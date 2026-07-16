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Τι θυσία έχετε κάνει για να βρεθείτε σε metal συναυλία; Οι fans των Pantera στο Release Athens Festival αποκαλύπτονται στην Allwyn (vid.)
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15:27 - 16 Ιουλ 2026

Τι θυσία έχετε κάνει για να βρεθείτε σε metal συναυλία; Οι fans των Pantera στο Release Athens Festival αποκαλύπτονται στην Allwyn (vid.)

Reporter.gr Newsroom
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Οι Pantera έγραψαν ιστορία με την πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα, χαρίζοντας στο κοινό του Release Athens Festival μια βραδιά γεμάτη ένταση, δυνατά riffs και ασταμάτητο headbanging. Μαζί με τους Trivium και τους Bodysnatcher, ξεσήκωσαν χιλιάδες φίλους της metal μουσικής, οι οποίοι δημιούργησαν μια εκρηκτική ατμόσφαιρα στην Πλατεία Νερού.

Λίγο πριν οι Pantera ανέβουν στη σκηνή, η κάμερα της Allwyn συνάντησε τους fans και τους έθεσε μερικές ερωτήσεις που μόνο οι λάτρεις της metal θα μπορούσαν να απαντήσουν.

Πόσο καλά γνωρίζουν από metal; Ποιο ελληνικό τραγούδι, θα ταίριαζε στους Pantera; Ποια είναι η μεγαλύτερη θυσία που έχουν κάνει ποτέ για να μη χάσουν μια metal συναυλία;

Δείτε όλες τις απαντήσεις εδώ:

{https://youtube.com/shorts/Viq2LH6lXLQ}

Η Allwyn ανέβασε την ένταση πριν από το μεγάλο live

Πριν ανοίξει η αυλαία για μία από τις πιο πολυαναμενόμενες metal βραδιές του καλοκαιριού, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν τη δική τους ξεχωριστή εμπειρία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Allwyn, η οποία είναι χορηγός του Release Athens Festival για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.

Στο karaoke booth της Allwyn, οι πιο τολμηροί πήραν το μικρόφωνο και έδωσαν τη δική τους ερμηνεία σε αγαπημένα τραγούδια, ενώ στο photobooth απαθανάτισαν τις στιγμές τους λίγο πριν από το μεγάλο show. Παράλληλα, στο ειδικό stand της Allwyn ενημερώθηκαν για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, συμμετείχαν σε ένα σύντομο quiz και διεκδίκησαν αναμνηστικά δώρα.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα

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Η Allwyn χορηγός του Release Athens Festival για 4η διαδοχική χρονιά

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Karaoke και αναμνηστικές φωτογραφίες από την Allwyn

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Ενημέρωση για το Υπεύθυνο Παιχνίδι από την Allwyn

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