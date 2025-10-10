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Νέο προωθητικό πρόγραμμα με μειωμένες τιμές για τα ηλεκτρικά CUPRA Born &amp; CUPRA Tavascan
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
07:45 - 10 Οκτ 2025

Νέο προωθητικό πρόγραμμα με μειωμένες τιμές για τα ηλεκτρικά CUPRA Born & CUPRA Tavascan

Νίκος Λιβανός
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Με εκπτώσεις έως €5.500 και επιπλέον όφελος €3.000 από το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά», η CUPRA κάνει την ηλεκτροκίνηση ακόμα πιο προσιτή

Η Τεχνοκάρ Μ.Α.Ε.Ε. ανακοινώνει νέο προωθητικό πρόγραμμα με μειωμένες τιμές για τα CUPRA Born & CUPRA Tavascan, προσφέροντας σημαντικές εκπτώσεις που κάνουν τα δύο αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα της μάρκας ακόμα πιο ελκυστικά.

Πιο συγκεκριμένα, για το διαθέσιμο απόθεμα ΜΥ25 του πρώτου αμιγούς ηλεκτρικού μοντέλου της μάρκας CUPRA Born, η προσφερόμενη έκπτωση διαμορφώνεται πλέον σε €5.000, με τις τιμές να ξεκινούν από:

  • 990€ για την έκδοση 59 KWh 231HP eBoost
  • 990€ για την έκδοση 77 KWh 231HP eBoost

Το αντίστοιχο προωθητικό πρόγραμμα για τα μοντέλα ΜΥ26 περιλαμβάνει όφελος 3.000€, με τις τιμές να ξεκινούν από €34.990 για την έκδοση με την μπαταρία 59 KWh απόδοσης 204HP.

Για το CUPRA Tavascan, η προσφερόμενη έκπτωση διαμορφώνεται πλέον σε €5.500, με τις τιμές του κορυφαίου ηλεκτρικού sport SUV να ξεκινούν πλέον από:

  • €43.490 για την έκδοση 79ΚWh 286hp Εndurance

Οι παραπάνω μειωμένες τιμές μπορούν να συνδυαστούν επιπρόσθετα με το όφελος €3.000 του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά», ανάλογα με την έκδοση του οχήματος.

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