ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Skoda σε ανοδική πορεία: Ισχυρή επίδοση στο εννεάμηνο του 2025 και σταθερά στην 3η θέση της ευρωπαϊκής αγοράς
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15:13 - 05 Νοε 2025

Η Skoda σε ανοδική πορεία: Ισχυρή επίδοση στο εννεάμηνο του 2025 και σταθερά στην 3η θέση της ευρωπαϊκής αγοράς

Νίκος Λιβανός
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

 Η Skoda συνεχίζει την ισχυρή αναπτυξιακή της πορεία στην Ευρώπη και διεθνώς, ολοκληρώνοντας το πρώτο εννεάμηνο του 2025 με σημαντική βελτίωση σε παραδόσεις, οικονομικά αποτελέσματα και μερίδιο αγοράς. Με 765.700 παραδόσεις οχημάτων, +14,1% σε σχέση με το 2024, η μάρκα διατηρεί με συνέπεια την 3η θέση μεταξύ των πιο δημοφιλών αυτοκινητοβιομηχανιών στην Ευρώπη, αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και τη διαρκή ισχυροποίηση του brand.

Τα έσοδα ανήλθαν σε €22,344 δισ. (+9,5%), το λειτουργικό κέρδος σε €1,790 δισ. (+5,4%), ενώ το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας διαμορφώθηκε στο 8,0%, επίπεδο που κατατάσσει τη Skoda στις πιο υγιείς και αποδοτικές ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες. Τα θετικά μεγέθη επιβεβαιώνουν ένα στιβαρό επιχειρηματικό μοντέλο, ισχυρή ζήτηση και αποτελεσματική διαχείριση κεφαλαίων.

Η πορεία εξηλεκτρισμού επιταχύνεται δυναμικά: 24,1% των παραδόσεων στην Ευρώπη αφορούν αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα (έναντι 11,1% το 2024). Τα Elroq και Enyaq κατατάσσονται στην και 6η θέση αντίστοιχα των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, ενώ συγκεκριμένα το Elroq έχει ήδη ξεπεράσει τις 100.000 παραγγελίες από την έναρξη της διάθεσης του — απόδειξη της εμπιστοσύνης του κοινού στις προηγμένες τεχνολογίες και τη σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας.

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι και η διεθνής δραστηριότητα της μάρκας: στην Ινδία, η Skoda πέτυχε νέο ιστορικό ρεκόρ, με 49.400 παραδόσεις (+106,1%), ενώ ξεκίνησε παραγωγή και εμπορική διάθεση στο Βιετνάμ, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το παγκόσμιο αποτύπωμά της.

Δήλωση Διοίκησης

Ο Klaus Zellmer, CEO της Skoda Auto, σημείωσε: «Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου καταδεικνύουν ότι η στρατηγική μας αποδίδει. Προχωράμε με σταθερή κερδοφόρο ανάπτυξη, επιταχύνουμε την ηλεκτροκίνηση και ενισχύουμε την παρουσία μας σε σημαντικές αγορές. Με τεχνολογική υπεροχή και ευρωπαϊκή αξιοπιστία, χτίζουμε το μέλλον της κινητικότητας με αυτοπεποίθηση και συνέπεια.»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ερχεται το νέο Skoda Epiq
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ερχεται το νέο Skoda Epiq

Με το πρόγραμμα εγγύησης Skoda ZEN τα μοντέλα της καλύπτονται για 10 χρόνια
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Με το πρόγραμμα εγγύησης Skoda ZEN τα μοντέλα της καλύπτονται για 10 χρόνια

Skoda: 2η μάρκα σε πωλήσεις στην Ευρώπη το 2026 - εντυπωσιακή άνοδος και ισχυρή δυναμική
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Skoda: 2η μάρκα σε πωλήσεις στην Ευρώπη το 2026 - εντυπωσιακή άνοδος και ισχυρή δυναμική

Skoda Auto: Νέο έτος-ρεκόρ το 2025 και στρατηγική επιτάχυνση
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Skoda Auto: Νέο έτος-ρεκόρ το 2025 και στρατηγική επιτάχυνση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
18/05/2026 - 00:18

Ο... ραλίστας Μάριος Ηλιόπουλος έβαλε το τρόπαιο της ΑΕΚ στην Allwyn Arena

Πολιτική
17/05/2026 - 21:37

Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είστε αφελείς…

Ειδήσεις
17/05/2026 - 21:12

Νέα «πυρά» Τραμπ κατά του Ιράν: Ο χρόνος σας τελειώνει – Δεν θα απομείνει τίποτα

Πολιτική
17/05/2026 - 20:55

Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο τη Δευτέρα (18/5) για την ίδρυση του κόμματος

Πολιτική
17/05/2026 - 19:38

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό

Ειδήσεις
17/05/2026 - 19:12

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

Πολιτική
17/05/2026 - 18:45

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Πολιτική
17/05/2026 - 18:22

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 17:59

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ