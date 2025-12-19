Επιμελητήριο Ηρακλείου: Άνοιγμα στην τουριστική αγορά της Αυστρίας

Δυναμική παρουσία των Κρητικών Επιχειρήσεων στην αγορά της Αυστρίας πραγματοποίησε το Επιμελητήριο Ηρακλείου με τη συμμετοχή του στο «Greek Tourism Workshop» που διοργανώθηκε στη Βιέννη στις 15 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο οργανωμένων δράσεων εξωστρέφειας που εκπονεί.

Με τη στήριξη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, εννέα επιχειρήσεις - μέλη του

συμμετείχαν σε Β2Β επιχειρηματικές συναντήσεις με αυστριακές τουριστικές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών.

Πρόκειται για τις εξής επιχειρήσεις:

SBOKOS D.M.C.

TREND TOURISTIC SERVICES A.E.

TRAVEL ID ΜΟΝ Ι.Κ.Ε.

OKAY TRAVEL SERVICES

BYLOCALS- ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΥΤΑΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ KNOSSOS ΜΠΙΤΣ Α.Ε ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.Κ.Α.)

ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΑΚΗ ΑΤΕΚΕ- OMICRON HOTELS

BALI MARE- ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΑΕ

Να σημειωθεί ότι η Αυστρία αποτελεί μια από τις παραδοσιακές αγορές για την Κρήτη, με περισσότερες από 150.000 αεροπορικές αφίξεις το 2025. Το 2024 οι επισκέπτες από την Αυστρία κατέγραψαν υψηλότερη Μέση Κατά Κεφαλή Δαπάνη κατά 19,1% σε σύγκριση με τον Μέσο Όρο της χώρας, και υψηλότερη κατά 11,9% Μέση Διάρκεια Παραμονής 7,2 διανυκτερεύσεις (στοιχεία ΙΝΣΕΤΕ).

«Επενδύουμε στον ποιοτικό τουρισμό, ως βιώσιμη λύση για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Κρήτη γι΄ αυτό και, παράλληλα με την αναζήτηση νέων αγορών, μας ενδιαφέρει να διατηρηθούν οι επιχειρηματικές σχέσεις και με τους παραδοσιακούς συνεργάτες» τόνισε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης καλώντας τους επιχειρηματίες να συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις.

Επικεφαλής της αποστολής στη Βιέννη ήταν ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Μηνάς Μελισσείδης, ενώ συμμετείχε και η Υπεύθυνη του Γραφείου Επιχειρηματικής Υποστήριξης κα. Λένα Στεφανουδάκη