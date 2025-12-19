ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Eurobank: Αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών το β’ τρίμηνο 2025
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15:05 - 19 Δεκ 2025

Eurobank: Αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών το β’ τρίμηνο 2025

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Eurobank παρουσιάζει τα πιο πρόσφατα στοιχεία σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του διαθέσιμου εισοδήματος (disposable income) των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Τα εν λόγω στοιχεία είναι σε τρέχουσες τιμές (current prices), είναι μη εποχικά διορθωμένα και προέρχονται από τους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 

Αυτοί οι λογαριασμοί διαχωρίζουν την οικονομία στους επί μέρους φορείς τής -μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, χρηματοοικονομικές εταιρείες, γενική κυβέρνηση, νοικοκυριά και εξωτερικός τομέας- και αποτυπώνουν το κύκλωμα απόκτησης πόρων (resources) και καταβολής τους σε διάφορες χρήσεις (uses). Επιπρόσθετα, όπως ισχύει για το σύνολο των μακροοικονομικών μεταβλητών, αυτά τα στοιχεία είναι αθροιστικά (aggregate). Συνεπώς, η μεταβολή τους μπορεί να μην είναι η ίδια -ποιοτικά ή ποσοστιαία- για όλα τα νοικοκυριά της οικονομίας.

eurobank_1_18fa0.jpeg

Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα ανήλθε στα €41,9 δισεκ. το β’ τρίμηνο 2025, σημειώνοντας ετήσια αύξηση κατά 8,1% (€3,2 δισεκ.). Η αντίστοιχη ενίσχυση σε
πραγματικούς όρους, δηλαδή αφαιρώντας την επίδραση της ανόδου των τιμών στο ονομαστικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, ήταν ηπιότερη στο 4,8%.
Τέλος, σε επίπεδο εξαμήνου (α’ εξάμηνο 2025), το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 4,9% (1,7% σε πραγματικούς όρους), ενώ σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο 2019, δηλαδή σε σχέση με τα αντίστοιχα προ πανδημίας επίπεδα, ήταν ενισχυμένο κατά 28,9% (8,2% σε πραγματικούς όρους).

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία των εθνικών λογαριασμών, τα νοικοκυριά λαμβάνουν εισόδημα (πόρους), πρώτον, από τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας (εισόδημα εξαρτημένης
εργασίας), δεύτερον, από την ιδιοκτησία ατομικών επιχειρήσεων (μικτό εισόδημα), από την ιδιοκτησία κατοικιών (λειτουργικό πλεόνασμα), από την κατοχή περιουσιακών στοιχείων εξαιρουμένων των κατοικιών (εισόδημα περιουσίας) και από μεταβιβαστικές πληρωμές (κοινωνικές παροχές και λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις). Επιπλέον, στην πλευρά της χρέωσης των λογαριασμών, καταβάλουν πόρους για τόκους, τρέχοντες φόρους εισοδήματος και πλούτου, κοινωνικές εισφορές (ως ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων ή ως εργαζόμενοι) και λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις.

Η διαφορά ανάμεσα στους προαναφερθέντες πόρους που λαμβάνουν τα νοικοκυριά και τους πόρους που καταβάλουν στις προαναφερθείσες χρήσεις ισούται με το διαθέσιμο εισόδημά τους. Το τελευταίο χρησιμοποιείται σε δύο χρήσεις, στην κατανάλωση και την αποταμίευση. Δεδομένου του διαθέσιμου εισοδήματός τους, η απόφαση των νοικοκυριών για κατανάλωση συνιστά την άλλη όψη του νομίσματος της απόφασής τους για αποταμίευση. Το β’ τρίμηνο 2025, η κατανάλωση των νοικοκυριών στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα €43,2 δισεκ. σημειώνοντας ετήσια αύξηση κατά €2,1 δισεκ. ή 5,0%.

Δεδομένου του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών (€41,9 δισεκ.), η αποταμίευση ήταν αρνητική στα -€1,3 δισεκ. (-3,0% του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος, από -6,1% το β’ τρίμηνο 2024). Συνεπώς, το β’ τρίμηνο 2025 η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών ξεπέρασε την αντίστοιχη της κατανάλωσης με αποτέλεσμα η αποταμίευση να γίνει λιγότερο αρνητική.

eurobank_2_1b87d.jpeg

Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1 και στο Διάγραμμα 2, το εισόδημα εξαρτημένης εργασίας είχε την υψηλότερη συνεισφορά στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών στην Ελλάδα το β’ τρίμηνο 2025.

Αναλυτικά, οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας διαμορφώθηκαν στα €22,3 δισεκ., ενισχυμένες σε ετήσια βάση κατά €1,5 δισεκ. ή 7,0%. Η εν λόγω μεταβολή οφείλεται προσεγγιστικά κατά 61,7% στην αύξηση των αμοιβών ανά απασχολούμενο (4,3%) και κατά 38,3% στην ενίσχυση του αριθμού των απασχολούμενων ατόμων (2,6%). Συνεπώς, τα θετικά στοιχεία της εγχώριας αγοράς εργασίας -μείωση του ποσοστού ανεργίας, αύξηση της απασχόλησης και των μισθών- αντανακλώνται στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αντισταθμίζοντας σε έναν βαθμό, για άλλους εργαζομένους περισσότερο και για άλλους λιγότερο, τις αρνητικές συνέπειες του πληθωρισμού.

Τέλος, πέραν των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας, σημαντική συνεισφορά στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών στην Ελλάδα το β’ τρίμηνο 2025 είχαν το εισόδημα περιουσίας (αποδόσεις χρηματοοικονομικών επενδύσεων), το μικτό εισόδημα (κέρδη ατομικών επιχειρήσεων) και το λειτουργικό πλεόνασμα (εισόδημα από την ιδιοκτησία κατοικιών).

eurobank_3_18708.jpeg

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΥΠΑΑΤ: 260 εκατ. ευρώ για σχέδια βελτίωσης σε ανταγωνιστικότητα, νερό και ενέργεια στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΥΠΑΑΤ: 260 εκατ. ευρώ για σχέδια βελτίωσης σε ανταγωνιστικότητα, νερό και ενέργεια στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Κλειστά τα διόδια των Μαλγάρων - Κυβερνητική απάντηση στα 27 αιτήματα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Κλειστά τα διόδια των Μαλγάρων - Κυβερνητική απάντηση στα 27 αιτήματα

Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής έσβησε τα φουγάρα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής έσβησε τα φουγάρα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Eurobank: Επίδειξη σε πραγματικό χρόνο διασυνοριακών πληρωμών μέσω UPI
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eurobank: Επίδειξη σε πραγματικό χρόνο διασυνοριακών πληρωμών μέσω UPI

Eurobank: Άμεσες ψηφιακές πληρωμές και διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων στην Ευρώπη
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eurobank: Άμεσες ψηφιακές πληρωμές και διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων στην Ευρώπη

Eurobank: Επενδύει €1 δισ. στην ψηφιακή τραπεζική της νέας εποχής με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eurobank: Επενδύει €1 δισ. στην ψηφιακή τραπεζική της νέας εποχής με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη

Eurobank: Ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου – Τα ονόματα
Ανακοινώσεις

Eurobank: Ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου – Τα ονόματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
30/06/2026 - 23:59

Βανς: Ο Τραμπ είναι έτοιμος να ρίξει βόμβες στο Ιράν αν αυτό εξυπηρετεί συγκεκριμένο στόχο

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 23:40

Ανοδικό ξέσπασμα στη Wall: Dow στο καλύτερο πρώτο εξάμηνο της πενταετίας - Ιστορικές απώλειες για Brent

Πολιτική
30/06/2026 - 23:30

Ανδρουλάκης: Όχι στο δίλημμα Μητσοτάκης ή 2015-2019 – Η απάντηση είναι το ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
30/06/2026 - 23:20

Σχέδιο Σάντσεθ προκαλεί αντιδράσεις: Σχεδιάζει μαζική νομιμοποίηση άνω του 1 εκατ. μεταναστών στην Ισπανία

Ειδήσεις
30/06/2026 - 23:10

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Βρέθηκε και δεύτερη σορός- Φόβοι ότι ανήκει στο παιδί που αγνοούταν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/06/2026 - 23:10

Η Ελλάδα αναδεικνύεται στον κορυφαίο ευρωπαϊκό προορισμό για θεσμικές επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο

Από θέσεως...
30/06/2026 - 23:08

Δεν αρκεί να είμαστε πρώτοι στη θάλασσα

Ειδήσεις
30/06/2026 - 22:59

Νέα «ασπίδα» της ΕΕ για τη χαλυβουργία: Σε ισχύ από 1η Ιουλίου αυστηρότερο καθεστώς εισαγωγών

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 22:50

Seanergy Maritime: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως €100 εκατ. μετά την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ειδήσεις
30/06/2026 - 22:45

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Έρευνα για πιθανή κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από ακροδεξιούς ευρωβουλευτές

Ναυτιλία
30/06/2026 - 22:35

YKNOT INVEST: Επένδυση σε δεξαμενόπλοιο τύπου Aframax

Magazino
30/06/2026 - 22:15

Η παρακμή μιας ποδοσφαιρικής υπερδύναμης

Υγεία
30/06/2026 - 22:00

Πώς επηρεάζει ο καύσωνας την εγκυμοσύνη

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 21:59

«Πράσινο φως» από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το ομολογιακό της Seanergy Maritime

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 21:50

Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Πολιτική
30/06/2026 - 21:40

Δημοσκόπηση MARC: Πρωτιά ΝΔ με 30,5%, δεύτερη η ΕΛ.Α.Σ. - Εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%

Ναυτιλία
30/06/2026 - 21:04

Πειραιάς: Επιστροφή σε θετικό ρυθμό για τα containers τον Μάιο

Υγεία
30/06/2026 - 21:00

Πώς η συν-ανατροφή σώζει τους γονείς από το άγχος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/06/2026 - 20:46

Ενεργειακή στροφή στην Ευρώπη: Αύξηση ΑΠΕ και φυσικού αερίου, ιστορικό χαμηλό στον άνθρακα

Πολιτική
30/06/2026 - 20:40

Στα άκρα η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ με φόντο ανάρτηση Μπίστη για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 20:25

AIRCANTEEN AE: Επέκταση δικτύου το 2025

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 20:06

Ευρωαγορές: Θετικό κλείσιμο μήνα με ισχυρή άνοδο σε τεχνολογία - Κέρδη 10% για Stoxx στο τρίμηνο

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 19:55

Alpha Asset Management: Επιστροφή κεφαλαίου €2,31 εκατ. στους μεριδιούχους του Alpha ETF FTSE Athex Large Cap

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 19:45

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Διανομή υπολοίπου μερίσματος €0,0475 ανά μετοχή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/06/2026 - 19:30

Eurostat: Συνεχίζεται η μείωση του ζωικού κεφαλαίου στην ΕΕ – Η Ελλάδα παραμένει πρώτη στις αίγες

Πολιτική
30/06/2026 - 19:10

Δένδιας από Ποντγκόριτσα: Η Ελλάδα υποστηρίζει την προοπτική ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:57

ΔΕΗ: Πληρωμές €27,76 εκατ. στο Δημόσιο από λιγνιτική δραστηριότητα το 2025

Οικονομία
30/06/2026 - 18:47

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα στρατηγική πύλη της Ινδίας προς την ευρωπαϊκή αγορά

Πολιτική
30/06/2026 - 18:39

Σφοδρή σύγκρουση Μαξίμου – ΠΑΣΟΚ για τον Ταλ Ντίλιαν: Πόλεμος ανακοινώσεων και βαριές αιχμές

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:31

AVE: Απέκτησε το 32,05% της YALCO μέσω αύξησης κεφαλαίου €5 εκατ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ