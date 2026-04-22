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Ανανέωση της αδειοδότησης του IQOS από τον FDA ως Προϊόν Καπνού Διαφοροποιημένου Κινδύνου
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
18:17 - 22 Απρ 2026

Ανανέωση της αδειοδότησης του IQOS από τον FDA ως Προϊόν Καπνού Διαφοροποιημένου Κινδύνου

Reporter.gr Newsroom
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Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των Η.Π.Α. με βάση ανακοίνωση, ενέκρινε την ανανέωση των αδειοδοτήσεων ως προϊόντων καπνού διαφοροποιημένου κινδύνου (Modified Risk Tobacco Product Application - MRTPA) που είχαν προηγουμένως χορηγηθεί στη Philip Morris International (PMI) για δύο εκδόσεις του IQOS και τρεις ποικιλίες των θερμαινόμενων ράβδων καπνού, οι οποίες διατίθενται με το εμπορικό σήμα HEETS. Η ανανέωση αυτή επιτρέπει στην PMI να συνεχίσει να κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με τη μειωμένη έκθεση των ενήλικων χρηστών IQOS σε σχέση με τους καπνιστές παραδοσιακών τσιγάρων.

Ο FDA κατέληξε ότι η χρήση IQOS και HEETS είναι κατάλληλη για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και αναμένεται να ωφελήσει την υγεία του πληθυσμού στο σύνολό του, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τους καπνιστές όσο και τους μη καπνιστές.

«Ως η μοναδική εταιρεία που έχει εξασφαλίσει και διατηρήσει επιτυχώς εγκρίσεις MRTP για προϊόντα θερμαινόμενου καπνού στις Η.Π.Α, είμαστε βέβαιοι ότι οι επιστημονικά τεκμηριωμένες εναλλακτικές μας μπορούν να βοηθήσουν τους ενήλικους καπνιστές να απομακρυνθούν από τα συμβατικά τσιγάρα», δήλωσε η Stacey Kennedy, Διευθύνουσα Σύμβουλος της PMI Η.Π.Α. «Η απόφαση αυτή του FDA αντικατοπτρίζει τόσο την αυστηρή επιστημονική τεκμηρίωση που στηρίζει το IQOS όσο και τη συνεχή μας δέσμευση να προσφέρουμε υπεύθυνα επιλογές χωρίς καύση σε ενήλικους καταναλωτές.»

Ο Γιώργος Μαργώνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, δήλωσε: «Η ανανέωση της αδειοδότησης του IQOS από τον FDA επιβεβαιώνει τη σημασία της επιστημονικής τεκμηρίωσης και της ρυθμιστικής προσέγγισης που βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα. Την ίδια στιγμή, στην Ελλάδα, οι ενήλικοι χρήστες smoke-free προϊόντων προσεγγίζουν τον αριθμό-ορόσημο του 1 εκατομμυρίου, γεγονός που αποδεικνύει στην πράξη ότι όταν υπάρχει ρεαλιστικό ρυθμιστικό πλαίσιο και σταθερό φορολογικό περιβάλλον μπορούν να προκύψουν ουσιαστικά και μετρήσιμα αποτελέσματα, με θετικό αποτύπωμα τόσο στη δημόσια υγεία όσο και στην οικονομία. Για την Παπαστράτος, αυτή η διπλή εξέλιξη αποτελεί ταυτόχρονα επιβεβαίωση και δέσμευση να συνεχίσουμε με υπευθυνότητα την πορεία προς ένα καλύτερο μέλλον.»

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του FDA, επαναβεβαιώθηκε ότι «τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, χωρίς τη διεξαγωγή μακροχρόνιων επιδημιολογικών μελετών, καταδεικνύουν ότι είναι εύλογα πιθανή μια μετρήσιμη και ουσιαστική μείωση της νοσηρότητας ή της θνησιμότητας μεταξύ μεμονωμένων χρηστών καπνού».

Η αίτηση MRTP της PMI περιλάμβανε εκτενή επιστημονικά δεδομένα που καταδεικνύουν ότι το IQOS παράγει αερόλυμα με σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα επιβλαβών και δυνητικά επιβλαβών συστατικών σε σύγκριση με τον καπνό του συμβατικού τσιγάρου.

Τα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού, όπως το IQOS, θερμαίνουν τον καπνό χωρίς να τον καίνε, μειώνοντας σημαντικά τον σχηματισμό επιβλαβών χημικών ουσιών που δημιουργούνται κατά την καύση, ενώ προσφέρουν γεύση πραγματικού καπνού και εμπειρία πρόσληψης της νικοτίνης.

Από το 2008, η PMI έχει επενδύσει πάνω από 16 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως για την ανάπτυξη, την επιστημονική τεκμηρίωση και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων χωρίς καύση για ενήλικες που διαφορετικά θα κάπνιζαν, με στόχο την πλήρη κατάργηση της πώλησης τσιγάρων.

Στόχος της PMI είναι όλοι οι ενήλικες, που διαφορετικά θα συνέχιζαν να καπνίζουν. να εγκαταλείψουν οριστικά το συμβατικό τσιγάρο, είτε διακόπτοντας πλήρως το κάπνισμα είτε στρεφόμενοι αποκλειστικά σε επιστημονικά τεκμηριωμένα προϊόντα χωρίς καύση, όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Οι ρυθμιστικές πολιτικές και αποφάσεις μπορούν να επιταχύνουν ουσιαστικά τόσο τον ρυθμό όσο και την έκταση αυτής της ιστορικής αλλαγής.

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