεζα Πειραιώς, να συνεργαστούμε όλοι μαζί, να εργαστούμε εντατικά και συντονισμένα για να προλάβουμε το χειμώνα. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που τα καταφέραμε. Σήμερα, παραδίδονται αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία οι ειδικοί έκριναν απαραίτητα για την προστασία των οικισμών και των υποδομών, αλλά και την ταχεία ανανέωση του φυσικού περιβάλλοντος. Τα έργα υλοποιούνται με τη βοήθεια του ιδιώτη αναδόχου, της Τράπεζας Πειραιώς, ένας θεσμός πρωτοποριακός της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2021, που αποδεικνύει στην πράξη τι μπορούμε να πετύχουμε όταν εργαζόμαστε όλοι μαζί, πολιτεία και ιδιωτικός τομέας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Τράπεζα Πειραιώς για την άμεση ανταπόκρισή της. Η Δασική Υπηρεσία εργάστηκε σκληρά τον Αύγουστο για να μπορέσουμε να προλάβουμε το χειμώνα και τα καταφέραμε. Και έδωσαν ένα μήνυμα ελπίδας. Αναπτέρωσαν την ελπίδα μας για το πώς όταν εργαζόμαστε όλοι μαζί, ο τόπος μας ξαναγεννιέται και η αισιοδοξία επανέρχεται».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρίστος Δήμας, δήλωσε: «Αμέσως μετά τη φωτιά που είχαμε στην Στυμφαλία και τον Φενεό το καλοκαίρι, κάναμε μία συζήτηση, πρώτα από όλα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στη συνέχεια με την Τράπεζα Πειραιώς για το πως μπορούμε να δράσουμε άμεσα, ώστε να προλάβουμε πρώτα τον χειμώνα και βεβαίως στη συνέχεια να αναδασώσουμε το υπέροχο ελατοδάσος και το Υπουργείο Περιβάλλοντος ανταποκρίθηκε κατευθείαν, χωρίς καμία χρονοτριβή, σε χρόνο ρεκόρ. Θέλω όμως να ευχαριστήσω και την Τράπεζα Πειραιώς που όταν επικοινωνήσαμε μαζί τους, χωρίς δεύτερη σκέψη είπαν το μεγάλο ναι ότι, θα στηρίξουν οικονομικά αυτή την προσπάθεια και με την τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει. Άρα η συνεργασία μεταξύ της Τράπεζας και του Υπουργείου ήταν καθοριστική. Όμως οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Περιφερειάρχη, Δημήτρη Πτωχό, στον Δήμο Σικυωνίων, στον Δήμαρχο κ. Σταματόπουλο, την τοπική κοινότητα και τους βουλευτές και τη συνάδελφό μου την κυρία Σούκουλη. Το μήνυμα είναι αυτό που είπε ο Υπουργός, ο Σταύρος Παπασταύρου, ότι όταν συνεργαζόμαστε όλοι μαζί έχουμε καλά αποτελέσματα. Και εδώ πέρα πράγματι είναι μία ιδιόμορφη σύμπραξη δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, η οποία έφερε άμεσα αποτελέσματα».

O Bασίλης Κουτεντάκης, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Πειραιώς δήλωσε: «Η Τράπεζα Πειραιώς, ορίστηκε ανάδοχος αποκατάστασης στην περιοχή του Φενεού. Ανταποκριθήκαμε άμεσα, ολοκληρώνοντας τα απαραίτητα έργα σε άμεση συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με τη συνδρομή τριών δασικών συνεταιρισμών, γεγονός που επέτρεψε την ταχεία και αποτελεσματική υλοποίησή τους.

Με την ίδια προσήλωση και ταχύτητα κινηθήκαμε και στις παρεμβάσεις στην Πάρνηθα και την Πεντέλη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών και στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας. Η Τράπεζα Πειραιώς παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην υποστήριξη δράσεων που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, επιβεβαιώνοντας στην πράξη την κοινωνική της υπευθυνότητα».

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