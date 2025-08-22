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Ενισχύονται οι λαϊκές αγορές μέσω νέων αδειών και ταχύτερων διαδικασιών έκδοσής τους
ΕΜΠΟΡΙΟ
11:48 - 22 Αυγ 2025

Ενισχύονται οι λαϊκές αγορές μέσω νέων αδειών και ταχύτερων διαδικασιών έκδοσής τους

Reporter.gr Newsroom
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Η άμεση ενίσχυση των λαϊκών αγορών με νέες επαγγελματικές και παραγωγικές άδειες, μέσω επιτάχυνσης των διαδικασιών έκδοσής τους, αποφασίστηκε σε χθεσινή συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, και του γενικού γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Σωτήρη Αναγνωστόπουλου, με εκπροσώπους των λαϊκών αγορών.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών στα κοινωνικά δίκτυα, στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Ελλάδος, της ΠΟΣΠΛΑ και της Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής «Ερμής», καλύπτοντας γεωγραφικά ολόκληρη τη χώρα, από την Αλεξανδρούπολη έως την Κρήτη και από το Καστελόριζο έως την Κέρκυρα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο υπουργός δεσμεύτηκε να υλοποιήσει σειρά προτάσεων που έχουν κατατεθεί από τις Ομοσπονδίες, με στόχο την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου. Με εντολή του κ. Θεοδωρικάκου, τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση όλων των εκπροσώπων του κλάδου με το γενικό γραμματέα Σωτήρη Αναγνωστόπουλο, ώστε να καθοριστεί ο τρόπος εφαρμογής των αλλαγών και να διαμορφωθεί το βέλτιστο μοντέλο προσαρμογής του Ν. 4849/2021 στις ανάγκες και προτάσεις του κλάδου.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανάρτηση, αποφασίστηκε η άμεση χορήγηση νέων επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών, διευκολύνοντας την είσοδο νέων επαγγελματιών και παραγωγών στις λαϊκές αγορές. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην ανανέωση του θεσμού, στην ενίσχυση του ανταγωνισμού, στην αύξηση των επιλογών για τους καταναλωτές και στη δημιουργία προοπτικών για τις επόμενες γενιές.

Καταλήγοντας, η Συνομοσπονδία ανέφερε ότι η συνάντηση ανέδειξε ότι οι λαϊκές αγορές, με ενιαία φωνή και αποφασιστικότητα, προχωρούν σε μια νέα περίοδο διεκδικώντας την αναβάθμιση και τη θωράκιση ενός θεσμού που ανήκει σε όλους.

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