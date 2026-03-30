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Ψηφιακό «μάτι» στους δρόμους: 130 πρόστιμα σε λίγες ημέρες από κάμερες ΑΙ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
22:59 - 30 Μαρ 2026

Ψηφιακό «μάτι» στους δρόμους: 130 πρόστιμα σε λίγες ημέρες από κάμερες ΑΙ

Reporter.gr Newsroom
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Με ταχύ ρυθμό ξεκίνησε η επιβολή προστίμων μέσω των νέων καμερών Τεχνητής Νοημοσύνης στην Αττική, καθώς ήδη από το πρώτο Σαββατοκύριακο λειτουργίας τους καταγράφηκαν και αποστάλθηκαν 130 κλήσεις για σοβαρές παραβάσεις του ΚΟΚ.

Τα πρώτα «ραβασάκια» αφορούν κυρίως παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και μη χρήση κράνους από δικυκλιστές, με τις κλήσεις να φτάνουν απευθείας στους πολίτες μέσω της ψηφιακής θυρίδας στο gov.gr ή, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, ταχυδρομικά.

Το νέο σύστημα, που λειτουργεί πιλοτικά σε οκτώ επικίνδυνα σημεία της Αττικής αλλά και σε λεωφορεία για τον έλεγχο των λεωφορειολωρίδων, εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας μέσω ψηφιακών εργαλείων.

Οι «έξυπνες» κάμερες δεν περιορίζονται μόνο στην καταγραφή παραβάσεων, αλλά αξιοποιούν αλγοριθμική ανάλυση για την αναγνώριση στοιχείων του οχήματος, όπως μάρκα, μοντέλο και χρώμα, ενώ καταγράφουν μεταξύ άλλων υπερβάσεις ταχύτητας, χρήση κινητού κατά την οδήγηση και μη χρήση ζώνης ασφαλείας.

Παράλληλα, κινητές κάμερες παρακολουθούν την κίνηση στις λεωφορειολωρίδες, εντοπίζοντας παραβάσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέσα σε έναν μήνα έχουν καταγραφεί περίπου 40.000 σοβαρές παραβάσεις, γεγονός που αναδεικνύει το εύρος του προβλήματος στην οδηγική συμπεριφορά.

Το επόμενο διάστημα προβλέπεται σημαντική επέκταση του δικτύου, με την εγκατάσταση περίπου 1.000 καμερών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη έως το 2026, καθώς και εκατοντάδων κινητών συστημάτων μέχρι το 2027.

Κομβικό ρόλο θα έχει το νέο Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων, μέσω του οποίου θα γίνεται πλήρως ψηφιακά η καταγραφή, η αποστολή, η ένσταση και η πληρωμή των προστίμων, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην επιτήρηση της κυκλοφορίας και την εφαρμογή του ΚΟΚ.

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