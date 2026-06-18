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Kitesurf, θέαμα και summer vibes στη Μύκονο
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
19:24 - 18 Ιουν 2026

Kitesurf, θέαμα και summer vibes στη Μύκονο

Reporter.gr Newsroom
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H ελίτ του kitesurf από όλη την υφήλιο δίνει ραντεβού στη Μύκονο, αυτές τις ημέρες, για το GKA Kite World Cup (16–21 Ιουνίου) που φιλοξενείται στην παραλία του Κόρφου. Η Allwyn, συμμετέχοντας για πρώτη φορά στη διοργάνωση ως Experience Sponsor, προσφέρει στο κοινό μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει τον αθλητισμό με τη διασκέδαση και το Υπεύθυνο Παιχνίδι.

Η Μύκονος αποτελεί τον τελικό σταθμό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Big Air, με 34 κορυφαίους επαγγελματίες αθλητές από όλο τον κόσμο να δίνουν εντυπωσιακές μάχες με τον άνεμο και τα κύματα. Στους συμμετέχοντες riders ξεχωρίζει ο Max Tullet (γνωστός ως Mad Max Kiting), ένας από τους πιο δυναμικούς αθλητές της νέας γενιάς, ο οποίος αγωνίζεται με τα «χρώματα» της Allwyn, στα οποία έχει ντυθεί και το τμήμα της παραλίας όπου πραγματοποιείται το πρωτάθλημα.

Το DJ booth, που βρίσκεται εκεί, δημιουργεί μια απόλυτα καλοκαιρινή ατμόσφαιρα party, ενισχύοντας τη δυναμική του αγώνα. Επιπλέον, η ομάδα της Allwyn υποδέχεται τον κόσμο στο περίπτερο του Responsible Gaming, τον ενημερώνει ότι «Το μέτρο δεν είναι περιορισμός. Είναι δύναμη», και προσφέρει αναμνηστικά δώρα σε όσους συμμετέχουν στο ειδικό κουίζ για το Υπεύθυνο Παιχνίδι.

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Το πρόγραμμα κορυφώνεται την Κυριακή

Το Big Air World Cup κορυφώνεται την Κυριακή 21 Ιουνίου με τον μεγάλο τελικό και την απονομή των επάθλων. Αμέσως μετά, η αγωνιστική δράση θα δώσει τη θέση της στη γιορτή και τα φώτα θα πέσουν στην ακτή, όπου θα πραγματοποιηθεί ένα μεγάλο closing party για όλους τους συμμετέχοντες και τους φιλάθλους.

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