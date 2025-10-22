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ΕΑΕΕ - Δασικές πυρκαγιές 2025: Σε €8,85 εκατ. εκτιμώνται οι αποζημιώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
17:26 - 22 Οκτ 2025

ΕΑΕΕ - Δασικές πυρκαγιές 2025: Σε €8,85 εκατ. εκτιμώνται οι αποζημιώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Reporter.gr Newsroom
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Ολοκληρώθηκε η έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) για την πρώτη εκτίμηση των αποζημιώσεων της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς για τις ζημιές των ασφαλίσεων περιουσίας και αυτοκινήτων από τις δασικές πυρκαγιές που έπληξαν διάφορες περιοχές της χώρας το καλοκαίρι του 2025 (Ιούλιο & Αύγουστο).

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στη σχετική έρευνα της ΕΑΕΕ αναφέρθηκαν συνολικά 229 ζημιές με το ύψος των αποζημιώσεων για αυτές να εκτιμάται συνολικά σε €8,85 εκατ.

Από αυτές, 205 ζημιές αφορούσαν τις ασφαλίσεις περιουσίας (εκτίμηση αποζημιώσεων €8,67 εκατ.) και 24 ζημιές τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων (εκτίμηση €185.000).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας, Μεταφορών & Αντασφαλίσεων, Ερρίκος Μοάτσος δήλωσε σχετικά: «Από τις αρχές του 2025 μέχρι σήμερα η χώρα έχει πληγεί από περιστατικά έντονων βροχοπτώσεων και από τις δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού. Για τα γεγονότα αυτά, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις εκτιμάται ότι θα καταβάλουν συνολικά πάνω από €16 εκατ. σε αποζημιώσεις.

Η Ελλάδα παραμένει μία από τις χώρες με σημαντικό κενό προστασίας έναντι φυσικών καταστροφών παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η συχνότητα και η σφοδρότητα των περιστατικών. Η Πολιτεία έχει αναγνωρίσει το ζήτημα και έχει λάβει μέτρα για να αυξηθεί το ποσοστό των ασφαλισμένων έναντι φυσικών καταστροφών κατοικιών και επιχειρήσεων. Ως ΕΑΕΕ παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη του κενού προστασίας και συνεχίζουμε να επενδύουμε στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τους κινδύνους που διατρέχουν οι περιουσίες τους».

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