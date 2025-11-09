Διμερείς επαφές της Υπουργού Τουρισμού στο Ριάντ – Η Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς τουριστικού διαλόγου
10:46 - 09 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Στο περιθώριο των εργασιών της 26ης Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UN Tourism) που διεξάγονται στο Ριάντ από τις 7-11 Νοεμβρίου, η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη, πραγματοποίησε σειρά διμερών επαφών με ομολόγους της και ανώτατους αξιωματούχους χωρών-μελών του Οργανισμού.

Οι συναντήσεις επιβεβαίωσαν τον ενεργό ρόλο της Ελλάδας στον διεθνή τουριστικό διάλογο και τη βούληση για ενίσχυση συνεργασιών με χώρες που μοιράζονται κοινές αξίες και στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη στον τουρισμό.

Η Υπουργός Τουρισμού είχε συνάντηση με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Τουρισμού της Ισπανίας, κ. Jordi Hereu Boher, με τον οποίο συζήτησαν ζητήματα που αφορούν στις ευρωπαϊκές πολιτικές στον τουρισμό και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UN Tourism), o οποίος εδρεύει στη Μαδρίτη.

Η κα Κεφαλογιάννη ζήτησε υποστήριξη και συντονισμό μεταξύ των εταίρων στο αίτημα για ειδική γραμμή χρηματοδότησης στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για την επόμενη προγραμματική περίοδο και τόνισε τη σημασία ενίσχυσης των κοινών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών υπέρ της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Κατά τη συνάντησή της με τον Υπουργό Οικονομίας της Αρμενίας, κ. Gevorg Papoyan, διαπιστώθηκε η κοινή πρόθεση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο χωρών στον τουρισμό, με έμφαση στην τουριστική εκπαίδευση, την καινοτομία και τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Συμφωνήθηκε η σύγκληση της 6ης Μικτής Επιτροπής Τουρισμού, με σκοπό την επικαιροποίηση του διμερούς συμβατικού πλαισίου συνεργασίας με την υιοθέτηση Κοινού Προγράμματος Δράσης 2026-2028.

Με τον Αναπληρωτή Επίτροπο της Ιαπωνικής Υπηρεσίας Τουρισμού (Japan Tourism Agency), κ. Takeshi Nakano, οι συνομιλίες επιβεβαίωσαν το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Ιαπωνίας στον τουρισμό.

Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στην ανταλλαγή επισκέψεων στο πλαίσιο του Ελληνοϊαπωνικού Έτους Πολιτισμού και Τουρισμού 2024, με αφορμή την υποδοχή της Πριγκίπισσας Κάκο στην Κέρκυρα και τη συμμετοχή της κας Κεφαλογιάννη στην Tourism Expo Japan 2024, που ανέδειξαν τους ισχυρούς πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

Η συνάντηση με τον Υπουργό Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Ιορδανίας, κ. Emad Naim Hejazein, εστίασε στους ισχυρούς πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ τους και στις προοπτικές συνεργασίας στην εκπαίδευση και κατάρτιση εξειδικευμένου προσωπικού στον τουρισμό.

Ειδικότερα συζητήθηκε, η αποστολή στελεχών από την Ιορδανία για την εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διερευνήσουν κοινές δράσεις προβολής και προώθησης σε νέες και αναδυόμενες αγορές, όπως η Αφρική, για τη διεύρυνση των τουριστικών ροών.

Τέλος, με την Υφυπουργό Τουρισμού του Περού, κα Aracelly Laca Ramos, συζητήθηκαν προοπτικές συνεργασίας στον πολιτιστικό τουρισμό και την προώθηση βιώσιμων πρακτικών. Εξετάστηκαν, επίσης, οι δυνατότητες ανταλλαγής τεχνογνωσίας και συνεργασίας σε τομείς όπως η προσβασιμότητα, η πράσινη πιστοποίηση ξενοδοχειακών υποδομών και η περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Οι διμερείς επαφές της Υπουργού Τουρισμού στο Ριάντ επιβεβαίωσαν την ισχυρή θέση της Ελλάδας στο διεθνές τουριστικό περιβάλλον και ανέδειξαν τις στρατηγικές κατευθύνσεις της χώρας μας η οποία επενδύει στη διεθνή συνεργασία, τη γνώση και τη βιωσιμότητα, ως θεμελιώδεις άξονες της σύγχρονης τουριστικής πολιτικής.

