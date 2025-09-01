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Μιχαηλίδου: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για 162.312 vouchers σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ
Πολιτική
14:42 - 01 Σεπ 2025

Μιχαηλίδου: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για 162.312 vouchers σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ

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Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα από την ΕΕΤΑΑ για 162.312 vouchers σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και για ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Φέτος, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενστάσεων, διατέθηκαν:

  • 96.736 voucher για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς
  • 52.908 voucher για Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
  • 12.668 voucher για Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ (ΚΔΑΠ ΑμεΑ)

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σχολίασε σχετικά: «Ανταποκρινόμαστε έμπρακτα στην ανάγκη των γονιών για την φροντίδα των παιδιών τους ώστε να μπορούν αυτοί να εργάζονται και να εξελίσσονται επαγγελματικά. Δίνουμε την αυτονόητη προτεραιότητα στην ανάγκη των παιδιών να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης».

Σχετικά με την πορεία του προγράμματος, η κα Μιχαηλίδου επεσήμανε, αρχικά, ότι το ΥΚΟΙΣΟ διατήρησε προϋπολογισμό 379 εκατ., ίδιο με την προηγούμενη χρονιά και τόνισε ότι, μετά από πολύμηνη διαπραγμάτευση με την ευρωπαϊκή επιτροπή, διασφάλισε την ενωσιακή χρηματοδότηση για ακόμα δύο έτη. Ακόμα, εξασφάλισε τους ίδιους εθνικούς πόρους για δύο επιπλέον έτη.

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο προχώρησε σε δραστική μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, καθώς στο εξής το πρόγραμμα θα υλοποιείται σε δύο κύκλους χωρίς να απαιτείται η ετήσια έκδοση ΚΥΑ, αλλά μόνο η πρόσκληση συμμετοχής προς τους γονείς.

Η κα Μιχαηλίδου σημείωσε ότι το ΥΚΟΙΣΟ σχεδίασε και προγραμματίζει, εντός της εβδομάδας, τη δημοσίευση δεύτερης πρόσκλησης για vouchers: «Διευρύνουμε τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να συμπεριληφθούν οικογένειες υψηλότερου εισοδήματος. Επενδύουμε στην ευημερία παιδιών και γονέων με άμεσες παρεμβάσεις. Αναζητούμε και αξιοποιούμε τον δημοσιονομικό χώρο για πρόσθετες παροχές. Καταφέραμε να κρατήσουμε τον ίδιο υψηλό προϋπολογισμό και να εξασφαλίσουμε πόρους για τα επόμενα χρόνια, ώστε κανείς γονιός να μη στερείται τη δυνατότητα να εργάζεται και κανένα παιδί να μην στερείται την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης.

Δίνουμε προτεραιότητα στα ΚΔΑΠ ΑμεΑ, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες τους, ενώ συνεχίζουμε να επενδύουμε σε δομές που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Η επένδυση στα παιδιά μας είναι η μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον της χώρας».

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