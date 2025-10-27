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ΕΟΤ: Διάκριση της Ελλάδας στα Reader Awards
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10:29 - 27 Οκτ 2025

ΕΟΤ: Διάκριση της Ελλάδας στα Reader Awards

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελλάδα αναδείχθηκε στο Λονδίνο ως ο τουριστικός προορισμός της χρονιάς, στα βραβεία Food and Travel και στην κατηγορία «Προορισμοί μικρών αποστάσεων».  

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα τιμήθηκε με το βραβείο «Short-Haul Destination of the Year» από το περιοδικό Food and Travel Magazine στο πλαίσιο των ετήσιων Reader Awards, 20 Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΕΟΤ, η διάκριση αποτελεί σημαντική επιβράβευση για την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό, ειδικά για το βρετανικό κοινό, το οποίο αναζητά συνδυασμό γαστρονομίας, πολιτισμού και προσιτού ταξιδιού σε σύντομη απόσταση.

Το περιοδικό Food & Travel έχει εδραιωμένη παρουσία στη Μεγάλη Βρετανία και σε διεθνές επίπεδο, ως κορυφαίο μέσο για ταξίδια που συνδέονται με γαστρονομία, κρασί και εμπειρίες ταξιδιού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του περιοδικού, η κυκλοφορία του στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέρχεται σε 31.000 αναγνώστες και το βρετανικό του ακροατήριο περιλαμβάνει κυρίως επαγγελματίες, ηλικίας 26-54 ετών, με υψηλό εισόδημα και έντονο ενδιαφέρον για ταξίδια και γεύσεις.

Η βράβευση της Ελλάδας μέσω του περιοδικού Food & Travel έχει ιδιαίτερη σημασία για τον βρετανικό τουρισμό προς τη χώρα μας, καθώς το περιοδικό απευθύνεται σε αναγνώστες που είναι διαμορφωτές γνώμης και λαμβάνουν ταξιδιωτικές αποφάσεις. Το βρετανικό κοινό αποτελεί στρατηγικής σημασίας αγορά για την ελληνική τουριστική βιομηχανία, και η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Ελλάδας ως γαστρονομικού-ταξιδιωτικού προορισμού για τους Βρετανούς συμβάλλει στην αύξηση της ζήτησης και των ποιοτικών ταξιδιωτικών εμπειριών.

Το βραβείο παρέλαβε η προϊσταμένη του Γραφείου Ε.Ο.Τ. Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας, Ελένη Σκαρβέλη.

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