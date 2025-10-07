Hellenic Train: Διακόπτει τα δρομολόγια Θεσσαλονίκης-Σερρών από 8 έως 24 Οκτωβρίου – Αντικατάσταση με λεωφορεία

Η Hellenic Train ενημέρωσε το επιβατικό κοινό ότι από την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου θα διακόψει τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Θεσσαλονίκης - Σερρών.

Η διακοπή προκλήθηκε λόγω απαραίτητων εργασιών στην υποδομή που θα πραγματοποιήσει ο Διαχειριστής Υποδομής «ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος».

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, η εταιρεία θα αντικαταστήσει τα δρομολόγια αυτά με λεωφορεία της Hellenic Train, τα οποία θα εκτελούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις, εκτός από τις στάσεις σε Νέα Φιλαδέλφεια, Γαλλικό, Πεδινό, Μεταλλικό, Χέρσο, Δοϊράνη, Στρυμώνα και Σκοτούσσα.

Σε ανακοίνωσή της, η Hellenic Train ευχαρίστησε το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία κατά τη διάρκεια των εργασιών.