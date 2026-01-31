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Κρήτη: Σε τροχιά υλοποίησης ο ΒΟΑΚ – Ξεκινά η κατασκευή του μεγαλύτερου τμήματος
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
13:25 - 31 Ιαν 2026

Κρήτη: Σε τροχιά υλοποίησης ο ΒΟΑΚ – Ξεκινά η κατασκευή του μεγαλύτερου τμήματος

Reporter.gr Newsroom
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Την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου, στα Χανιά, πραγματοποιήθηκε η υπογραφή του πρακτικού για την Έναρξη της Περιόδου Παραχώρησης του βασικού τμήματος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), με την παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστου Δήμα. Στην εκδήλωση συμμετείχαν, επίσης, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο γγ Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος.

Από την πλευρά της Παραχωρησιούχου Εταιρείας «ΔΙΚΤΑΙΟΝ Α.Ε.», το πρακτικό υπεγράφη από τον Αντιπρόεδρο και Γενικό Διευθυντή Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Μάνο Μουστάκα, παρουσία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου, Γιώργου Περιστέρη.

Στην παραχώρηση του έργου περιλαμβάνεται, με την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, το τμήμα Κίσσαμος – Χανιά (30 χλμ.) καθώς και ο Ανισόπεδος Κόμβος Χανίων, ο οποίος θα συνδέει τον ΒΟΑΚ με το αεροδρόμιο Χανίων.

Η παραχώρηση ξεκινά σύμφωνα με τις προθεσμίες που όριζε η σχετική σύμβαση, η οποία είχε υπογραφεί στις 9 Μαΐου 2025. Η διάρκεια της παραχώρησης είναι 35 χρόνια, με την περίοδο κατασκευής να διαρκεί 5 χρόνια και την 30ετή περίοδο λειτουργίας και συντήρησης του έργου.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επισκέφθηκε τα εργοτάξια που βρίσκονται στις παρακάμψεις Χανίων και Ρεθύμνου, όπου εκτελούνται οι πρόδρομες εργασίες.

Χατζηδάκης: Ο ΒΟΑΚ δεν είναι πια θεωρία, γίνεται πράξη

Κατά την υπογραφή του πρακτικού της Έναρξης της Παραχώρησης του ΒΟΑΚ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης τόνισε πως ο ΒΟΑΚ «σταματάει να είναι θεωρία, γίνεται πράξη». Σημείωσε, ακόμη, ότι το έργο θα προχωρήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται, παρά το γεγονός πως είναι αυξημένης δυσκολίας, καθώς αποτελείται από 23 τούνελ και πάνω από 80 γέφυρες.

Παράλληλα, όπως είπε ο ίδιος, αυτήν την περίοδο στην Κρήτη προχωρούν δύο ακόμη μεγάλα έργα:

(α) Η υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση, «με πολύ έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα στο νησί και οικονομικό αποτύπωμα σε όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας γιατί έχει θετική επίδραση στα λεγόμενα ΥΚΩ, στα τιμολόγια δηλαδή ηλεκτρικής ενέργειας κατά το τμήμα αυτό».

(β) Το αεροδρόμιο του Καστελλίου, το οποίο – σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη – θα είναι, από το 2028 και μετά που θα λειτουργήσει, το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Ευρώπης.

Δήμας: Πραγματικό ορόσημο για την Κρήτη

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ανέφερε πως η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί «ένα πραγματικό ορόσημο για την Κρήτη και για τις δημόσιες υποδομές της χώρας, καθώς ο ΒΟΑΚ εισέρχεται οριστικά από τη μακρά περίοδο των σχεδιασμών και των καθυστερήσεων, στη φάση της κατασκευής».

«Με την έναρξη της Περιόδου Παραχώρησης του βασικού τμήματος του Βόρειου Οδικού Άξονα της Κρήτης, Χανιά – Ηράκλειο, ξεκινά ουσιαστικά η υλοποίηση του μεγαλύτερου και σημαντικότερου οδικού έργου που έχει γίνει ποτέ στο νησί», σημείωσε ακόμη, λέγοντας ότι πρόκειται «για έναν αυτοκινητόδρομο που θα αλλάξει ριζικά τον χάρτη των μετακινήσεων στην Κρήτη, εξασφαλίζοντας – πάνω απ' όλα – ένα υψηλότερο επίπεδο οδικής ασφάλειας».

Αναφέρθηκε, στη συνέχεια, στις παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στο υφιστάμενο δίκτυο που εκτελούνται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, αξιοποιώντας – όπως είπε – την «πολύτιμη εμπειρία από τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα – Πύργος, όπου τα αποτελέσματα ήταν απολύτως μετρήσιμα και θετικά».

Ο ΒΟΑΚ αποτελεί – τόνισε ο ίδιος – αναπτυξιακό μοχλό, καθώς ενισχύει την κοινωνική και χωρική συνοχή της Κρήτης, διευκολύνει τη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών, στηρίζει τον τουρισμό, την εμπορική δραστηριότητα και τη γεωργική παραγωγή και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, τόσο κατά τη φάση της κατασκευής όσο και κατά τη λειτουργία του έργου.

Ο κ. Δήμας τόνισε, ακόμη, ότι το έργο έρχεται να υλοποιηθεί ως αποτέλεσμα της πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης και του ίδιου του πρωθυπουργού, ενώ σημείωσε ότι η χρηματοδότησή του τέθηκε ως ύψιστη προτεραιότητα και «εξασφαλίστηκαν κρίσιμες χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους».

«Σήμερα, με την υπογραφή του πρακτικού ενεργοποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης, ξεκινά η υλοποίηση ενός έργου που δεν αφορά μόνο το παρόν, αλλά κυρίως το μέλλον της Κρήτης. Ένα έργο που ισχυροποιεί τον χάρτη των οδικών υποδομών όλης της Ελλάδας και για το οποίο, η δική μας γενιά θα μπορεί να πει με σιγουριά ότι άφησε ως ουσιαστική παρακαταθήκη στις επόμενες», κατέληξε ο υπουργός.

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, σημείωσε, από τη μεριά του, ότι το έργο μπορεί πλέον «να αναπτύξει τη δυναμική του» και να γίνει πραγματικότητα «μία μέρα αρχύτερα».

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης από τα Χανιά έως τη Χερσόνησο, συνολικού μήκους 157 χλμ., με παράπλευρο οδικό δίκτυο, γέφυρες, σήραγγες, ανισόπεδους κόμβους, ΚΕΣ, ΚΛΣ και ΣΕΑ.

Στο έργο εντάσσεται και το τμήμα Κίσσαμος - Χανιά (30 χλμ.), καθώς και ο Ανισόπεδος Κόμβος Χανίων που συνδέει τον ΒΟΑΚ με το αεροδρόμιο Χανίων, κατόπιν άσκησης δικαιώματος προαίρεσης από το Ελληνικό Δημόσιο.

Η Σύμβαση Παραχώρησης έχει διάρκεια 35 έτη, εκ των οποίων:

  • 5 έτη για την περίοδο μελέτης και κατασκευής
  • 30 έτη για την περίοδο λειτουργίας

Οι Πρόδρομες Εργασίες (έρευνες, μελέτες) έχουν ήδη ξεκινήσει στις Παρακάμψεις των Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, καθώς και στην περιοχή κατασκευής της σήραγγας Σ1 στο τμήμα Σούδα-Βρύσες του ΒΟΑΚ.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του 2025 υποβλήθηκε Πρόταση Τροποποίησης με Πρωτοβουλία του Δημοσίου που αφορά στη μελέτη και εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της Οδικής Ασφάλειας σε θέσεις μειωμένης Οδικής Ασφάλειας στα δίιχνα τμήματα του ΒΟΑΚ από την Κίσσαμο μέχρι τα Λινοπεράματα Ηρακλείου, με προτεραιοποίηση της τμηματικής εφαρμογής τους αναλόγως των θανατηφόρων ατυχημάτων.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/01/2026 - 13:30
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