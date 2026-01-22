Η Φινλανδία «ψηφίζει» Ελλάδα - Απ' ευθείας πτήσεις προς Θεσσαλονίκη

Η Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει ο πιο δημοφιλής προορισμός των Φινλανδών και η Finnair προγραμματίζει για φέτος απ’ ευθείας πτήσεις προς και από Θεσσαλονίκη. Αυτό επιβεβαιώθηκε στη διεθνή τουριστική έκθεση ΜΑΤΚΑ TRAVEL FAIR 2026, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο του Ελσίνκι από 15 έως 18 Ιανουαρίου 2026.

Ο Ε.Ο.Τ. συμμετείχε με περίπτερο 60 τ.μ. προσελκύοντας μεγάλο αριθμό επισκεπτών, όπου γνωστοποιήθηκε ότι η αεροπορική εταιρεία Finnair θα προσφέρει πλέον απευθείας πτήσεις από το Ελσίνκι προς τη Θεσσαλονίκη τρεις φορές την εβδομάδα κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, με έναρξη στις 4 Μαΐου 2026.

Το περίπτερο του Ε.Ο.Τ. επισκέφτηκε η Πρέσβης της Ελλάδας στην Φινλανδία κα Ναταλία Καραγεώργου (ΠΥΑ΄), o Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄ κ. Δημήτρης Καρακωνσταντής και η Διευθύνουσα του Προξενικού Γραφείου κα Ευθαλία Ζαχαριουδάκη, (Τμημ. Α΄ΔΛΥ).

Τι προτιμούν οι Φινλανδοί

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Τ.Οs Φινλανδίας «Smal.fi» στις 13.01.2026 (https://www.smal.fi/en/press-releases-and-statistics/), το 2025 πωλήθηκαν, περίπου 595.000 πακέτα για προορισμούς στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Η Ελλάδα κατέχει επί μακρόν την πρώτη θέση ως ο πιο δημοφιλής προορισμός για τους Φινλανδούς το οποίο επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία για το 2025. Σχεδόν 209.000 πακέτα πραγματοποιήθηκαν προς την Ελλάδα. Ο δεύτερος αγαπημένος προορισμός των Φινλανδών ήταν η Ισπανία, με σχεδόν 161.000 πακέτα (μείωση κατά 13,9% σε σύγκριση με το 2024).