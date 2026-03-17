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50 χρόνια Επικουρικό Κεφάλαιο - Συνέδριο σε τρεις άξονες
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
08:31 - 17 Μαρ 2026

50 χρόνια Επικουρικό Κεφάλαιο - Συνέδριο σε τρεις άξονες

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την ίδρυσή του, το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Αυτοκινήτων διοργανώνει επετειακό συνέδριο την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, στο ξενοδοχείο Divani Caravel.    

Η διοργάνωση σηματοδοτεί μια ξεχωριστή στιγμή για έναν θεσμό που επί μισό αιώνα συνδέεται με την προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται ανασφάλιστα ή άγνωστα οχήματα, καθώς και περιπτώσεις αφερεγγυότητας ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Το συνέδριο δεν έχει μόνο επετειακό χαρακτήρα, αλλά φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό βήμα δημόσιου διαλόγου για την οδική ασφάλεια, την ασφαλισμένη οδήγηση και το μέλλον της ασφάλισης αυτοκινήτου στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τόσο η ιστορική πορεία και ο μετασχηματισμός του Επικουρικού Κεφαλαίου όσο και οι νέες προκλήσεις που διαμορφώνουν σήμερα το περιβάλλον της κινητικότητας, της εποπτείας και της ασφαλιστικής προστασίας.

Η χρονική συγκυρία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το Επικουρικό Κεφάλαιο βρίσκεται σήμερα σε μια περίοδο ισχυρής ανάκαμψης και θεσμικής ωρίμανσης, έχοντας ξεπεράσει σταδιακά τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετώπιζε επί σειρά ετών και έχοντας ενισχύσει αισθητά την οικονομική του θέση και τη λειτουργική του απόδοση. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του συνεδρίου, θα αναδειχθεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην ταχύτητα αποζημίωσης, στην οργανωτική αναβάθμιση του φορέα και στη συνολική ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του, στοιχεία που επιτρέπουν πλέον να συζητείται τεκμηριωμένα και η μείωση της εισφοράς χρηματοδότησής του προς όφελος του καταναλωτή.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα αναπτυχθούν γύρω από τρεις μεγάλες περιοχές συλλογισμού.

Η πρώτη αφορά την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα, με έμφαση στις πολιτικές πρόληψης, στις επιπτώσεις των τροχαίων ατυχημάτων, στην εφαρμογή της νομοθεσίας, στην εκπαίδευση των οδηγών και στις νέες προκλήσεις που δημιουργούν οι σύγχρονες μορφές κινητικότητας και οι τεχνολογικές εξελίξεις.

Η δεύτερη εστιάζει στην ασφαλισμένη οδήγηση στην πράξη, στον περιορισμό των ανασφάλιστων οχημάτων, στη σημασία της εποπτείας της αγοράς και στον ρόλο του Επικουρικού Κεφαλαίου ως μηχανισμού προστασίας των πολιτών όταν εμφανίζονται κενά κάλυψης ή αδυναμία αποζημίωσης.

Η τρίτη αναδεικνύει τη διεθνή και ευρωπαϊκή διάσταση του θεσμού, μέσα από τη συνεργασία με τους αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού και τις εξελίξεις που φέρνουν οι ευρωπαϊκές ρυθμίσεις και οι νέες τεχνολογίες στην ασφάλιση αυτοκινήτου.

Ιδιαίτερη θέση στο συνέδριο θα έχει η ανάδειξη του ανθρώπινου αποτυπώματος του θεσμού. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα προβληθεί ειδικό οπτικοακουστικό αφιέρωμα με ιστορίες πολιτών που αποζημιώθηκαν από το Επικουρικό Κεφάλαιο, ώστε να αποτυπωθεί με άμεσο και βιωματικό τρόπο η κοινωνική αξία της αποστολής του και ο ουσιαστικός ρόλος που επιτελεί όταν οι πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με δύσκολες και απρόβλεπτες συνθήκες.

Παράλληλα, το συνέδριο επιδιώκει να αναδείξει ότι η ασφαλισμένη οδήγηση δεν αφορά μόνο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, αλλά συνδέεται άμεσα με την προστασία της ανθρώπινης ζωής, τη δικαιοσύνη απέναντι στα θύματα τροχαίων ατυχημάτων και την εμπιστοσύνη των πολιτών στο θεσμό της ασφάλισης.

Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Πολιτείας, των εποπτικών αρχών, της ασφαλιστικής αγοράς, της επιστημονικής κοινότητας, φορέων που δραστηριοποιούνται στην οδική ασφάλεια και διεθνών εγγυητικών οργανισμών, διαμορφώνοντας έναν πολυεπίπεδο διάλογο με σαφή θεσμικό και κοινωνικό προσανατολισμό.

Αυτός ακριβώς ο συνδυασμός εμπειρίας, θεσμικής γνώσης και κοινωνικής ευαισθησίας είναι που το Επικουρικό Κεφάλαιο επιδιώκει να αναδείξει στα 50 χρόνια της διαδρομής του: έναν θεσμό που δεν περιορίζεται στη διαχείριση αποζημιώσεων, αλλά εξελίσσεται διαρκώς, ενισχύει την αξιοπιστία της ασφάλισης αυτοκινήτου και παραμένει σταθερά προσανατολισμένος στην προστασία του πολίτη.

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