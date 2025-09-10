Το CUPRA Raval παραγωγής, το επερχόμενο ηλεκτρικό αστικό μοντέλο της μάρκας.

Στο σαλόνι του Μονάχου είχε στο περίπτερο της ένα καμουφλαρισμένο CUPRA Raval παραγωγής, το επερχόμενο ηλεκτρικό αστικό μοντέλο της μάρκας.

Η CUPRA στην έκθεση IAA Mobility 2025 στο Μόναχο είχε ένα από τα πλουσιότερα περίπτερα, με νέα μοντέλα που θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στις κατηγορίες που απευθύνονται. Ειδικότερα, η φίρμα που μετράει λίγα χρόνια παρουσίας αλλά έχει μεγάλη ανάπτυξη και διείσδυση στην αγορά αποκάλυψε ένα νέο κόνσεπτ, νέες εκδόσεις καθώς και το νέο Raval.

Στο σαλόνι του Μονάχου είχε στο περίπτερο της ένα καμουφλαρισμένο CUPRA Raval παραγωγής, το επερχόμενο ηλεκτρικό αστικό μοντέλο της μάρκας.

Το CUPRA Raval έχε μήκος μόλις 4 μέτρων, είναι συμπαγές, αλλά σχεδιασμένο για να υποστηρίζει πολύ περισσότερα από έναν αστικό τρόπο ζωής. Η παγκόσμια πρεμιέρα του CUPRA Raval θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη τον Μάρτιο του 2026.

Επίσης, η μάρκα αποκάλυψε το εντυπωσιακό πρωτότυπο CUPRA Tindaya, ενώ παρουσίασε τις αποκλειστικές εκδόσεις Tribe κ.α.

Το πρωτότυπο CUPRA Tindaya, όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της φίρμας Markus Haupt « Είναι μία τοποθέτηση της μάρκας που πρόκειται να γίνει πραγματικότητα. Η προσοχή μας θα είναι πάντα στραμμένη στο συναίσθημα της οδήγησης».

Η CUPRA έδωσε και μια γεύση από τις Tribe Εκδόσεις των Formentor, Leon, Leon Sportstourer και Terramar, που προσφέρουν ένα νέο concept εξατομίκευσης για πελάτες.