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Metaxa Hospitality Group: Ο πρώτος Όμιλος φιλοξενίας στην Ελλάδα με πιστοποιημένες βιολογικές-αναγεννητικές γαίες
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18:03 - 19 Σεπ 2025

Metaxa Hospitality Group: Ο πρώτος Όμιλος φιλοξενίας στην Ελλάδα με πιστοποιημένες βιολογικές-αναγεννητικές γαίες

Reporter.gr Newsroom
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Ως τον πρώτο Όμιλο Φιλοξενίας στην Ελλάδα με βιολογικές-αναγεννητικές ξενοδοχειακές γαίες που πιστοποιούνται κατά το Πρότυπο O.R.A. (Organic -RegenerativeAgriculture), αναγνωρίζει ο Οργανισμός ΔΗΩ το MetaxaHospitalityGroup, που εισάγει την αναγεννητική γεωργία στον κλάδο της φιλοξενίας, συνεχίζοντας να καινοτομεί σε θέματα ESG και βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο Οργανισμός ΔΗΩ, επίσημος εθνικός Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, εγκεκριμένος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ολοκλήρωσε με επιτυχία όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους και πιστοποίησε με το εξειδικευμένο και καινοτόμο Πρότυπο O.R.A. του Ινστιτούτου Οικολογικής Γεωργίας ΔΗΩ, το σύνολο των καλλιεργητικών εκτάσεων εντός των ξενοδοχειακών μονάδων του Ομίλου, όπου εφαρμόζονται ήδη από το 2011 αρχές της Βιολογικής-Αναγεννητικής Γεωργίας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του καινοτόμου προγράμματος «Βιώσιμη Ξενοδοχειακή Γεωργία», 75 είδη βιολογικών φρούτων, λαχανικών και βοτάνων καλλιεργούνται στους κήπους των ξενοδοχείων του Ομίλου στην Κρήτη και τη Σαντορίνη, αξιοποιώντας βιολογικές αναγεννητικές πρακτικές που δίνουν έμφαση στη βέλτιστη διαχείριση των φυσικών πόρων με αποκλειστική χρήση οργανικών σκευασμάτων θρέψης και φυτοπροστασίας. Τα καλλιεργούμενα προϊόντα, ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας και θρεπτικής αξίας, αποτελούν πρώτη ύλη για τα εστιατόρια και τα μπαρ των ξενοδοχείων. Για την ιδιοπαραγωγή βιολογικών προϊόντων, που το 2024 ανήλθε σε 6,8 τόνους, δίνεται προτεραιότητα σε τοπικές ποικιλίες φυτών που απαιτούν λιγότερο νερό και σε εποχικές καλλιέργειες, ευθυγραμμίζοντας την παραγωγή με τους φυσικούς κύκλους.

Το MetaxaHospitalityGroupεφαρμόζει επίσης πρακτικές αναγεννητικής διαχείρισης τοπίου, πιστοποιημένες υπό τον Κανονισμό της Ε.Ε. 2018/848 για τη Βιολογική Γεωργία, σε περίπου 2.000 στρέμματα γης, μία από τις μεγαλύτερες εκτάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, με το πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα πρόγραμμα του Ομίλου «Αναγεννητική Γεωργία για το Οροπέδιο Λασιθίου και τους Ανθρώπους του-Προς έναν Βιώσιμο Διατροφικό Προορισμό», τοπικοί παραγωγοί εκπαιδεύονται από εξειδικευμένους γεωπόνους σε αρχές της βιολογικής αναγεννητικής γεωργίας. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν «αναγεννηθεί» 40 στρέμματα αγροτικής γης, ενώ ο Όμιλος έχει απορροφήσει περίπου 50 τόνους βιολογικών αναγεννητικών νωπών λαχανικών και φρούτων.

«Η πρωτοποριακή πιστοποίηση με το Πρότυπο O.R.A., στην επέτειο των 50 χρόνων από την ίδρυση του Ομίλου, επιβραβεύει την πάγια δέσμευσή μας για τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, τη συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσηςκαι την ανάπτυξη ενός ανθεκτικού, αναγεννητικού και φιλικού προς το περιβάλλον διατροφικού συστήματος, με έμφαση στην υγεία του εδάφους. Παρέχοντας πάντοτε αυθεντικές εμπειρίες φιλοξενίας, ενσωματώνουμε σταδιακά την αναγεννητική παραγωγή τροφίμων στη γαστρονομία, προσφέροντας αγνές, τοπικές γεύσεις στους επισκέπτες μας. Παράλληλα, μέσα από τη λειτουργία μας επιδιώκουμε να δημιουργούμε νέες αλυσίδες αξίας, με μακροπρόθεσμα οφέλη για το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία», αναφέρει ο κ. Ανδρέας Μεταξάς, Διευθύνων Σύμβουλος του MetaxaHospitalityGroup.

«Το MetaxaHospitalityGroup επιτυγχάνειτην πρώτη ολιστική εφαρμογή του Προτύπου O.R.A. στον ελληνικό τουριστικό τομέα, καθώς καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής και λειτουργικής αλυσίδας — από τη γη και τον παραγωγό, μέχρι τον φιλοξενούμενο και το ξενοδοχείο. Συγχαίρουμε θερμά τον Όμιλο για την επιλογή του να επενδύσει σε βάθος στηνποιοτική αναβάθμιση της γης και της φιλοξενίας, και παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στηνπροώθηση προτύπων με πραγματικό αντίκτυποστον άνθρωπο, στο περιβάλλον και στην κοινωνία», επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού ΔΗΩ.

Το Πρότυπο O.R.A. είναι σχεδιασμένο ώστε ναυπερβαίνει τα κλασικά πρότυπα βιολογικής γεωργίας, καθώς ενσωματώνει δείκτες ESG, στρατηγικές τοπικής συνεργασίας και μέτρα ανατροφοδότησης του αγροοικοσυστήματος. Βασίζεται στιςπέντε διεθνώς αποδεκτές αρχές της Αναγεννητικής Γεωργίας, δηλαδή κάλυψη του εδάφους, ελαχιστοποίηση διατάραξης του εδάφους, εναλλαγή καλλιεργειών για ποικιλία, διατήρηση ζωντανού ριζικού συστήματος και ενσωμάτωση της ζωικής παραγωγής.

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