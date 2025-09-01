Πρεμιέρα με αυξημένη πληρότητα για το NYX Hotel στη Θεσσαλονίκη

Το νέο ξενοδοχείο NYX HOTEL THESSALONIKI της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, που από το 2017 έχει αναλάβει την ανάπτυξη του Ομίλου Fattal Hotels σε Ελλάδα και Κύπρο, αποτελεί επένδυση ύψους 25 εκατ. ευρώ.

Αξιοποιώντας ένα κτήριο στην αρχή της Τσιμισκή, που για χρόνια παρέμενε ανεκμετάλλευτο, το ξενοδοχείο φέρνει νέα ζωντάνια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η στρατηγική τοποθεσία, λίγα βήματα από τα Λαδάδικα, αξιοποιεί τον πολιτιστικό χαρακτήρα της πόλης, τη δυναμική της πανεπιστημιακής κοινότητας και τη θέση της ως πύλη προς τα Βαλκάνια. Πρόκειται για την πρώτη επένδυση του ομίλου στη Βόρεια Ελλάδα, λειτουργώντας ως «άγκυρα» για την περιοχή και προσελκύοντας τόσο εταιρικό όσο και leisure κοινό.

Το NYX HOTEL THESSALONIKI διαθέτει 130 δωμάτια και σουίτες, πλήρως εξοπλισμένα με smart TVs, θύρες USB και υψηλής ταχύτητας Wi-Fi, εξασφαλίζοντας άνετη και απρόσκοπτη διαμονή. Στους κοινόχρηστους χώρους περιλαμβάνονται lounge bar, εστιατόριο με urban αισθητική, γυμναστήριο, business lounge, co-working υποδομές και αίθουσες συνεδρίων, κατάλληλες για επαγγελματικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Ο Διευθυντής του ξενοδοχείου, κ. Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, δήλωσε: «Το NYX HOTEL THESSALONIKI είναι ένας προορισμός από μόνος του με urban design, άνεση και εμπειρίες που αποτυπώνονται. Η θερμή ανταπόκριση και οι κρατήσεις, από την πρώτη στιγμή, επιβεβαιώνουν πως η Θεσσαλονίκη ήταν έτοιμη για αυτού του είδους τη φιλοξενία».

Ο CEO της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, κ. Ρόνι Αλόνι, ανέφερε: «Με το NYX HOTEL THESSALONIKI ενισχύουμε στρατηγικά την παρουσία μας στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Επενδύουμε σε πόλεις με ταυτότητα και μέλλον. Οραματιζόμαστε μια νέα σχέση ανάμεσα στη φιλοξενία και την αστική εμπειρία: να δημιουργούμε χώρους που αναδεικνύουν τον πολιτισμό, ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και στηρίζουν την επιχειρηματικότητα. Η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα στοιχεία για να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς στην περιοχή και θέλουμε το NYX HOTEL THESSALONIKI να είναι σύμβολο αυτής της δυναμικής».