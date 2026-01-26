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Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Προβληματισμός για την επιβολή ωραρίων στη μετακίνηση φορτηγών και στην τροφοδοσία στο λεκανοπέδιο Αττικής
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14:40 - 26 Ιαν 2026

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Προβληματισμός για την επιβολή ωραρίων στη μετακίνηση φορτηγών και στην τροφοδοσία στο λεκανοπέδιο Αττικής

Reporter.gr Newsroom
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Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς απέστειλε επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εκφράζοντας τον προβληματισμό του σχετικά με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις που εξετάζονται για την επιβολή ωραρίων στη μετακίνηση φορτηγών και στην τροφοδοσία στο λεκανοπέδιο Αττικής.  

Η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος αποτελεί κοινό και αυτονόητο στόχο. Ωστόσο, οι λύσεις οφείλουν να είναι ολοκληρωμένες, τεκμηριωμένες και λειτουργικές και όχι αποσπασματικές, μεταφέροντας το πρόβλημα από τους δρόμους στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερα για τον Πειραιά, ο οποίος αποτελεί ταυτόχρονα εμπορικό κέντρο, κόμβο logistics και το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, τυχόν οριζόντιοι περιορισμοί στη μετακίνηση φορτηγών και στην τροφοδοσία, ειδικά τις πρωινές ώρες, δημιουργούν σοβαρές δυσλειτουργίες:

- στη διακίνηση εμπορευμάτων που καταφθάνουν καθημερινά με τα πλοία της γραμμής,

- στην έγκαιρη τροφοδοσία των εμπορικών επιχειρήσεων,

- στην ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας ολόκληρης της Αττικής και της χώρας.

Παράλληλα, η μετατόπιση της τροφοδοσίας σε πολύ πρωινές, απογευματινές ή νυχτερινές ώρες έχει άμεσες και σημαντικές συνέπειες στο εργασιακό και λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων. Η υποχρεωτική παρουσία προσωπικού, εκτός δηλωμένου ωραρίου, οι υπερωρίες, η νυχτερινή εργασία, οι αλλαγές συμβάσεων και οι πρόσθετες γραφειοκρατικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με τη νομοθεσία του Υπουργείου Εργασίας, επιβαρύνουν τις εμπορικές επιχειρήσεις.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς τονίζει, ότι οποιαδήποτε αλλαγή στα ωράρια τροφοδοσίας προϋποθέτει:

- τον συνυπολογισμό των εργασιακών και οικονομικών επιπτώσεων,

- τον συντονισμό με τα συναρμόδια Υπουργεία και τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής,

- την ουσιαστική διαβούλευση με τους θεσμικούς εκπροσώπους του εμπορίου.

Ειδικά για τον Πειραιά, δεν μπορεί να εφαρμοστεί οριζόντιο μέτρο χωρίς ειδική πρόβλεψη για τον ρόλο του ως λιμενικού και εμπορικού κόμβου εθνικής σημασίας.

Η θέση μας είναι, πως πρώτα πρέπει να αποτιμηθούν όλες οι επιπτώσεις και να διαμορφωθεί ένα ευέλικτο και ρεαλιστικό πλαίσιο λειτουργίας και μόνο στη συνέχεια να εξεταστούν παρεμβάσεις, που δεν θα υπονομεύουν την οικονομική δραστηριότητα, την εργασία και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς δηλώνει παρών σε έναν τεκμηριωμένο και ουσιαστικό διάλογο για βιώσιμες και αποτελεσματικές λύσεις, προς όφελος της πόλης, της οικονομίας και της κοινωνίας.

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