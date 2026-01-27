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Μια βραδιά θεάτρου με την υπογραφή της Allwyn στο Μικρό Παλλάς – Οι celebrities που απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός
Η Πέγκυ Τρικαλιώτη, πρωταγωνίστρια της παράστασης «Σε βλέπω», με τον Γιώργο Φλωράτο και τη Βασιλική Τρουφάκου
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17:25 - 27 Ιαν 2026

Μια βραδιά θεάτρου με την υπογραφή της Allwyn στο Μικρό Παλλάς – Οι celebrities που απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός

Reporter.gr Newsroom
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  Μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά διοργάνωσαν η Allwyn και τα Αθηναϊκά Θέατρα, στο πλαίσιο της παράστασης «Σε βλέπω» στο θέατρο Μικρό Παλλάς.

Το σύγχρονο έργο της Αμερικανίδας Meghan Kennedy παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία της Βίκυς Βολιώτη, με πρωταγωνιστές τους Θοδωρή Αθερίδη, Πέγκυ Τρικαλιώτη και Λήδα Ματσάγγου, αποσπώντας εξαιρετικά θετικά σχόλια από κριτικούς και θεατές.

Πρόκειται για ένα έργο με έξυπνο χιούμορ, που ξεδιπλώνει μυστικά, σχέσεις και συγκρούσεις μέσα από τις ζωές τριών προσώπων, αναδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο την αξία της διαπροσωπικής επικοινωνίας, η οποία στις μέρες μας τείνει να χαθεί.

Στη θεατρική βραδιά το «παρών» έδωσαν πολλά γνωστά ονόματα από τον καλλιτεχνικό χώρο. Επιπλέον, η Allwyn, χορηγός των Αθηναϊκών Θεάτρων, επεφύλασσε μια έκπληξη στους παρευρισκόμενους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να βγάλουν φωτογραφίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο photo set και από θεατές να αναλάβουν ρόλο …σκηνοθέτη.

Δείτε παρακάτω στιγμιότυπα από τη βραδιά:

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Η Έλλη Κοκκίνου

image003_4_f936e.jpg

Έφη Μουρίκη και Βλαδίμηρος Κυριακίδης

image004_2_fa175.jpg

Χρήστος Μενιδιάτης

image005_2_23cc4.jpg

Ελισάβετ Μουτάφη

image006_2_c53aa.jpg

Μυρτώ Αλικάκη

image007_1_eae36.jpg

Μαρίλια Μητρούση

image008_1_98a00.jpg

Γιώργος Φλωράτος

image009_66242.jpg

Πέγκυ Τρικαλιώτη, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Λήδα Ματσάγγου, Κοραλία Τσόγκα, Βασιλική Τρουφάκου

image010_789df.jpg

Χαρά Κοντοχρήστου και Αθηνά Κλήμη

image011_79014.jpg

Η Ίνα Ταράντου στο ειδικά διαμορφωμένο photo set της Allwyn

image012_75c35.jpg

image013_be5aa.jpg

Η ομάδα της Allwyn

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