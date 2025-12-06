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Audi Monthly Exclusives, μια ολοκληρωμένη σειρά μοντέλων Audi, με αποκλειστικά προνόμια απόκτησης και ειδικό όφελος τιμής
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
04:56 - 06 Δεκ 2025

Audi Monthly Exclusives, μια ολοκληρωμένη σειρά μοντέλων Audi, με αποκλειστικά προνόμια απόκτησης και ειδικό όφελος τιμής

Νίκος Λιβανός
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Η Audi παρουσιάζει τα Audi Monthly Exclusives, μια ολοκληρωμένη σειρά μοντέλων Audi, διαθέσιμων με αποκλειστικά προνόμια απόκτησης και ειδικό όφελος τιμής.

Με ξεκάθαρους όρους, διαφάνεια και άμεση παράδοση, η νέα αυτή ενέργεια φέρνει την premium εμπειρία Audi ακόμη πιο κοντά σε περισσότερους οδηγούς, χάρη στα ειδικά οικονομικά οφέλη που θα ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της γκάμας – από την compact κατηγορία A3 και τις σπορ εκδόσεις S3, μέχρι τα δημοφιλή SUV Q5, τα δυναμικά A5 και A6 και τα αμιγώς ηλεκτρικά Q4 e-tron, Q6 e-tron και RS e-tron GT. Κοινός παρονομαστής: η υψηλή τεχνολογία, η premium αισθητική και η ουσιαστική αξία για τον πελάτη.

A3: premium compact με ουσιαστικό όφελος

Στην καρδιά της premium compact κατηγορίας, το Audi A3 προσφέρεται σε πολλαπλές εκδόσεις με άμεση διαθεσιμότητα, σημαντικά οφέλη και προνομιακό επιτόκιο 4%.

  • Audi A3 Sport Sedan με όφελος 500€
  • Audi A3 Sportback με όφελος 500€
  • Audi A3 allstreet με όφελος 000€

Για όσους επιλέγουν plug-in υβριδική τεχνολογία:

  • Audi A3 Sportback TFSI e με όφελος 000€
  • Audi A3 allstreet TFSI e με όφελος 000€

Οι εκδόσεις του A3 συνδυάζουν αποδοτικούς κινητήρες, κορυφαία συστήματα υποβοήθησης και συνδεσιμότητας και την αυθεντική premium αίσθηση Audi, με μειωμένο κόστος απόκτησης και ξεκάθαρους χρηματοδοτικούς όρους.

S3: σπορ χαρακτήρας με ειδικό πλεονέκτημα απόκτησης

Για τους οδηγούς που αναζητούν πιο δυναμικές επιδόσεις, το Audi S3 Sportback είναι άμεσα διαθέσιμο με όφελος 5.000€ και προνομιακό επιτόκιο 4%. Πρόκειται για μία πρόταση που συνδυάζει καθημερινή χρηστικότητα με υψηλές επιδόσεις, προηγμένη ανάρτηση και σπορ εμφάνιση, καθιστώντας την είσοδο στον κόσμο των S μοντέλων πιο προσιτή από ποτέ.

Q5: το απόλυτο premium SUV με κορυφαία τετρακίνηση quattro

Τα Audi Q5 SUV και Q5 Sportback αποτελούν σημείο αναφοράς στη μεσαία κατηγορία premium SUV, συνδυάζοντας άνεση, άνετους χώρους, τεχνολογία και δυναμική οδική συμπεριφορά. Στο πλαίσιο του Audi Monthly Exclusives, όλες οι άμεσα διαθέσιμες εκδόσεις Q5 προσφέρονται με εμπορικό όφελος 3.000€, καθιστώντας το μοντέλο ακόμη πιο ανταγωνιστικό για οικογένειες και επαγγελματίες που ζητούν ένα SUV ικανό να ανταποκριθεί σε κάθε διαδρομή.

A5 & A6: business class με απτή premium αξία

Για τους πελάτες που αναζητούν την ιδανική ισορροπία ανάμεσα σε εταιρική χρήση και προσωπική απόλαυση το A5 και το A6 προσφέροουν υψηλές προδιαγραφές άνεσης, τεχνολογίας και κύρους:

  • Audi A5 Sedan & Audi A5 Avant με όφελος 5.000€.
  • Audi A6 Sedan με όφελος 6.000€.

Η γκάμα του A5 και A6 συνδυάζει κορυφαία ποιότητα κύλισης, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης και πλούσιο εξοπλισμό, προσφέροντας πραγματική “business class” εμπειρία στην κατηγορία.

Ηλεκτρική κινητικότητα Audi με ισχυρά κίνητρα

Η Audi συνεχίζει να επενδύει στην ηλεκτροκίνηση, προσφέροντας σημαντικά οφέλη σε βασικά ηλεκτρικά μοντέλα της:

  • Audi Q4 e-tron με όφελος 2.500€ και Επιδότηση “Κινούμαι Ηλεκτρικά” 3.000€.
  • Audi Q4 Sportback e-tron με όφελος 5.000€ και Επιδότηση “Κινούμαι Ηλεκτρικά” 3.000€.
  • Audi Q6 e-tron με όφελος 15.000€.
  • Audi A6 Sportback e-tron με όφελος 6.000€ & Επιδότηση “Κινούμαι Ηλεκτρικά” 3.000€.
  • Audi RS e-tron GT με όφελος 15.000€.

Η Audi καθιστά την μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή, συνδυάζοντας μεγάλα εμπορικά οφέλη με τα κρατικά κίνητρα του προγράμματος “Κινούμαι Ηλεκτρικά”, όπου αυτό εφαρμόζεται.

Q7 & Q8: Ισχύς, πολυτέλεια και επιβλητικότητα. Τώρα με όφελος 10.000€.

Στην κορυφή της SUV γκάμας, τα Audi Q7 SUV και Audi Q8 SUV προσφέρονται άμεσα διαθέσιμα με όφελος 10.000 €. Τα κορυφαία αυτά μοντέλα συνδυάζουν μεγάλους χώρους, υψηλό επίπεδο πολυτέλειας και προηγμένα συστήματα κίνησης, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη premium εμπειρία για όσους ζητούν το κάτι παραπάνω από το SUV τους.

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