50 χρόνια Επικουρικό Κεφάλαιο - Συνέδριο σε τρεις άξονες

Παράλληλα, το συνέδριο επιδιώκει να αναδείξει ότι η ασφαλισμένη οδήγηση δεν αφορά μόνο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, αλλά συνδέεται άμεσα με την προστασία της ανθρώπινης ζωής, τη δικαιοσύνη απέναντι στα θύματα τροχαίων ατυχημάτων και την εμπιστοσύνη των πολιτών στο θεσμό της ασφάλισης.

Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Πολιτείας, των εποπτικών αρχών, της ασφαλιστικής αγοράς, της επιστημονικής κοινότητας, φορέων που δραστηριοποιούνται στην οδική ασφάλεια και διεθνών εγγυητικών οργανισμών, διαμορφώνοντας έναν πολυεπίπεδο διάλογο με σαφή θεσμικό και κοινωνικό προσανατολισμό.

Αυτός ακριβώς ο συνδυασμός εμπειρίας, θεσμικής γνώσης και κοινωνικής ευαισθησίας είναι που το Επικουρικό Κεφάλαιο επιδιώκει να αναδείξει στα 50 χρόνια της διαδρομής του: έναν θεσμό που δεν περιορίζεται στη διαχείριση αποζημιώσεων, αλλά εξελίσσεται διαρκώς, ενισχύει την αξιοπιστία της ασφάλισης αυτοκινήτου και παραμένει σταθερά προσανατολισμένος στην προστασία του πολίτη.