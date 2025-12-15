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Εκκίνηση διεθνούς διαγωνισμού για την αξιοποίηση του τουριστικού λιμένα Καλαμαριάς
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18:24 - 15 Δεκ 2025

Εκκίνηση διεθνούς διαγωνισμού για την αξιοποίηση του τουριστικού λιμένα Καλαμαριάς

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπερταμείο/Growthfund ανακοινώνει την εκκίνηση διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Καλαμαριάς.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, με την καταληκτική ημερομηνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος να έχει οριστεί στις 27 Φεβρουαρίου 2026. Η διάρκεια της παραχώρησης ανέρχεται σε τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) έτη, ενώ δύναται να θεσπιστεί δικαίωμα προαίρεσης του Υπερταμείου για την περαιτέρω παράταση της διάρκειας παραχώρησης για επιπλέον 10 έτη, κατά το μέγιστο.

Η Μαρίνα Καλαμαριάς βρίσκεται στην ανατολική ακτή του Θερμαϊκού Κόλπου, στο παράκτιο μέτωπο του Δήμου Καλαμαριάς, σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και 9 χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο Μακεδονία, και αποτελεί τον μοναδικό τουριστικό λιμένα σε λειτουργία στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η δυναμικότητά της ανέρχεται σε 242 θέσεις ελλιμενισμού σκαφών μήκους έως 30 μέτρων, ενώ το σύνολο της χερσαίας ζώνης της μαρίνας διαμορφώνεται σε 76.210 τ.μ..

Για την αξιοποίηση του τουριστικού λιμένα, το Υπερταμείο έχει εκπονήσει Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης (MasterPlan), το οποίο έχει εγκριθεί με Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) από το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2023. Η χωροθέτηση της μαρίνας ολοκληρώθηκε με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού τον Οκτώβριο 2025, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου.

Σύμφωνα με το ΠΔ, στη μαρίνα επιτρέπονται, μεταξύ άλλων, χρήσεις τουρισμού, αναψυχής και χερσαίας αποθήκευσης και συντήρησης σκαφών, ενώ προβλέπεται η διαμόρφωση υπαίθριων χώρων και διαδρόμων περιπάτου και άθλησης και χώρων πρασίνου, στους οποίους η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη για όλους. Προβλέπεται, επίσης, η αύξηση της δυναμικότητάς της σε 327 θέσεις ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής μήκους έως 40 μέτρων.

Λεπτομέρειες της διαγωνιστικής διαδικασίας περιγράφονται στην Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπερταμείου.

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