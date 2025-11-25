ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μοτοδυναμική: Σύσταση «buy» και τιμή-στόχος €3,7 από την Eurobank Equities
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
12:32 - 25 Νοε 2025

Μοτοδυναμική: Σύσταση «buy» και τιμή-στόχος €3,7 από την Eurobank Equities

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σύσταση «buy» και τιμή-στόχο στα 3,7 ευρώ δίνει η Eurobank Equities για τη Μοτοδυναμική, ανεβάζοντας τον πήχη, αφού η προηγούμενη τιμή-στόχος ήταν στα 3,5 ευρώ/μετοχή.  

«Μετά την ισχυρή επίδοση εννεαμήνου, που προσφέρει καλή ορατότητα για τις τάσεις ολόκληρου του έτους, έχουμε προσαρμόσει τις προβλέψεις μας, αυξάνοντας μετριοπαθώς τις εκτιμήσεις για έσοδα, αλλά μειώνοντας τις προσδοκίες για κερδοφορία», γράφει η Eurobank Equities στη σχετική ανάλυσή της.

Η Χρηματιστηριακή αναμένει έσοδα ύψους €214,8 εκατ. (+9,6% σε ετήσια βάση) για το 2025, με αύξηση €5–15 εκατ. για την περίοδο 2025–27, κυρίως λόγω της κλιμάκωσης των δραστηριοτήτων Toyota και NIO σε μια αγορά που διαφορετικά ομαλοποιείται.

Όσον αφορά τα κέρδη, προβλέπει EBIT €16,4 εκατ. για το 2025, ουσιαστικά αμετάβλητο σε σχέση με το προηγούμενο έτος και περίπου €1,2 εκατ. κάτω από την προηγούμενη εκτίμησή της, καθώς η λιγότερο ευνοϊκή σύνθεση προϊόντων, οι χαμηλότερες πωλήσεις στόλου και τα έκτακτα κόστη εκκίνησης της NIO επηρεάζουν τα περιθώρια.

«Καθώς αυτοί οι παράγοντες επεκτείνονται και στην περίοδο 2026–27, έχουμε αναθεωρήσει τις προβλέψεις EBIT κατά περίπου €1,5 εκατ. Παρ’ όλα αυτά, οι εκτιμήσεις μας για EBIT υποδηλώνουν ακόμη περίπου 10% ετήσια αύξηση για την περίοδο 2026–27, με τα περιθώρια να διευρύνονται σταδιακά από 7,6% το 2025 σε περίπου 8,0% έως το 2027», αναφέρει ακόμη η Χρηματιστηριακή και προσθέτει:

«Έχουμε επίσης υιοθετήσει μια πιο μετρημένη επενδυτική προσέγγιση για τον στόλο της SIXT, σε συμφωνία με την εστίαση της διοίκησης στην ενοποίηση των υφιστάμενων σημείων. Αυτό οδηγεί σε σημαντικά χαμηλότερες μεσοπρόθεσμες επενδύσεις σε στόλο σε σχέση με τις προηγούμενες υποθέσεις μας, αντισταθμίζοντας τη μικρή υποβάθμιση των κερδών στο πλαίσιο της αποτίμησής μας.»

Σημειώνεται ακόμη ότι η τιμή της μετοχής της Μοτοδυναμικής έχει παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη από την αρχή του έτους, συνεχίζοντας να υστερεί έναντι διεθνών ομολόγων, οι οποίες έχουν επανατιμολογηθεί τους τελευταίους μήνες.

Με EV/EBITDA περίπου 4,1x για το 2026 έναντι μέσου όρου ομοειδών εταιρειών 4,4x–4,7x, η τρέχουσα αποτίμηση εξακολουθεί να κλίνει προς την ανοδική πλευρά.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο νέος στόχος τιμής €3,70 ανά μετοχή (βασισμένος σε DCF με WACC 10,2%) τοποθετεί τη μετοχή στο 5,0x EV/EBITDA για το 2026, ουσιαστικά ευθυγραμμισμένη με τον μέσο όρο των ομοειδών εταιρειών. Σημειώνεται ότι το ανοδικό περιθώριο εδράζεται στην κλιμάκωση Toyota, NIO και FLIZZR, σε συνδυασμό με δομικά χαμηλότερο προφίλ κεφαλαιουχικών δαπανών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μοτοδυναμική: Διανομή μερίσματος €0,13 ανά μετοχή από τις 16 Ιουνίου
Ανακοινώσεις

Μοτοδυναμική: Διανομή μερίσματος €0,13 ανά μετοχή από τις 16 Ιουνίου

Noval Property: Ειδικός διαπραγματευτής η Eurobank Equities – Ενίσχυση ρευστότητας από 8 Ιουνίου
Ανακοινώσεις

Noval Property: Ειδικός διαπραγματευτής η Eurobank Equities – Ενίσχυση ρευστότητας από 8 Ιουνίου

Στα €53 αυξάνει την τιμή-στόχο για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η Mediobanca
Αναλύσεις

Στα €53 αυξάνει την τιμή-στόχο για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η Mediobanca

Μοτοδυναμική: Ποντάρει σε Porsche, NIO και Yamaha για συνέχιση της ανάπτυξης το 2026
Επιχειρήσεις

Μοτοδυναμική: Ποντάρει σε Porsche, NIO και Yamaha για συνέχιση της ανάπτυξης το 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
06/06/2026 - 22:00

Αρτηριακή πίεση στην εγκυμοσύνη: Πώς επηρεάζει την καρδιά του παιδιού

Πολιτική
06/06/2026 - 21:37

Βολές Κασσελάκη: Είμαι ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομα ψηφοδέλτια

Πολιτική
06/06/2026 - 21:14

ΣΥΡΙΖΑ: Υπερψηφίστηκε η γραμμή συμπόρευσης με το εγχείρημα Τσίπρα – H επόμενη μέρα

Πολιτική
06/06/2026 - 20:14

Δούρου προς Φάμελλο: Να αποδείξεις ότι δεν σχεδιάζεις αυτοδιάλυση του κόμματος

Ειδήσεις
06/06/2026 - 20:00

Χέγκσεθ: Συνέκρινε τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη με «εισβολή»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:42

Νέο πλήγμα με drones στην Αγία Πετρούπολη, ενώ ο Ζελένσκι ζητά εκεχειρία

Εμπορεύματα
06/06/2026 - 19:25

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:12

Ιράν: Ο Τραμπ υπόσχεται «πολύ καλύτερη» συμφωνία από εκείνη του Ομπάμα

Ειδήσεις
06/06/2026 - 18:37

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος δράστης

Magazino
06/06/2026 - 18:16

Όταν η εκδίκηση γίνεται τέχνη: Έκανε τατουάζ τα ονόματα των μητέρων των 14 πρώην της

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:30

Πολεοδομικό παρακράτος: Συλλήψεις στελεχών για δωροδοκίες και νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:08

Πώς έχασε η Γερμανία τη μάχη για το Συμβούλιο Ασφαλείας

Πολιτική
06/06/2026 - 15:41

Πολάκης: Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι

Οικονομία
06/06/2026 - 15:00

Η ΕΤΑΔ υπογράφει τη μακροχρόνια μίσθωση του «Ξενία Καρτερού»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 14:44

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ – Πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ανεμοδείκτης
06/06/2026 - 14:19

Τελικά χωρά ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα;

Νομίσματα
06/06/2026 - 14:00

Bitcoin: Η αγορά αναζητά κατεύθυνση μετά το «κραχ» στα $59.000

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 13:27

Έξι κινήσεις για να παραμείνει η φέτα εξαγωγική «ναυαρχίδα» του €1 δισ. – Το μήνυμα Σαράντη

Ειδήσεις
06/06/2026 - 13:08

Πούτιν: Πολεμική αδιαλλαξία παρά τα σημάδια κόπωσης της ρωσικής οικονομίας

Πολιτική
06/06/2026 - 12:53

Φάμελλος: Κανένα περιθώριο για plan B – Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/06/2026 - 12:36

Trikalinos: Πώς «κατέκτησε» το αυγοτάραχο από το Αιτωλικό περισσότερες από 40 χώρες

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 12:25

Barilla: Επενδύει σε αναγεννητική γεωργία και καθαρή ενέργεια – Το πλάνο έως το 2030

Οικονομία
06/06/2026 - 12:09

Στα €1.600 το ακατάσχετο όριο – Ποιοι οφειλέτες κερδίζουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 11:46

Ιδρ. Ευγενίδου - Ποσειδώνια 2026: Συνεργασία με το World Maritime University του IMO - Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων της νέα γενιάς ναυτικών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
06/06/2026 - 11:42

ΠΟΞ: Άμεσα μέτρα για τις πολύωρες ουρές στα σύνορα – «Όνειδος για τη χώρα η ταλαιπωρία των τουριστών»

Πολιτική
06/06/2026 - 11:28

Οι αλλαγές στην κυβέρνηση μετά τη μετακίνηση Κυρανάκη – Πότε έρχονται οι ανακοινώσεις

Πολιτική
06/06/2026 - 11:16

Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Τεχνολογία
06/06/2026 - 10:43

Anthropic: «Φρένο» στην κούρσα της AI πριν ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο

Πολιτική
06/06/2026 - 10:36

Ώρα μηδέν για τον ΣΥΡΙΖΑ – Η κρίσιμη μάχη της Κεντρικής Επιτροπής

Πολιτική
06/06/2026 - 10:10

Λευκάδα: Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για το drone και εκφράζοντας τη λύπη του

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ