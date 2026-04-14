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True Volkswagen:Περνά στην αντεπίθεση με νέα γενιά προσιτών ηλεκτρικών μοντέλων
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
12:46 - 14 Απρ 2026

True Volkswagen:Περνά στην αντεπίθεση με νέα γενιά προσιτών ηλεκτρικών μοντέλων

Νίκος Λιβανός
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Με τα νέα ID. Polo1, ID. Cross1, ID.3 Neo1, ID. Polo GTI1 και ID.3 GTI1, η Volkswagen επαναφέρει στο προσκήνιο τις βασικές της αρετές και ανοίγει ένα νέο, πιο δυναμικό κεφάλαιο στην ηλεκτροκίνηση.

Η Volkswagen εγκαινιάζει μια νέα φάση στην ηλεκτρική της στρατηγική στην Ευρώπη, ενισχύοντας αποφασιστικά την παρουσία της στις πιο κρίσιμες κατηγορίες της αγοράς και επαναφέροντας στο επίκεντρο όσα τη διαμόρφωσαν ως μία από τις ισχυρότερες μάρκες αυτοκινήτου στην Ευρώπη. Με ένα εντελώς νέο χαρτοφυλάκιο μικρών και compact ηλεκτρικών μοντέλων, σχεδιασμένων στην Ευρώπη και για την Ευρώπη, η μάρκα κάνει σαφές ότι η ηλεκτροκίνηση δεν είναι απλώς το επόμενο βήμα, αλλά το πεδίο όπου οι βασικές αρετές της Volkswagen αποκτούν νέα, ακόμη πιο ουσιαστική έκφραση.

Τα νέα μοντέλα ID. Polo, ID. Cross, ID.3 Neo, ID. Polo GTI και ID.3 GTI σηματοδοτούν την αρχή μιας νέας εποχής: της στρατηγικής True Volkswagen. Στον πυρήνα της βρίσκεται μια ξεκάθαρη επιλογή: επιστροφή στις αξίες που έχτισαν τη σχέση της Volkswagen με το ευρύ κοινό και μεταφορά τους στην εποχή της ηλεκτροκίνησης με όρους ποιότητας, λειτουργικότητας, τεχνολογίας, σχεδιασμού και προσιτότητας.

Η νέα αυτή προσέγγιση εκφράζεται με τρόπο άμεσο και απτό. Τα νέα μοντέλα ID. προσφέρουν ποιότητα, αξία, λειτουργικότητα, ευρυχωρία και τεχνολογίες ανώτερων κατηγοριών, ενισχύοντας ουσιαστικά το ηλεκτρικό χαρτοφυλάκιο της μάρκας. Το ID. Polo θα διατίθεται στη γερμανική αγορά με τιμή εκκίνησης από 24.995 ευρώ2, στοιχείο που αναδεικνύει με σαφήνεια τον προσανατολισμό της Volkswagen σε μια ηλεκτροκίνηση προσιτή και ρεαλιστική για περισσότερους ανθρώπους. Παράλληλα, τα νέα μοντέλα ID. είναι τα πρώτα Volkswagen που ενσωματώνουν τη νέα, καθαρή σχεδιαστική γλώσσα Pure Positive, ενώ η τεχνολογική βάση MEB και οι συνέργειες του Brand Group Core δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ηλεκτρικά οχήματα υψηλής ποιότητας, χωρίς συμβιβασμούς στον χαρακτήρα ή στη χρηστικότητα.

Η Αφετηρία

Για τη διαμόρφωση της στρατηγικής True Volkswagen τέθηκε ένα κρίσιμο ερώτημα: τι είναι αυτό που κάνει πραγματικά τη Volkswagen ξεχωριστή; Η απάντηση βρίσκεται στις ίδιες τις βασικές αρετές της μάρκας. Εδώ και δεκαετίες, η Volkswagen αποτελεί τη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης και μια από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, χάρη στο εύρος της γκάμας της, στα υψηλά πρότυπα ποιότητας, στην τεχνική της τεχνογνωσία, στον διαχρονικό και καθαρό σχεδιασμό, καθώς και στην εργονομία και την ευκολία χειρισμού. Το μυστικό αυτής της επιτυχίας είναι ότι η Volkswagen εξελίσσει διαρκώς τις βασικές σειρές προϊόντων της από γενιά σε γενιά, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες και διατηρώντας υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας. Παράλληλα, η ισχυρή αναγνωρισιμότητα του σχεδιασμού και τα εμβληματικά ονόματα, όπως Polo, Golf και Passat έχουν δημιουργήσει έναν σταθερό και διαχρονικό συναισθηματικό δεσμό με τα προϊόντα. Στην ίδια λογική, νέα μοντέλα σε διαφορετικά segments, από το up! έως το Touareg, ενίσχυσαν με την πάροδο των ετών τη δημόσια εικόνα της μάρκας. Την ίδια στιγμή, ονομασίες όπως GTE3, GTI4, TDI και R έχουν προσδώσει στη Volkswagen ξεχωριστή ταυτότητα, εκφράζοντας είτε τον ορθολογισμό είτε τη χαρά της οδήγησης.

Ο Thomas Schäfer, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Volkswagen από τον Ιούλιο του 2022, CEO της μάρκας Volkswagen Passenger Cars και επικεφαλής του Brand Group Core, δήλωσε: «Το 2022, στο Διοικητικό Συμβούλιο της μάρκας, πήραμε μια ξεκάθαρη απόφαση: να οξύνουμε το προφίλ της Volkswagen και να επαναφέρουμε με συνέπεια στο επίκεντρο τις βασικές μας αρετές. Γιατί ακριβώς αυτές οι αρετές βρίσκονται στον πυρήνα της μάρκας μας – είναι το κλειδί για τους πελάτες μας και για το μέλλον της Volkswagen. Ονομάζουμε αυτή την επανατοποθέτηση “True Volkswagen”. Ξεκινώντας το 2026 με το ντεμπούτο των νέων ID. Polo, ID. Cross και ID.3 Neo, λανσάρουμε τις πρώτες ηλεκτρικές σειρές προϊόντων που εκφράζουν αυτή τη νέα φιλοσοφία της Volkswagen και θα ενισχύσουν ουσιαστικά την κατηγορία των μικρών και compact μοντέλων.»

True Volkswagen - τρεις βασικοί άξονες:

Η στρατηγική True Volkswagen στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος είναι το Aspiration, δηλαδή η ξεκάθαρη επιδίωξη της Volkswagen να βρίσκεται στην κορυφή των κατασκευαστών μαζικής παραγωγής. Η μάρκα θέτει ως στόχο να αποδίδει στο υψηλότερο επίπεδο και να πρωταγωνιστεί όχι μόνο στην αγορά, αλλά και στις συγκριτικές δοκιμές των διεθνών μέσων. Για δεκαετίες, η Volkswagen εκδημοκράτισε την κινητικότητα μέσα από αξιόπιστα μοντέλα, τεχνολογική πρόοδο, ακριβή οδηγικά χαρακτηριστικά και υψηλή ποιότητα. Με την ίδια φιλοδοξία επιδιώκει σήμερα να καταστήσει και την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή, πιο ανταγωνιστική και πιο παρούσα στην καθημερινότητα περισσότερων ανθρώπων από ποτέ.

Ο δεύτερος άξονας είναι το Excitement, δηλαδή η ελκυστικότητα σε κάθε κατηγορία. Ένα Volkswagen πρέπει να συναρπάζει και να το πετυχαίνει μέσα από τεχνική αρτιότητα, καθαρό σχεδιασμό, premium αίσθηση, ευρύχωρο εσωτερικό και υλικά υψηλής ποιότητας. Ο εξοπλισμός, η ευχρηστία, η εμφάνιση και η συνολική εμπειρία συνθέτουν μια αυθεντική εμπειρία Volkswagen. Τα νέα μοντέλα εκφράζουν τη σχεδιαστική γλώσσα Pure Positive, αποδεικνύοντας ότι η μάρκα γνωρίζει πώς να εξελίσσει διαχρονικά το DNA της και να το μεταφέρει με καθαρότητα στη νέα εποχή.

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