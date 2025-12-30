Πώς αλλάζουν οι «κανόνες του παιχνιδιού» για τον παγκόσμιο τουρισμό

Του Δημήτρη Μανίκη, Προέδρου Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ευρασίας και Αφρικής (EMEA), Wyndham Hotels & Resorts

Ο παγκόσμιος τουρισμός δεν εξελίσσεται απλώς. Περνά μια συνολική φάση ριζικού μετασχηματισμού. Αυτό δεν αποτελεί θεωρητική διαπίστωση, αλλά καθημερινή πραγματικότητα για όσους παρακολουθούν τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών, τα πρότυπα ζήτησης και τις ολοένα αυξανόμενες πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι προορισμοί διεθνώς. Η εποχή του μονοδιάστατου μοντέλου «ήλιος και θάλασσα» δεν έχει τελειώσει, ωστόσο δεν επαρκεί πλέον από μόνη της.

Μέσα από το παγκόσμιο αποτύπωμα της Wyndham Hotels & Resorts, με παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες, πάνω από 8.300 ξενοδοχεία και 25 εμπορικά σήματα, έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε τις μεταβολές στη ζήτηση σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Τα συμπεράσματα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη Μεσόγειο και για προορισμούς όπως η Κύπρος, οι οποίοι βρίσκονται πλέον σε ένα κρίσιμο σημείο μετάβασης.

Η Κύπρος διανύει μία από τις ισχυρότερες τουριστικές περιόδους της πρόσφατης ιστορίας της. Ο τουρισμός παραμένει ακρογωνιαίος λίθος της οικονομίας, επηρεάζοντας την απασχόληση, τις επενδύσεις στις παράκτιες ζώνες και την καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών. Σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, ο παράκτιος τουρισμός δημιουργεί αξία δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, λειτουργώντας όμως ταυτόχρονα μέσα σε ένα θαλάσσιο οικοσύστημα που υφίσταται έντονες κλιματικές πιέσεις. Το επόμενο μοντέλο ανάπτυξης δεν μπορεί να αποκοπεί από αυτή την πραγματικότητα.

Το παραδοσιακό τουριστικό προϊόν «ήλιος και θάλασσα» παραμένει εξαιρετικά ισχυρό. Τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά: νέο ιστορικό ρεκόρ αφίξεων με 4 εκατομμύρια επισκέπτες και αύξηση των τουριστικών εσόδων κατά 7,3%, στα 3,2 δισ. ευρώ. Παράλληλα, παρατηρείται σαφής στροφή προς πιο βιώσιμες μορφές τουρισμού και προς πρωτοβουλίες «γαλάζιου τουρισμού». Με δεδομένο τον θαλάσσιο πλούτο της, η Κύπρος βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να ηγηθεί αυτής της μετάβασης, υπό την προϋπόθεση ότι θα κινηθεί μεθοδικά και συντονισμένα.

Οι αγορές προέλευσης εξελίσσονται επίσης. Το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ παραμένουν βασικοί πυλώνες, ενώ η Πολωνία, η Γερμανία και η Ελλάδα αυξάνουν το μερίδιό τους, συμβάλλοντας στη μείωση της εποχικότητας. Την ίδια στιγμή, οι ίδιοι οι Κύπριοι πραγματοποιούν περίπου 1,75 εκατ. ταξίδια στο εξωτερικό ετησίως, γεγονός που αντικατοπτρίζει μια κοινωνία ολοένα και πιο κινητική και εξοικειωμένη με το ταξίδι.

Μία από τις βαθύτερες αλλαγές είναι ότι, για πρώτη φορά, πολλές γενιές ταξιδεύουν ταυτόχρονα και συχνά μαζί. Οι Baby Boomers, η Generation X, οι Millennials και η Generation Z μοιράζονται ολοένα και περισσότερο τα ίδια ταξίδια - οικογενειακές αποδράσεις, διαγενεακές διακοπές και μικτές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Ωστόσο, προσέρχονται με εντελώς διαφορετικές προσδοκίες, προτεραιότητες δαπανών και ορισμούς της αξίας. Οι προορισμοί και οι επιχειρήσεις φιλοξενίας καλούνται πλέον να ικανοποιήσουν ταυτόχρονα ποικίλες και συχνά αντικρουόμενες ανάγκες: άνεση και οικειότητα, αλλά και καινοτομία και πειραματισμό· ευεξία και ευκολία, αλλά και περιπέτεια και ψηφιακή εμπλοκή.

Ο ισχυρότερος καταλύτης αυτών των μεταβολών είναι οι νεότερες γενιές. Η Generation Z και οι Millennials δεν ταξιδεύουν με τις ίδιες παραδοχές των προηγούμενων γενεών. Πάνω από τους μισούς ταξιδιώτες της Generation Z δηλώνουν ότι δαπανούν γενναιόδωρα για εμπειρίες, διαθέτοντας σχεδόν το 29% του εισοδήματός τους στα ταξίδια. Η βιωσιμότητα δεν αποτελεί πλέον «πρόσθετη αξία», αλλά μετατρέπεται ταχύτατα σε βασική προϋπόθεση κατά την επιλογή καταλύματος και μεταφοράς.

Tαξιδιωτική έμπνευση

Η ταξιδιωτική έμπνευση σήμερα προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τη McKinsey & Company, το 92% των νεότερων ταξιδιωτών αναφέρει ότι το πιο πρόσφατο ταξίδι του επηρεάστηκε από κοινωνικά δίκτυα. Ο μέσος καταναλωτής της Generation Z περνά πάνω από δέκα ώρες ημερησίως στο διαδίκτυο, με πολλούς να επιλέγουν προορισμούς που γνώρισαν αρχικά μέσω του TikTok ή του Instagram. Αυτό αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι προορισμοί διαμορφώνονται στη συλλογική φαντασία, προβάλλονται και τελικά επιλέγονται.

Οι ταξιδιώτες αυτοί στρέφονται προς ενεργητικές και αυθεντικές εμπειρίες: πεζοπορία, καταδύσεις, πολιτιστική εμβάθυνση και δραστηριότητες με πραγματικά διακριτό χαρακτήρα. Ακόμη και υπό δημοσιονομική πίεση, πραγματοποιούν συνήθως τρία έως πέντε ταξίδια ετησίως, συνδυάζοντας σύντομες αποδράσεις με μεγαλύτερες διακοπές. Περιορίζουν τα έξοδα στη διαμονή και εφαρμόζουν «έξυπνες» στρατηγικές δαπανών, με έναν βασικό στόχο: να συνεχίσουν να ταξιδεύουν.

Η ευεξία έχει αναδειχθεί σε κεντρικό πυλώνα της ζήτησης. Το 61% των νεότερων ταξιδιωτών αναζητά ενεργά εμπειρίες ευεξίας, ενώ περισσότερο από το ένα τρίτο των επαγγελματιών ταξιδιωτών της Generation Z δηλώνει ότι θα επιθυμούσε οι δραστηριότητες ευεξίας να καλύπτονται από τον εργοδότη του κατά τη διάρκεια των επαγγελματικών ταξιδιών.

Παράλληλα, οι επισκέπτες δαπανούν περισσότερα ανά ταξίδι, αλλά γίνονται αισθητά πιο απαιτητικοί. Αξιολογούν λεπτομερώς τι προσφέρει κάθε κατάλυμα και ποια είναι η αξία που λαμβάνουν σε αντάλλαγμα. Η αυθεντικότητα, η διαφάνεια, η υπεύθυνη λειτουργία και οι ουσιαστικές εμπειρίες διαμορφώνουν όλο και περισσότερο τις αποφάσεις. Η κλιματική πίεση, ιδίως σε ό,τι αφορά το νερό, δημιουργεί ένα νέο λειτουργικό περιβάλλον, στο οποίο ο εκσυγχρονισμός δεν είναι πλέον επιλογή, αλλά αναγκαιότητα.

Προορισμοί

Σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, οι προορισμοί αξιοποιούν ήδη συστήματα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο για τη διαχείριση των ροών επισκεπτών, τη διατήρηση των πόρων και την προστασία των ακτογραμμών. Η καθημερινή ανάλυση των αφίξεων, της κατανάλωσης νερού και ενέργειας και της χρήσης των υποδομών επιτρέπει καλύτερες προβλέψεις και μια πιο σταθερή εμπειρία φιλοξενίας.

Το ανθρώπινο δυναμικό παραμένει ο μεγαλύτερος περιοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη. Η αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού απαιτεί διαρκείς επενδύσεις στην εκπαίδευση, στις ψηφιακές δεξιότητες, στη γνώση της βιωσιμότητας και στη δημιουργία σαφών επαγγελματικών διαδρομών. Η ισότητα, η συμπερίληψη και οι δίκαιες συνθήκες εργασίας δεν αποτελούν πλέον μόνο ηθικές επιταγές, αλλά έχουν εξελιχθεί σε καθοριστικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Το ίδιο το τουριστικό προϊόν μεταβάλλεται, από την απλή πώληση ενός δωματίου στην παροχή μιας επιμελημένης, ολιστικής εμπειρίας. Η συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, η ανάδειξη της κυπριακής γαστρονομίας, των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, του πολιτισμού και της ευεξίας δημιουργούν συλλογικά προστιθέμενη αξία και ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα.

Η Κύπρος διαθέτει όλα τα συστατικά για να επανατοποθετήσει την άνοιξη και το φθινόπωρο ως περιόδους υψηλής ποιότητας, με αιχμή τη γαστρονομία, τις υπαίθριες δραστηριότητες, τον πολιτισμό και την ευεξία. Ο ισχυρός συντονισμός μεταξύ ξενοδοχείων, τοπικών αρχών και τουριστικών φορέων μπορεί να διαμορφώσει ένα ενιαίο αφήγημα και ένα συνεκτικό ημερολόγιο εμπειριών.

Η τεχνολογία θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. Ο αυτοματισμός μειώνει τις λειτουργικές πιέσεις και απελευθερώνει το προσωπικό ώστε να επικεντρωθεί στη γνήσια φιλοξενία, ενώ τα ψηφιακά εργαλεία παρέχουν μετρήσιμα δεδομένα για το νερό, την ενέργεια και τα απόβλητα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Κύπρος επενδύει ήδη σε υποδομές αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση των επαναλαμβανόμενων συνθηκών ξηρασίας.

Την ίδια στιγμή, σε ορισμένες περιοχές εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια τουριστικής πίεσης. Αυτό αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε συζητήσεις γύρω από τη φέρουσα ικανότητα, τους κανονισμούς αγκυροβολίας και τον έλεγχο των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Η ενίσχυση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών και η διασφάλιση της διαφάνειας στις εργασιακές συνθήκες θα καθορίσουν ολοένα και περισσότερο το ανταγωνιστικό τοπίο.

Οι κανόνες του παιχνιδιού αλλάζουν, όχι για να περιορίσουν τον τουρισμό, αλλά για να διασφαλίσουν ότι θα καταστεί πιο ανθεκτικός, πιο ουσιαστικός και πιο βιώσιμος στο μέλλον.

Το άρθρο βασίζεται σε ομιλία που πραγματοποιήθηκε στο συνέδριο του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου.





