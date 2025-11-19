Σίφνος: Ανάπτυξη υπό πίεση - Ταυτότητα υπό αμφισβήτηση
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
17:55 - 19 Νοε 2025

Σίφνος: Ανάπτυξη υπό πίεση - Ταυτότητα υπό αμφισβήτηση

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Η Σίφνος βρίσκεται σε φάση έντονης μεταβολής. Τα ευρήματα της έρευνας του 1830 Lab, που παρουσιάστηκε σε συνέδριο της «Καθημερινής» από τον διευθυντή ερευνών Άρη Ηλιόπουλο, καταγράφουν μια πραγματικότητα που οι κάτοικοι του νησιού βιώνουν καθημερινά, η τουριστική ανάπτυξη ενισχύει την οικονομία, αλλά ταυτόχρονα επιβαρύνει τις βασικές υποδομές και επηρεάζει τον χαρακτήρα του τόπου.

Σύμφωνα με την έρευνα, βασική αιτία ανησυχίας είναι η άναρχη και χωρίς σχέδιο αλλαγή στη χρήση της γης. Η αυξημένη ζήτηση για εξοχική κατοικία και οι πωλήσεις προς μη μόνιμους κατοίκους οδηγούν σε σταδιακή μετατόπιση της φυσιογνωμίας του νησιού. Οι κάτοικοι εκφράζουν φόβους ότι η δόμηση εξελίσσεται χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό, με αποτέλεσμα να απειλούνται τα παραδοσιακά μορφολογικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά.

Ένα δεύτερο σημαντικό πρόβλημα αφορά την κυκλοφορία και τη στάθμευση. Η πληθώρα οχημάτων κατά τη θερινή περίοδο υπερβαίνει τις δυνατότητες των υποδομών, με τα διαθέσιμα σημεία στάθμευσης να θεωρούνται ανεπαρκή. Η εικόνα αυτή εντείνει την αίσθηση πίεσης στους οικισμούς και στους επισκέψιμους χώρους.

Ιδιαίτερα κρίσιμο εμφανίζεται το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Οι μαρτυρίες καταδεικνύουν ότι τους μήνες υψηλής τουριστικής κίνησης η επάρκεια νερού βρίσκεται σε οριακό σημείο. Η αυξημένη κατανάλωση και η διεύρυνση του κτιριακού αποτυπώματος διαμορφώνουν συνθήκες που, χωρίς παρεμβάσεις, ενδέχεται να εξελιχθούν σε μελλοντική κρίση.

Παρά τις δυσκολίες, τα στοιχεία της έρευνας αναδεικνύουν και θετικές επιπτώσεις. Η ενίσχυση του εισοδήματος αποτελεί σταθερή διαπίστωση, ενώ η δημογραφική εικόνα κρίνεται ιδιαίτερα αισιόδοξη, καθώς ένας στους πέντε κατοίκους είναι παιδί, γεγονός που σπάνια καταγράφεται σε μικρές νησιωτικές κοινότητες. Ταυτόχρονα, μορφές δραστηριοτήτων όπως ο αγροτουρισμός και η αξιοποίηση των παραδοσιακών μονοπατιών ενισχύουν την εξωστρέφεια του νησιού με τρόπο που συνδέεται με την πολιτιστική του κληρονομιά.

Ο Άρης Ηλιόπουλος προτείνει σειρά πολιτικών δράσεων για την αποκατάσταση της ισορροπίας ανάμεσα στην ανάπτυξη και την προστασία του τόπου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών, η εκστρατεία ενημέρωσης για την εξοικονόμηση νερού, η εφαρμογή πλαισίου βιώσιμης δόμησης και ελέγχου των οικοδομικών δυνατοτήτων, καθώς και προσωρινό πάγωμα στην έκδοση νέων οικοδομικών αδειών έως την ολοκλήρωση του νέου χωροταξικού σχεδιασμού.

Βασική παράμετρος των προτάσεων αποτελεί η ενεργή συμμετοχή των κατοίκων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, μέσω θεσμοθετημένων διαδικασιών κοινοτικής διαβούλευσης. Προτείνεται ακόμη η παροχή κινήτρων για επιλογές που συμβαδίζουν με τα παραδοσιακά πρότυπα αρχιτεκτονικής και η ενίσχυση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, ως αντίβαρο στο μοντέλο μαζικής προσέλευσης.

Η Σίφνος εισέρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία απαιτείται σαφής στρατηγικός σχεδιασμός. Το ερώτημα δεν είναι αν θα συνεχιστεί η ανάπτυξη, αλλά με ποιους όρους. Η εμπειρία των κατοίκων δείχνει ότι η ανεξέλεγκτη πορεία ενδέχεται να επιφέρει μη αναστρέψιμες συνέπειες στην τοπική ταυτότητα. Η επιλογή για το μέλλον του νησιού εξαρτάται πλέον από το κατά πόσο οι παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν έγκαιρα και με συνέπεια.

