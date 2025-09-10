ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το CUPRA Raval παραγωγής, το επερχόμενο ηλεκτρικό αστικό μοντέλο της μάρκας.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16:10 - 10 Σεπ 2025

Το CUPRA Raval παραγωγής, το επερχόμενο ηλεκτρικό αστικό μοντέλο της μάρκας.

Νίκος Λιβανός
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στο σαλόνι του Μονάχου είχε στο περίπτερο της ένα  καμουφλαρισμένο CUPRA Raval παραγωγής, το επερχόμενο ηλεκτρικό αστικό μοντέλο της μάρκας.

Η CUPRA στην έκθεση IAA Mobility 2025 στο Μόναχο είχε ένα από τα πλουσιότερα περίπτερα, με νέα μοντέλα που θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στις κατηγορίες που απευθύνονται. Ειδικότερα, η φίρμα που μετράει λίγα χρόνια παρουσίας αλλά έχει μεγάλη ανάπτυξη και διείσδυση στην αγορά αποκάλυψε ένα νέο κόνσεπτ, νέες εκδόσεις καθώς και το νέο Raval.

Στο σαλόνι του Μονάχου είχε στο περίπτερο της ένα καμουφλαρισμένο CUPRA Raval παραγωγής, το επερχόμενο ηλεκτρικό αστικό μοντέλο της μάρκας.

Το CUPRA Raval έχε μήκος μόλις 4 μέτρων, είναι συμπαγές, αλλά σχεδιασμένο για να υποστηρίζει πολύ περισσότερα από έναν αστικό τρόπο ζωής. Η παγκόσμια πρεμιέρα του CUPRA Raval θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη τον Μάρτιο του 2026.

Επίσης, η μάρκα αποκάλυψε το εντυπωσιακό πρωτότυπο CUPRA Tindaya, ενώ παρουσίασε τις αποκλειστικές εκδόσεις Tribe κ.α.

Το πρωτότυπο CUPRA Tindaya, όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της φίρμας Markus Haupt « Είναι μία τοποθέτηση της μάρκας που πρόκειται να γίνει πραγματικότητα. Η προσοχή μας θα είναι πάντα στραμμένη στο συναίσθημα της οδήγησης».

Η CUPRA έδωσε και μια γεύση από τις Tribe Εκδόσεις των Formentor, Leon, Leon Sportstourer και Terramar, που προσφέρουν ένα νέο concept εξατομίκευσης για πελάτες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το εργοστάσιο της SEAT &amp; CUPRA ξεκινάει την παραγωγή των CUPRA Raval και Volkswagen ID. Polo
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το εργοστάσιο της SEAT & CUPRA ξεκινάει την παραγωγή των CUPRA Raval και Volkswagen ID. Polo

CUPRA: Νέες τιμές &amp; προωθητικά προγράμματα
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

CUPRA: Νέες τιμές & προωθητικά προγράμματα

Ο Markus Haupt αναλαμβάνει επίσημα καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου των SEAT και CUPRA
Επιχειρήσεις

Ο Markus Haupt αναλαμβάνει επίσημα καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου των SEAT και CUPRA

Νέο προωθητικό πρόγραμμα με μειωμένες τιμές για τα ηλεκτρικά CUPRA Born &amp; CUPRA Tavascan
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο προωθητικό πρόγραμμα με μειωμένες τιμές για τα ηλεκτρικά CUPRA Born & CUPRA Tavascan

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/06/2026 - 18:00

The Digital Gate V: Επιλέχθηκαν οι ομάδες που θα υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές στο ΔΑΑ

Πολιτική
28/06/2026 - 17:54

Αποχώρησε από το κόμμα Κασσελάκη η Θεοδώρα Τζάκρη

Business Facts
28/06/2026 - 17:00

Ποια αεροδρόμια κυριάρχησαν στην παγκόσμια κίνηση επιβατών το 2025

Οικονομία
28/06/2026 - 16:22

Οι 10 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ειδήσεις
28/06/2026 - 16:11

Σε ύφεση η φωτιά στο Πευκάλι Κορινθίας

Οικονομία
28/06/2026 - 16:00

ΕΣΠΑ «Επιχειρώ Στερεά», επιδοτούμενο πρόγραμμα για επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Εμπορεύματα
28/06/2026 - 16:00

Bitcoin και χρυσός χάνουν δισεκατομμύρια – Πού κατευθύνονται τα κεφάλαια των επενδυτών

Ειδήσεις
28/06/2026 - 15:49

Τραγωδία στη Γαλλία: 11 νεκροί από συντριβή αεροσκάφους εκπαίδευσης αλεξιπτωτιστών

Magazino
28/06/2026 - 15:02

Dog-Friendly Γραφεία: Το προνόμιο που κάνει το 55% των εργαζομένων να αλλάξει δουλειά

Ακίνητα
28/06/2026 - 14:00

ΠΟΜΙΔΑ: Ο Αυτοδιοικητικός Κώδικας και οι αλλαγές για τα ακίνητα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
28/06/2026 - 13:14

Ειλικρινείς απαντήσεις

Ειδήσεις
28/06/2026 - 13:00

Τραμπ προς Ιράν: «Θα σας αφανίσουμε» – Νέα αμερικανικά πλήγματα και πυραυλικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:51

Η Ουκρανία «στραγγαλίζει» τα καύσιμα της Ρωσίας – Νέες επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:27

Ο καύσωνας «γονατίζει» την Ευρώπη: Νέα ρεκόρ ζέστης και δεκάδες απώλειες

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:16

Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής ανελκυστήρων – Οι ποινές για τους «ξεχασιάρηδες»

Πολιτική
28/06/2026 - 11:53

ΠΑΣΟΚ: «Eυλογία» για την ολιγαρχία η επταετία Μητσοτάκη

Magazino
28/06/2026 - 11:29

Το Μουντιάλ αρχίζει τώρα: Οι 16 μάχες που θα κρίνουν τον δρόμο προς τον τελικό

Ειδήσεις
28/06/2026 - 11:00

Βενεζουέλα: Μακραίνει η λίστα των θυμάτων, 55.000 οι αγνοούμενοι

Ειδήσεις
28/06/2026 - 10:40

Η διαστημική οικονομία πληρώνει έως $135.000, αλλά οι εταιρείες δεν βρίσκουν προσωπικό

Πολιτική
28/06/2026 - 10:34

Συνάντηση Σαμαρά με την πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Πολιτική
28/06/2026 - 10:14

Μήνυμα με φόντο τις κάλπες: Ο επταετής απολογισμός του Μητσοτάκη

Πολιτική
28/06/2026 - 10:00

Το μομέντουμ του Τσίπρα, ο άγνωστος Χ της Καρυστιανού

Υγεία
28/06/2026 - 09:28

Τέχνη και απεξάρτηση: «Κερδίζοντας τη μάχη με τα σκοτάδια σου»

Ειδήσεις
28/06/2026 - 09:22

Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων – Στον αέρα η εκεχειρία

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

«Περισσότεροι πεθαίνουν από το κρύο»: Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ υποβάθμισε τον καύσωνα στην Ευρώπη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

Πρόωρες εκλογές στη Σερβία: Παραιτείται ο Βούτσιτς έπειτα από μήνες αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:35

Αυστραλία: Σφίγγει τον κλοιό στα social media – Πρόστιμα-μαμούθ για πρόσβαση παιδιών κάτω των 16

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:20

Σαφές μήνυμα Φον ντερ Λάιεν: Αφοπλισμός και σεβασμός της κυριαρχίας του Λιβάνου μετά τη συμφωνία

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:00

ΟΗΕ: Σχεδόν 7 εκατ. άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους σεισμούς στην Βενεζουέλα

Ειδήσεις
27/06/2026 - 20:25

Στα πρόθυρα νέας κρίσης η Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμοί, απειλές και εύθραυστες ισορροπίες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ