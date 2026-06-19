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ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρηση 0,8% στις αφίξεις και 1,3% στις διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα τον Απρίλιο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
12:12 - 19 Ιουν 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρηση 0,8% στις αφίξεις και 1,3% στις διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα τον Απρίλιο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά μηνιαία στοιχεία κίνησης καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικών καταλυμάτων σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια), για τον μήνα αναφοράς Απρίλιο 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της σχετικής έρευνας, κατά τον μήνα Απρίλιο 2026 οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα ανήλθαν σε 2.239.150 και οι διανυκτερεύσεις σε 6.918.432, σημειώνοντας μείωση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, κατά 0,8% στις αφίξεις και 1,3% στις διανυκτερεύσεις.

Ειδικότερα, κατά τον μήνα Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρατηρήθηκε μείωση 0,5% στις αφίξεις και 1,4% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε μείωση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 1,2% και 0,9%, αντίστοιχα. Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 65,0% και 73,6% αντίστοιχα, στο σύνολο των καταλυμάτων. Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Απρίλιο 2026, ανήλθε σε 3,1 ημέρες.

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