Βουλή: Πέρασε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη νέα Αρχή Αγοράς - Αντιπαραθέσεις για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που ιδρύει την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης ανάγνωσης στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Τα άρθρα 1 έως 59 έλαβαν θετική ψήφο της πλειοψηφίας, όπως και το νομοσχέδιο στο σύνολό του. Η συζήτηση μεταφέρεται τώρα στην ολομέλεια, όπου θα εξεταστούν τόσο οι διατάξεις για τη νέα εποπτική αρχή όσο και οι προβλέψεις που αφορούν την επενδυτική δραστηριότητα στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, απαντώντας στις ενστάσεις των κομμάτων, διευκρίνισε πως η σύμβαση για την Ελευσίνα καλύπτει 400 στρέμματα σε περιοχή όπου υπάρχει ήδη παραχώρηση 600 στρεμμάτων. Διαβεβαίωσε επίσης ότι η σύμβαση παραχώρησης θα κατατεθεί στη Βουλή προς κύρωση. Τόνισε πως το άρθρο 51 δεν σχετίζεται με την επένδυση της Ελευσίνας αλλά με ευρωπαϊκές απαιτήσεις για μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις, ενώ το άρθρο 52 έχει, όπως είπε, συνταχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείει οποιαδήποτε ανεξέλεγκτη επέκταση δραστηριοτήτων. Εξέφρασε δε την ικανοποίηση των εργαζομένων της περιοχής για τις πρωτοβουλίες ενίσχυσης της ναυπηγικής βιομηχανίας, σημειώνοντας ότι όλες οι κινήσεις της κυβέρνησης υπηρετούν «το εθνικό συμφέρον, την υγιή επιχειρηματικότητα και τη στήριξη της απασχόλησης».

Οι εισηγητές των κομμάτων, όπως και οι κοινωνικοί φορείς που συμμετείχαν στη διαδικασία, παρουσίασαν διαφορετικές προσεγγίσεις για το εύρος και τις επιπτώσεις του νομοσχεδίου, το οποίο φιλοδοξεί να αλλάξει το πλαίσιο εποπτείας της αγοράς και παράλληλα να θέσει νέες βάσεις για την επενδυτική δραστηριότητα στην Ελευσίνα.

Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Αθανάσιος Ζεμπίλης, αναφέρθηκε στη σημασία ενιαίας στάσης απέναντι στην ακρίβεια και την αισχροκέρδεια, επισημαίνοντας ότι η νέα αρχή ακολουθεί πρότυπα όπως το σουηδικό μοντέλο. Τόνισε ότι ο διάλογος με τους φορείς ήταν ουσιαστικός και οδήγησε σε τροποποιήσεις, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της ιχνηλασιμότητας προϊόντων και τα οφέλη για την τοπική ανάπτυξη της Ελευσίνας.

Αντιπαράθεση για τις διατάξεις που αφορούν τα Ναυπηγεία Ελευσίνας

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Γεώργιος Νικητιάδης, διατύπωσε ενστάσεις επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση ενοποιεί υφιστάμενες δομές χωρίς ουσιαστική μεταρρύθμιση και καταργεί τον Συνήγορο του Καταναλωτή αντί να ενισχύσει τον θεσμικό του ρόλο. Έκανε λόγο για «υδροκέφαλη» αρχή που δεν δίνει λύσεις στην περιφέρεια και τόνισε την ανάγκη πραγματικών εργαλείων ελέγχου και διαφάνειας στην αγορά. Σε ό,τι αφορά τα άρθρα 51 και 52, το ΠΑΣΟΚ εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για ζητήματα ανταγωνισμού και διαφάνειας.

Ο Εμμανουήλ Συντιχάκης από το ΚΚΕ συνέδεσε το φαινόμενο της ακρίβειας με τις πολιτικές που εξυπηρετούν μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, περιγράφοντας τη διαδρομή «από το χωράφι στο ράφι» ως ένα σύστημα που αφήνει εκτεθειμένους παραγωγούς και καταναλωτές. Ζήτησε κατώτατες εγγυημένες τιμές και σταθερή χρηματοδότηση για μέτρα κοινωνικής προστασίας και ανακοίνωσε κινητοποίηση για τις 30 Νοεμβρίου.

Η Κατερίνα Πέρκα από τη Νέα Αριστερά κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι το νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζει τις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ χαρακτήρισε τις διατάξεις των άρθρων 51-52 «γεωπολιτικές ρυθμίσεις» που προωθούνται με fast track διαδικασίες και ελλιπή διαβούλευση. Έθεσε επίσης ζήτημα εργασιακών δικαιωμάτων στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη.

Ο Στυλιανός Φωτόπουλος από την Ελληνική Λύση επεσήμανε ασάφειες στον οργανισμό της νέας αρχής, κάνοντας λόγο για σύγχυση ρόλων μεταξύ διαμεσολάβησης και επιβολής κυρώσεων. Σχολίασε ακόμη την απουσία επαρκούς μέριμνας για τις ενώσεις καταναλωτών και υπογράμμισε τον γεωπολιτικό χαρακτήρα των άρθρων 51 και 52, σημειώνοντας ότι δεν συνοδεύονται από πρόνοιες για περιβαλλοντική αποκατάσταση.

Ο Σπυρίδων Τσιρώνης από το Πατριωτικό Κίνημα ΝΙΚΗ χαρακτήρισε τη μη διενέργεια διαβούλευσης για τα άρθρα 51-52 «αδικαιολόγητη», κάνοντας λόγο για ρυθμίσεις που δημιουργούν κινδύνους λόγω της αλλαγής χρήσεων γης στην Ελευσίνα. Μίλησε για υπερδομή που προχωρά χωρίς ξεκάθαρους μηχανισμούς ελέγχου.

Τέλος, ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο παρουσιάζει «έλλειψη συνοχής», ενώ αμφισβήτησε τον βαθμό ανεξαρτησίας της νέας αρχής λόγω της δυνατότητας του υπουργού να παύει τον διοικητή. Εξέφρασε επίσης προβληματισμό για την ευρεία εξουσιοδότηση που παρέχεται στην ONEX στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας.