Η Φινλανδία «ψηφίζει» Ελλάδα - Απ' ευθείας πτήσεις προς Θεσσαλονίκη

Συνεκθέτες στο περίπτερο του Ε.Ο.Τ. στη MATKA TRAVEL FAIR 2026 ήταν οι Περιφέρειες Κρήτης και Κεντρικής Μακεδονίας, ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής, ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης, o Πιερικός Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Π.Ο.Τ.Α.Π.) και η Ομοσπονδία Φινλανδο-Ελληνικών Συνδέσμων, η οποία αριθμεί 11 Συλλόγους και 460 μέλη μόνο Φινλανδούς.
Κατά την πρώτη μέρα λειτουργίας της Έκθεσης, στις 15.01.2026, η Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Σκανδιναβίας συμμετείχε σε συναντήσεις Β2Β στο περίπτερο του Οργανισμού, με εκπροσώπους τουριστικών μέσων πχ. Travel News, Mondo, με επαγγελματίες του τουρισμού καθώς και με εκπρόσωπους Ταξιδιωτικών Οργανισμών όπως τον Apollo, οι οποίοι διαθέτουν τουριστικά πακέτα για ελληνικούς προορισμούς.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των διοργανωτών, στη ΜΑΤΚΑ 2026 συμμετείχαν περίπου 1.000 εκθέτες από 60 χώρες, ενώ οι επισκέπτες ξεπέρασαν τις 56.400.
Μεταξύ των εκθετών, αναφέρονται οι Τ.Οs NLTG (Tjäreborg), Neckermann Nordic, αλλά και κρατικοί Τουριστικοί Οργανισμοί της Ε.Ε. (Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, Πορτογαλία, Σλοβακία) όπως και εκτός Ε.Ε. (Ταϊλάνδη, Αίγυπτος, Γεωργία, Ιαπωνία, Τυνησία, κ.α.).