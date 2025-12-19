ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Επιμελητήριο Ηρακλείου: Άνοιγμα στην τουριστική αγορά της Αυστρίας
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15:11 - 19 Δεκ 2025

Επιμελητήριο Ηρακλείου: Άνοιγμα στην τουριστική αγορά της Αυστρίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Δυναμική παρουσία των Κρητικών Επιχειρήσεων στην αγορά της Αυστρίας πραγματοποίησε το Επιμελητήριο Ηρακλείου με τη συμμετοχή του στο «Greek Tourism Workshop» που διοργανώθηκε στη Βιέννη στις 15 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο οργανωμένων δράσεων εξωστρέφειας που εκπονεί.

Με τη στήριξη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, εννέα επιχειρήσεις - μέλη του

συμμετείχαν σε Β2Β επιχειρηματικές συναντήσεις με αυστριακές τουριστικές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών.

Πρόκειται για τις εξής επιχειρήσεις:

SBOKOS D.M.C.

TREND TOURISTIC SERVICES A.E.

TRAVEL ID ΜΟΝ Ι.Κ.Ε.

OKAY TRAVEL SERVICES

BYLOCALS- ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΥΤΑΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ KNOSSOS ΜΠΙΤΣ Α.Ε ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.Κ.Α.)

ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΑΚΗ ΑΤΕΚΕ- OMICRON HOTELS

BALI MARE- ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΑΕ

Να σημειωθεί ότι η Αυστρία αποτελεί μια από τις παραδοσιακές αγορές για την Κρήτη, με περισσότερες από 150.000 αεροπορικές αφίξεις το 2025. Το 2024 οι επισκέπτες από την Αυστρία κατέγραψαν υψηλότερη Μέση Κατά Κεφαλή Δαπάνη κατά 19,1% σε σύγκριση με τον Μέσο Όρο της χώρας, και υψηλότερη κατά 11,9% Μέση Διάρκεια Παραμονής 7,2 διανυκτερεύσεις (στοιχεία ΙΝΣΕΤΕ).

«Επενδύουμε στον ποιοτικό τουρισμό, ως βιώσιμη λύση για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Κρήτη γι΄ αυτό και, παράλληλα με την αναζήτηση νέων αγορών, μας ενδιαφέρει να διατηρηθούν οι επιχειρηματικές σχέσεις και με τους παραδοσιακούς συνεργάτες» τόνισε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης καλώντας τους επιχειρηματίες να συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις.

Επικεφαλής της αποστολής στη Βιέννη ήταν ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Μηνάς Μελισσείδης, ενώ συμμετείχε και η Υπεύθυνη του Γραφείου Επιχειρηματικής Υποστήριξης κα. Λένα Στεφανουδάκη

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Eurobank: Αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών το β’ τρίμηνο 2025
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eurobank: Αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών το β’ τρίμηνο 2025

ΥΠΑΑΤ: 260 εκατ. ευρώ για σχέδια βελτίωσης σε ανταγωνιστικότητα, νερό και ενέργεια στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΥΠΑΑΤ: 260 εκατ. ευρώ για σχέδια βελτίωσης σε ανταγωνιστικότητα, νερό και ενέργεια στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Κλειστά τα διόδια των Μαλγάρων - Κυβερνητική απάντηση στα 27 αιτήματα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Κλειστά τα διόδια των Μαλγάρων - Κυβερνητική απάντηση στα 27 αιτήματα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ελλάδα στην κορυφή των επενδυτικών επιλογών για τη φιλοξενία – Το διεθνές κεφάλαιο αναζητά ώριμα ξενοδοχειακά assets
Επιχειρήσεις

Η Ελλάδα στην κορυφή των επενδυτικών επιλογών για τη φιλοξενία – Το διεθνές κεφάλαιο αναζητά ώριμα ξενοδοχειακά assets

Η κρίση στη Μέση Ανατολή αποκάλυψε την «αχίλλειο πτέρνα» του τουρισμού
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η κρίση στη Μέση Ανατολή αποκάλυψε την «αχίλλειο πτέρνα» του τουρισμού

Πώς διαμορφώνεται η φετινή τουριστική σεζόν - Σταθεροποίηση στη Μύκονο, άνοδος για Πάρο και Νάξο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πώς διαμορφώνεται η φετινή τουριστική σεζόν - Σταθεροποίηση στη Μύκονο, άνοδος για Πάρο και Νάξο

Tο νέο VisitGreece.gr – Νέα εποχή για την ψηφιακή προβολή του ελληνικού τουρισμού
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Tο νέο VisitGreece.gr – Νέα εποχή για την ψηφιακή προβολή του ελληνικού τουρισμού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
01/07/2026 - 17:16

Μητσοτάκης από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης: «Θα βρούμε τους δράστες και θα λογοδοτήσουν»

Ειδήσεις
01/07/2026 - 17:07

Ρούτε για Τουρκία: Στρατηγικής σημασίας σύμμαχος για το ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
01/07/2026 - 17:01

Φθιώτιδα: Μεγάλη πυρκαγιά σε 4 μέτωπα – Μήνυμα 112 για εκκενώσεις των οικισμών Σφάκα και Κατάλυμα

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 16:53

HELLENiQ ENERGY: Ανοίγει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα επιβράβευσης αριστούχων αποφοίτων Λυκείου

Πολιτική
01/07/2026 - 16:52

Σαμαράς για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
01/07/2026 - 16:51

Ο Αλέξανδρος Τζόρβας αφηγείται τη διαδρομή της ζωής του στο νέο επεισόδιο «Game On» με χορηγό την Allwyn

Χρηματιστήρια
01/07/2026 - 16:44

Υποχωρεί η Wall Street λόγω πιέσεων στον κλάδο των ημιαγωγών

Εργασιακά
01/07/2026 - 16:42

Στα δικαστήρια η απεργία στη Ραφήνα: Ασφαλιστικά μέτρα από εφοπλιστές, «δεν κάνουμε πίσω» απαντά η ΠΕΝΕΝ

Ακίνητα
01/07/2026 - 16:34

Έληξε η μίσθωση, αλλά ο ενοικιαστής δεν φεύγει – Τι μπορούν να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Αυτοδιοίκηση
01/07/2026 - 16:20

Δήμος Αθηναίων: Οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ για κάθε οικογένεια της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

Ειδήσεις
01/07/2026 - 16:18

ΗΠΑ: Ισχυρό τρίμηνο προσλήψεων και 98.000 νέες θέσεις εργασίας τον Ιούνιο

Ειδήσεις
01/07/2026 - 16:15

Δήμας για Σκαραμαγκά: Ξεκινά έργο-μαμούθ €40,8 εκατ. για τρεις ανισόπεδους κόμβους και νέα Περιφερειακή Αιγάλεω

ΥΔΡΕΥΣΗ
01/07/2026 - 16:01

ΥΠΕΝ: Μάχη κατά της λειψυδρίας – Νέες επενδύσεις €16,6 εκατ. με 16 έργα σε 9 δήμους

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/07/2026 - 16:01

H AUTOHELLAS Εισαγωγέας της AVATR στην Ελλάδα

Οικονομία
01/07/2026 - 15:54

Παπαθανάσης: Δεν θα χαθεί ούτε ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΠΑΣΟΚ αρνείται να δει την πραγματικότητα

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 15:47

ΒΕΑ: Τέσσερις «πληγές» στραγγαλίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Κόστος, γραφειοκρατία, χρηματοδότηση και έλλειψη προσωπικού

Εμπορεύματα
01/07/2026 - 15:38

Reuters: Η Ρωσία αναζητά «ανάσα» από την Ινδία με εισαγωγές βενζίνης

Ειδήσεις
01/07/2026 - 15:38

Βέλγιο: Φωτιά σε πολυκατοικία στην Αμβέρσα – Τουλάχιστον 6 επιβεβαιωμένοι νεκροί

Πολιτική
01/07/2026 - 15:30

Μητσοτάκης για Λεβέντη: Υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες

Ακίνητα
01/07/2026 - 15:24

ΠΟΜΙΔΑ: Να σταματήσει άμεσα το «αλαλούμ» με τις πολλαπλές εγκαταστάσεις οπτικών ινών στις πολυκατοικίες

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
01/07/2026 - 15:23

FutuReady Internship Program: Αμειβόμενη πρακτική άσκηση έως 6 μήνες από την Παπαστράτος

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
01/07/2026 - 15:18

ΟΣΔΕ: Νέο μοντέλο στα πρότυπα των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων – Πληρωμές άνω του €1,1 δισ. στο εξάμηνο

Εργασιακά
01/07/2026 - 15:16

Βουλή: «Πράσινο φως» από την επιτροπή στο νομοσχέδιο για ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών

Οικονομία
01/07/2026 - 15:04

Γραφείο Προϋπολογισμού:  Χαμηλώνει ο πήχης της ανάπτυξης – «Κλειδί» οι επενδύσεις μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Πολιτική
01/07/2026 - 15:04

Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη χτυπήθηκε από συνωμοσία – Επί Τσίπρα αποφυλακίστηκε όλο το βαρύ έγκλημα

Νομίσματα
01/07/2026 - 15:04

«Μαύρη» Τετάρτη για την αγορά crypto – Κάτω από τα $60.000 το Bitcoin

Πολιτική
01/07/2026 - 14:58

Ανδρουλάκης προς Μητσοτάκη: Θα πάρετε επιτέλους αποτελεσματικά μέτρα κατά της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας;  

Εμπορεύματα
01/07/2026 - 14:51

Υποχωρεί το πετρέλαιο: Οι αγορές «ζυγίζουν» τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν και τα αποθέματα των ΗΠΑ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
01/07/2026 - 14:48

Άδικος φόρος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/07/2026 - 14:35

ΔΕΗ: Σταθερές τιμές και τον Ιούλιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ